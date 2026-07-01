СУДАН
Судáн (Республика Судан) — государство в Сев. Африке. Граничит на севере с Арабской Республикой Египет (АРЕ), на северо-западе — с Ливией, на востоке — с Эритреей, на западе — с Чадом, на юго-западе — с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), на юге — с Южным Суданом (ЮС), на юго-востоке — с Эфиопией; на северо-востоке омывается Красным морем. Площадь — 1,89 млн кв. км. Численность населения — 48,96 млн человек (оценка 2022): около 80 % — арабы (около 72 % — суданские, остальные — египетские и чадские); около 6 % — беджа, около 14 % — носители языков семей: омотской (афразийская макросемья), атлантической (нигеро-конголезская макросемья), форской, сахарской, восточносуданской, команской, мабанской (гипотетическая нило-сахарская макросемья). Столица — Хартум. Крупнейшие города: Омдурман, Северный Хартум, Порт-Судан, Ньяла, Эль-Обейд. Государственная религия — ислам (суннизм, преимущественно маликитского мазхаба; незначительное меньшинство, исповедующее шиизм, — главным образом, имамиты); христианство представлено немногочисленными (1,5 %) сообществами, приверженными миафизитству (Коптской церкви и Эфиопской церкви, Эритрейской церкви) и православию (Александрийская патриархия). Государственные языки — арабский и английский.
Доколониальный С. (до середины XIX в.). Человек освоил территорию С. в верхнем палеолите (себильская культура в Нубийской пустыне). Хартумская культура рыболовов и собирателей V тысячелетия до н. э., связанная с нижним Нилом, испытала влияние сахарского неолита с нагорья Тибести. В IV тысячелетии до н. э. здесь отмечены те же неолитические и энеолитические традиции (амратская и герзейская), что и в Египте Древнем (культура А). Их носители, по-видимому, говорили на афразийских языках, предковых по отношению к египетскому и кушитским.
Во 2-й половине III тысячелетия до н. э. сложилась ранняя государственность Куша. Еще в XXIII–XXII вв. до н. э. из района Донголы шли вторжения в верхнеегипетские номы, а в XXI в. до н. э. к югу от III порога Нила выросло поселение Инбу-Аменемхет (ныне Керма). На север, а затем и на юг от него фараоны Среднего царства с XX в. до н. э. ставили гарнизоны и селили жрецов и чиновников. Масса населения, занимаясь выращиванием проса, хлопчатника и сорго и скотоводством, платила налоги и привлекалась к трудовым повинностям, в частности, на золотых копях и в каменоломнях.
После XVIII в. до н. э. Инбу-Аменемхет утратил значение, но фараоны Нового царства (с конца XVI — начала XV в. до н. э.) возвели свои крепости вплоть до IV порога и усилили фискальный пресс, насаждая здесь древнеегипетские язык, письменность и архитектуру. Крепостное и храмовое строительство при Хатшепсут, Тутмосе III, Тутанхамоне и Рамсесе II шло в Фарасе (ныне руины Баграш, на границе С. и АРЕ). Отсюда вывозились строительный лес, страусовые перья, звериные шкуры и др. На протяжении II тысячелетия до н. э. вследствие миграций с верхнего Нила здесь распространялись восточносуданские (тама-нубийские, ньиманские и кир-аббайские) языки.
В конце XIII в. до н. э. зона между II и III порогами Нила опустела. Жители, вероятно, переселились ближе к IV порогу, к Напате, которая в XI в. до н. э. отделилась от Новоегипетского царства, а в VIII в. до н. э. превратилась в сакральный центр. В конце VI в. до н. э. напатские фараоны столкнулись с угрозой от Ахеменидов государства и в IV в. до н. э. перебрались к V порогу, в Мероэ. Здесь под их властью в I–III вв. н. э. процветали ирригационное земледелие, коневодство и верблюдоводство, развивались ремесла и использовалась алфавитная письменность, производная от демотической (памятники II–IV вв.).
