СУДЕБНИК «СЕРЫЙ ГУСЬ» (GRAGAS)

Судебник «Серый гусь» - сборник исландских законов, действовавших с X века и до 1271 года, когда Исландия подписала так называемый «Старый договор» с королем Норвегии, по которому присягала ему на верность. Ари Мудрый в своей «Книге об исландцах» писал, что Ульвольот привез из Норвегии законы, которые адаптировали для Исландии, где не было королевской власти и все вопросы решились на альтинге.

В соответствии с Судебником одна треть исландских законов зачитывалась законоговорителем в исландском парламенте, Альтинге, каждый год в течение трех лет. Первая запись судебника была сделана в 1117 году, но была неполной. Вторая попытка была совершена во второй половине XII века при архиепископе Нидароса Лдальберте. Полный текст «Серого гуся» не сохранился. Две рукописи, содержащие большие фрагменты судебника, - «Codex Regius» и «Staðarhólsbók» - датируются 1260 и 1280 годом соответственно.

Исторические источники:

Grágás. Islændernes Lovbog // Fristatena Tid / Udg. ved Vilhjálmur Finsen. Kobenhavn, 1852 (В. I); 1879 (В. II); 1883 (В. III).

Иллюстрации:

Страница из рукописи судебника (XII века).

Автор статьи: Перепечкин К. В.