С III в. на Нижнюю Нубию между I и II порогами совершали набеги северные кушиты — блеммии, которые в начале IV в. признали верховенство Аксумского царства, чей государь, Эзана, в 350 завоевал значительную часть Мероэ. С середины IV в. здесь сосуществовали 4–5 княжеств, принявшие христианство под влиянием аксумитов и коптов. Центр доминирования последовательно смещался вверх по течению Нила, где располагались Нобатия, Макурия и Алодия, которые окончательно христианизировались в начале, середине и конце VI в., соответственно.
В 540-х нобатийский царь Силко оттеснил блеммиев от пределов Верхнего Египта, расширил свои владения и утвердил столицу в Фарасе (копт. Пахорас), где пребывала и епископская кафедра. К началу VII в. Нобатию поглотила Макурия, которая объединила земли между II порогом Нила и устьем Атбары вокруг Старой Донголы и в 652 отразила натиск арабских завоеваний из Верхнего Египта, но обязалась уплачивать дань халифам (360 рабов ежегодно). Нубийскую пустыню в VIII в. освоили потомки блеммиев — бега, которые, отпав от Аксумской державы, в IX в. признали верховенство Аббасидов халифата.
В начале IX в. Макурия (араб. Мукурра) и Алодия (араб. Алуа) слились в единое Нубийское царство, где главенство в середине X в. перешло к Алуа и не прерывалась христианская традиция. По соседнему побережью Красного моря и вдоль караванного пути к руслу Нила расселились купцы, ловцы жемчуга и золотоискатели из Аравии. Продвигаясь к югу, они смешивались с коренным населением и распространяли среди него ислам, а вместе с бега (беджа) проникали и в Восточную Нубию (зона нынешнего Абу-Хамеда).
В 860-х вокруг Вади-эль-Аллаки (на стыке современных границ АРЕ и С.) образовалось олигархическое сообщество во главе с наиболее влиятельными кланами арабов-рабиа, породнившимися с верхушкой бега-хадариб. Портом ему служил Айзаб (ныне на территории АРЕ), которым совместно управляли вали, назначавшиеся Тулунидами и Ихшидидами, и вожди хадариб. Бану-кунуз и другие арабские племена заселили некоторые округа Нижней Нубии, что облегчило ее присоединение Айюбидами в 1174.
В XI — середине XIII в. Нубия-Алуа достигла расцвета: ее столица Соба (недалеко от слияния Голубого и Белого Нила) служила важным перевалочным пунктом караванной торговли. В 1272 нубийский царь напал на Мамлюков государство, но потерпел поражение и в 1275 признал свою зависимость от него. Алуа, окончательно отрезанная в XV в. от Египта и Средиземноморья бедуинами, пала под ударами народов фунг. Последние, под предводительством Амары Дунки (1504–1534), основали в междуречье двух Нилов (Эль-Гезира) султанат Сеннар и подчинили раннее государство Тегали, которое с XIV в. существовало в Южн. Кордофане.
Общества, занимавшие земли между востоком Сахары и Эфиопским нагорьем (Дарфурское и Кордофанское плато и бассейн Среднего Нила), опирались на ирригационное земледелие (зерновые, кунжут) и промыслы. Земледельческие районы вокруг массива Джебель-Марра, заселенные оседлой народностью фор (откуда название региона — араб. Дар Фур, «Обитель фор»), и окружавшие его степи и полупустыни, где доминировали номады-арабы, объединялись под властью султанской династии Кейра. В многоязычном Сеннаре, в пору расцвета охватывавшем почти всю долину Нила к югу от III порога, также выделялось ядро (Гезира и прилегающие районы) и окраинные княжества / вождества, где преобладало зависимое население, со значительной прослойкой рабов. Верховному правителю, чью власть ограничивал совет из крупнейших землевладельцев и высших сановников, крестьяне платили продуктовый налог и выполняли в его пользу повинности, а с периферии вносилась дань лошадьми и ремесленными изделиями. Транзитная торговля способствовала контактам с Вадаи, Канем-Борну, Османской империей. Сюда продолжали двигаться носители кир-аббайских языков (нилоты, даджу, темейн, джебельцы, сурми).
К XVII в. христианство было вытеснено суннитским исламом, при сохранении политеистического субстрата. С середины XVIII в., пользуясь раздробленностью Сеннара, где фунг оттеснило от власти объединение арабизированных нубийских родов — хамадж, господствующее положение заняли кочевые и полукочевые арабы — баггара, кабабиш и аббала — и арабизированные беджа (бишарины).
С 1819 страны на среднем Ниле стали объектом экспансии Мухаммада Али. Осенью 1820 его сын Исмаил Камиль-паша дважды разбил бедуинов-шаигийя и зазимовал в Донголе. Соединение под командованием зятя Мухаммада Али, Мухаммад-бея Дефтердара, захватило Кордофан у дарфурского султана. Весной 1821 Исмаил Камиль вторгся в Сеннарский султанат, где ему покорились владетели (мек) Бербера, Шенди и Хальфаи, а летом сеннарский султан Бади добровольно провел его в свою столицу. Весной 1822 Исмаил-паша выступил на Донголу и осенью вошел в Шенди, захватив в заложники мека Наира Мимра, которому удалось хитростью убить его. При вести о гибели Исмаила Мухаммад-бей сжег Шенди и его окрестности.
Нубия, Сеннар и Кордофан составили Египетский С., куда из Каира назначался генерал-губернатор с почти неограниченными полномочиями. В его ведение в 1827 перешли также порты Суакин и Массауа, арендованные у Махмуда II. Первым этот пост занял Хуршид-паша (1826–1839), который ходил походами на западных нилотов-динка вверх по Белому Нилу до Фашоды и на эфиопов за Сеннар, а в 1837 самолично добрался до золотых приисков Фазогли.
Как наместники (вали и хедивы) из династии Мухаммада Али (формально признававшие верховенство Османов), так и арабские работорговцы организовывали вооруженные экспедиции, включившие в состав Египетского вице-королевства все среднее и большую часть верхнего течения Нила, отныне разделенные на провинции (мудирийа). «Турки» (араб. туркийа), как именовали здесь их полиэтническую администрацию, почти неподконтрольные ни Каиру, ни Стамбулу, поощряли работорговлю, исключенную из правительственной монополии на суданскую коммерцию. Ежегодные рейды опустошали округа в среднем течении Белого и низовьях Голубого Нила, причем из захваченных невольников рекрутировались вооруженные силы (ВС) генерал-губернаторов и губернаторов (мудир), где только командные должности удерживались за «туркийя». Прилегающую к Эфиопии плодородную область Така, орошаемую реками Атбара и Гаш, они завоевали только в 1840, основав там город Кассала.
Лишь Абд аль-Латиф-паша (1849–1850) попытался добиться централизованной дисциплины в администрации. Со смертью Мухаммада Али торговая монополия была отменена, Суакин и Массауа вышли из-под египетского контроля, и сюда проникли западные негоцианты, заинтересованные в природных богатствах края (камедь, кожи экзотических зверей, ценные виды шерсти), которые устремились на рынки Ближнего Востока и Южной Европы, а затем и всего мира. С 1853 на Верхнем Ниле появились фактории, которые уже к началу 1860-х европейцы продали агентам-арабам, сосредоточившимся на торговле невольниками. В 1857 Саид-паша совершил поездку по С., в ходе которой провозгласил отмену рабства.
Хедив Исмаил-паша, сразу по приходу к власти (1863), повторил запрет на работорговлю и с 1865 разместил в Фашоде (самый южный пункт египтян на Ниле) армейский пост и добился султанского фирмана на управление Суакином и Массауа, хотя за пределами постов не контролировал земли южнее Кордофана. Весной 1869 Исмаил-паша, при содействии Англии, направил в верховья Нила экспедицию для борьбы с работорговлей, которую весной 1870 возглавил С. Бейкер — впоследствии губернатор Экваториальной провинции-мудирийи (1871–1873). В 1870 верховенство хедива Исмаила признал Дарфурский султанат. Между Экваториальной провинцией и Дарфуром, в зоне Бахр-эль-Газаля, хозяйничали работорговцы, богатейший из которых, Зубайр-паша ар-Рахма, в 1873 разгромил отряд, посланный против него из Хартума «турецким» генерал-губернатором Исмаилом Айюб-пашой, и вторгся в Дарфур. Сюда двинулись хедивские войска. Не добившись признания себя генерал-губернатором новой провинции, Зубайр-паша попытался отстоять свои права в Каире, но был арестован, а Дарфур, после длительного сопротивления, вновь покорен.
Зимой 1877, в условиях активизации корпорации работорговцев, во главе с сыном ар-Рахмы — Сулайманом Зубайром — и одновременных восстаний фор и арабов-баггара, хедив назначил Ч. Дж. Гордона (губернатор Экваториальной мудирийи в 1874–1876) правителем (в звании паши) всех своих владений в Вост. Африке: собственно С. (Нубия, Сеннар, Кордофан), Дарфура, Экваториальной провинции и побережий Красного и Аравийского морей (от Массауа до мыса Гвардафуй). Крупнейшие мудирии Ч. Гордон передал своим доверенным лицам (Верхний Нил — итальянцу Р. Джесси, Экваторию — немцу Э. Шнитцеру, Дарфур — австрийцу Р. Слатину). После сравнительно успешных действий в Дарфуре, заставивших Сулаймана временно изъявить покорность (1877), эта область, как и соседний Кордофан, вновь заволновалась (1878), а оплот Зубайра ар-Рахмы — Бахр-эль-Газаль — полностью перестал подчиняться Хартуму. Только в 1879 тяжелейшая кампания, проведенная Р. Джесси, увенчалась разгромом и казнью Сулаймана. Бахр-эль-Газаль окончательно стал частью С., а Джесси — его губернатором (в звании паши).
Летом 1879 место Гордона занял «турок» Рауф-паша, а осенью 1880 Джесси на губернаторском посту сменил (в звании бея) англичанин Ф. Лаптон. Долговое закабаление Египта вследствие проведения Суэцкого канала вынуждало его правительство для погашения задолженности ужесточить в С. фискальный гнет, что сопровождалось насилием над оседлым населением. Среди крестьян и номадов распространились мессианские ожидания махди, которые вылились в поддержку суфизма, представленного здесь рядом братств (тарикатов).
С. от махдистской империи к британской гегемонии (1880–1940-е). После Англо-египетской войны 1882 Махди Суданский вынудил английские гарнизоны к 1884 оставить всю долину Нила вплоть до Вади-Хальфы (сохранив лишь Суакин), и только Хартум, куда в качестве губернатора вернулся Гордон, сопротивлялся ему до конца. В 1880–1890-е (период, известный как махдийя) ускорилась этнокультурная консолидация арабоязычного населения С., среди которого выходцы с Аравийского п-ова составляли незначительное меньшинство по сравнению с лингвистически ассимилировавшимися и воспринявшими суннизм потомками нубийских, форских и нилотских народностей. В 1896–1898 походы Г. Китченера покончили с махдистов государством, но его столкновение в зоне Фашоды с французскими подразделениями капитана Ж.-Б. Маршана чуть не привело к масштабному конфликту и стимулировало Лондон к закреплению своих позиций в Сев.-Вост. Африке.
В кондоминиуме, учрежденном англо-египетским соглашением о Судане 1899, по сути, бесконтрольно распоряжался генерал-губернатор Китченер, а затем генерал-майор Р. Уингейт (до 1916), который, как и предшественник, считался сирдаром — главнокомандующим ВС оккупированного Египта. Главами мудирий — мудирами — назначались исключительно англичане, а египтянам доставались подчиненные функции. Дарфурский султанат получил статус протектората при условии уплаты ежегодной дани; его западные границы определило англо-французское соглашение 1899.
В 1900-е уточнялись рубежи Англо-Египетского С., в частности, с Эфиопией (1903–1904). Сложнее всего этот процесс шел на участках, пограничных с так называемым Свободным Государством Конго, претендовавшим на территорию провинции Бахр-эль-Газаль, где британским властям также бросали вызов вожди-султаны народности занде (Ямбио и др.). Бельгийские войска стояли здесь до 1907. После смерти формального главы Государства Конго, Леопольда II, Бельгия в 1910 передала англо-египетской администрации анклав Ладо. За 1899–1909 доходы, получаемые от суданских мудирий, выросли десятикратно. В 1904–1906 среднее течение Нила у Бербера соединила с Красным морем железная дорога. Совершенствовались и речные перевозки, а караванные маршруты снабжались новыми колодцами. Борьба с работорговлей в Дарфуре и Кордофане принесла ощутимые плоды к концу десятилетия. Британцы стремились поддерживать доверительные отношения с религиозными авторитетами ислама (улама), подчеркивая свою веротерпимость.
Ситуация в кондоминиуме оставалась нестабильной. Восстания поднимались в Кордофане Южном (1903) и Восточном (1912), на Голубом Ниле (1904, 1910), в области Нуба (1904, 1906, 1908, 1910), по течению Собата (1911–1912) и т. д. Особую тревогу Лондона вызывал утвержденный им же на престоле в 1898 султан Дарфура Али Динар, который завязал сношения с сенусийей и кордофанскими арабами. Во время Первой мировой войны он, надеясь на младотурок, весной 1915 объявил о своей независимости. Весной 1916 Али Динар был разбит, а осенью, после недолгой партизанской войны, — убит, и его султанат преобразован в мудирийю.
В 1917 восстала Эль-Гезира, в 1918 — Джебель-Ньима, мудирии Кассала и Бахр-эль-Газаль, в 1921 — Дарфур. В 1918–1920 крупнейшие города С. — Хартум, Омдурман, Порт-Судан, Атбара — откликнулись массовыми беспорядками на политический кризис в Египте и Египетские восстания 1919, 1921.
В 1921 офицер 9-го суданского батальона Али Абд аль-Латиф учредил Суданское общество объединенных племен, которое выступило с требованием независимости и в 1922 издало манифест с призывом к вооруженному восстанию и изгнанию британцев. В конце 1923 он же основал Лигу белого знамени, которая руководила антиколониальными выступлениями в столице — Хартуме, морских воротах страны — Порт-Судане, Малакале и Атбаре. Осенью 1924 убийство генерал-губернатора Л. Стэка студентами-террористами в Каире послужило предлогом для жестоких репрессий в отношении «Лиги», а затем и для отмены конвенции о кондоминиуме 1899, удаления из С. египетских войск и чиновников и установления исключительного контроля Британской империи над страной.
В межвоенный период колониальные власти развивали в С. плантационную монокультуру длинноволокнистого хлопка, обслуживавшую текстильную промышленность метрополии. Важнейшими ее районами стали север Гезиры, дельты Барки (район Токара) и Гаша (район Кассалы). Это вело к резкому сокращению площадей, занимаемых продовольственными культурами, учащению голодовок и, опосредованно, эпидемиям. Экспроприация земель, принадлежавших махдистским главам или их союзникам, позволяла концентрировать пахотный клин в руках британцев или связанных с ними компаний и крупных собственников. В их интересах развернулось крупномасштабное строительство — фабричное, железнодорожное (к 1924 проведена ветка Порт-Судан — Кассала, продолженная в 1929 до Сеннара) и ирригационное — Эль-Гезирская оросительная система (Сеннарская плотина на Голубом Ниле и разветвленная сеть оросительных каналов) и водохранилище Джебель-Аулия на Белом Ниле. Зарождались новые социальные группы — торговая буржуазия и интеллигенция, сельский и городской пролетариат.
С 1930 вводилась система непрямого правления С. 2/3 его территории (включая Дарфур, Бахр-эль-Газаль, Верхний Нил, почти весь Кордофан, некоторые части Кассалы) выделялись в «закрытые районы». Здесь искусственно сохранялись или восстанавливались княжества-султанаты и племенные конфедерации, среди оседлых жителей воссоздавались племена с вождями-меками, назначавшимися колониальными властями. В центральных районах выстраивались условия для интенсивного хлопководства, промышленного животноводства, культивации гуммиарабика. Земли Гезиры обеспечили за 1919–1929 превращение С. в главного экспортера хлопка: он давал 70 % стоимости вывоза, а к 1950-м С. вышел на третье место в мире по его производству после СССР и Египта. Интенсифицировалась миссионерская деятельность Римско-католической церкви и различных деноминаций протестантизма среди западных и восточных нилотов.
В условиях мирового экономического кризиса 1929–1933 в Хартуме в 1931 произошли волнения, которые повторились с большим размахом после англо-египетского договора 1936. В 1938 суданцы, получившие современное образование в стране (прежде всего в Мемориальном колледже Гордона) и за ее пределами, на съезде в Омдурмане объединились в Генеральный конгресс выпускников (ГКВ), который превратился во влиятельную общенациональную организацию. Ее секретарем в 1939 (с 1940 — председателем) был избран Исмаил аль-Азхари (1900–1969).
Летом 1940 в С. через эритрейскую границу вторглись ВС Италии, которые оккупировали города Кассала, Галлабат и Курмук, но весной 1941 совместными усилиями британских, англо-индийских и туземных соединений были разбиты под Кэрэном (Эритрея). Прекращение во время Второй мировой войны ввоза из метрополии стимулировало местное производство, прежде всего для снабжения армии (выпуск боеприпасов, амуниции, обработка сельскохозяйственной продукции, легкая промышленность). Площади под хлопчатником сократились в пользу продовольственных культур, в основном зерновых. Туземные соединения, набиравшиеся из суданцев, принимали участие в боевых действиях на территории Эритреи, Египта, Ливии, Туниса. Сформировался слой наемных работников и предпринимателей-суданцев, постепенно проявлялась политизация общества.
В 1942 ГКВ от имени всех суданцев представил генерал-губернатору меморандум, потребовав создать после войны органы самоуправления с правом контролировать бюджет и внешнюю торговлю. Его левое крыло, склонявшееся к независимости в тесном союзе с Египтом, в 1943 выделилось, под руководством И. аль-Азхари, в партию «Аль-Ашикка» («Единокровные»). В 1943 колониальная администрация, сохраняя режим «закрытых районов», пересмотрела систему управления: в Северном С. и при губернаторах отдельных мудирий назначались консультативные советы из представителей богословов-улама, состоятельных коммерсантов, британских и туземных чиновников (назиров). Летом 1945 «Аль-Ашикка» опубликовали свои требования, включавшие создание единого федеративного государства в долине Нила, опираясь на ГКВ, который к концу года насчитывал около 10 тыс. членов и около 100 городских и сельских комитетов. Однако еще более могущественно было суфийское движение «Аль-Ансар» («Поборники») — база учрежденной в том же году партии «Аль-Умма» («Нация»), которая, ориентируясь на крупных землевладельцев, улама и племенную верхушку, выступала за независимый С. с прочным присутствием Великобритании.
В 1946 волна возмущения, вызванная в Египте отказом Великобритании от пересмотра договора 1936, захлестнула и С., где произошли массовые забастовки и демонстрации в Хартуме, Порт-Судане и Атбаре под лозунгами отмены кондоминиума и эвакуации британских войск. Весной совещание политических партий в Хартуме отправило делегацию в Каир, чтобы изложить участникам англо-египетских переговоров требование С. о независимости. Лондон пошел на уступки и ввел новую конституцию: функции консультативного совета Северного С. переходили к двухпалатному законодательному собранию (сенат и палата представителей), но все его решения подлежали утверждению генерал-губернатора, при котором учреждался исполнительный совет.
Ответом стали массовые протесты и забастовки, на волне которых в 1947 образовалось нелегальное Суданское движение за национальное освобождение (СДНО), к которому примыкали Конгресс молодежи С., Союз суданских женщин и др. В том же году СССР и Польша поддержали в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) заявление Египта о необходимости пересмотра договора 1936 и немедленного вывода британских войск из С.
Осенью 1948, на фоне запрета забастовок, под надзором британских войск состоялись выборы в законодательное собрание, бойкотированные 81 % избирателей и всеми общественными организациями, кроме «Аль-Уммы». В 1949 СДНО реорганизовалась в Суданскую коммунистическую партию (СКП), на первой конференции которой генеральным секретарем был избран Абд аль-Халик Махджуб Усман. Тогда же образовалась Южносуданская партия, представлявшая интересы преимущественно нилотской элиты провинций Экваториальной, Бахр-эль-Газаль и Верхний Нил (за которыми в дальнейшем закрепилось определение ЮС). В 1949–1950 активизировались профессиональные и крестьянские союзы. Координатором выступала Всеобщая федерация рабочих профсоюзов С. (ВФРПС), учрежденная осенью 1950: в нее вошли 53 профсоюза, объединившие 180 тыс. человек.
Осенью 1951 парламент Египетского королевства утвердил закон о расторжении конвенции 1899 и договора 1936, а Фарук принял титул «король Египта и С.», что вызвало антибританские демонстрации и в С. Была учреждена Социалистическая республиканская партия С., а зимой 1952 вокруг ВФРПС консолидировался Объединенный фронт борьбы за освобождение С., требовавший ликвидации колониального управления и эвакуации британских сил. После Июльской революции в Египте 1952 новое правительство М. Нагиба признало право С. на самоопределение. Тогда же «Аль-Ашикка» и примыкавшие к ней группировки слились в Национально-юнионистскую партию (НЮП) под председательством аль-Азхари.
По англо-египетскому соглашению о Судане 1953 устанавливался переходный период, в который законодательную власть осуществлял генерал-губернатор с помощью международной контрольной комиссии из 5 членов. СКП инициировала сплочение левых сил в Антиимпериалистический фронт (АФ), получивший на парламентских выборах осенью одно место. Абсолютное большинство досталось НЮП, и Азхари зимой 1954 сформировал правительство переходного периода. Летом 1955 парламент принял резолюцию об осуществлении соглашения 1953, окончательном прекращении кондоминиума и выводе из С. всех иностранных войск за три месяца. К осени переходное правительство заменило значительную часть иностранных госслужащих суданцами и подготовило эвакуацию колониальных войск, проведенную досрочно. Зимой НЮП и «Аль-Умма» выработали общую платформу, а национальное собрание приняло решение о провозглашении независимости.
Независимый С. (с 1950-х). Зимой 1956 С. получил признание Великобритании, СССР (дипломатические отношения установлены весной), Китая, Египта и стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ) и пр., а осенью, приняв временную конституцию, вошел в ООН и ЛАГ. В ходе Суэцкого кризиса он поддержал Каир. Вскоре часть членов НЮП образовала Народно-демократическую партию (НДП), занявшую более левые позиции. Раскол ослабил позиции НЮП в парламенте, и летом правительство сформировал Абдаллах Халиль — генеральный секретарь «Аль-Уммы», которая в союзе с НДП и одержала победу на парламентских выборах весной 1958. Новый кабинет, избравший англо-американскую ориентацию, завязал переговоры о получении помощи от США и встал на путь конфронтации с Египтом. Осенью А. Халиля, при поддержке «Аль-Уммы» и «Аль-Ансар», свергло армейское командование под началом Верховного совета ВС (ВСВС) во главе с генералом Ибрахимом Аббудом, который ввел чрезвычайное положение (ЧП), распустил парламент, запретил партии и профсоюзы (СКП ушла в глубокое подполье), отменил временную конституцию.
Внешняя политика И. Аббуда была по преимуществу нейтралистской. В 1958 С. осудил интервенцию США в Ливан и весной 1959 и осенью 1961 заключил соглашения о торговле и об экономическом и техническом сотрудничестве с СССР, от которого получал помощь в строительстве индустриальных предприятий, элеваторов (включая крупнейший в Африке — в Гедарефе) и медицинских учреждений. Однако возросла зависимость бюджета и платежного баланса от британских, американских и западногерманских займов, а принятый в 1962 10-летний план социально-экономического развития оказался под угрозой срыва.
Начались столкновения регулярной армии с нараставшим автономистским движением в провинциях (вилайа) ЮС. С 1961 из эмиграции, при поддержке Запада через посредничество Римско-католической церкви, им руководил Судано-Африканский национальный союз (САНУ) при помощи своего военизированного крыла «Анья-Нья» (с 1963). Арабизация и исламизация, принудительно проводившиеся ВСВС как решение «южной проблемы», сопровождались изгнанием всех миссионеров в 1963, когда С. вступил в Организацию африканского единства (ОАЕ, ныне Африканский союз, АС).
Военные действия, аресты и суды над представителями оппозиции, ограничение и ликвидация гражданских свобод летом 1964 привели к взрыву массового недовольства в октябре, когда полиция расстреляла в Хартуме студенческую демонстрацию. Вскоре Национальный фронт профсоюзных организаций, в котором видную роль играла СКП, призвал ко всеобщей забастовке. Бурные манифестации в крупнейших городах поддержала армия. За свержением Аббуда последовало создание Объединенного национального фронта с участием всего политического спектра С. («Аль-Умма», НЮП, НДП, суданский филиал «Братьев-мусульман» (организация, признанная в РФ террористической), СКП, партии ЮС). Осенью сформированное от его имени правительство беспартийного Сирр аль-Хатма аль-Халифы отменило ЧП, восстановило конституцию 1956, легализовало все партии и объявило о намерении урегулировать проблему ЮС.
Зимой 1965 Федерация рабочих профсоюзов и другие образовали Социалистический демократический блок, куда вступила и СКП. Вскоре против него и против кабинета ОНФ открыто выступили партии правого спектра, что привело в феврале к правительственному кризису. Весной новый кабинет С.-Х. аль-Халифы (с участием «Аль-Уммы», НЮП, НДП) организовал выборы в Учредительное собрание (УС; за исключением трех провинций-вилай ЮС), на которых 80 % мест получила правая коалиция из «Аль-Уммы», НЮП и суданских «Братьев-мусульман»; СКП досталось 11 мест. Летом кабинет министров возглавил представитель «Аль-Уммы» М. А. Махджуб, чья программа предусматривала поощрение иностранных инвестиций и укрепление частного сектора в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Зимой УС одобрило законопроект о запрете СКП и исключении из своего состава ее членов.
Летом 1966 УС вынесло вотум недоверия кабинету М. Махджуба в связи с расколом внутри его партии. Садик ас-Сиддик аль-Махди, председатель «Аль-Уммы», сформировал коалиционное правительство с НЮП, но столкнулся с обострением ситуации в ЮС, где повстанцы-сепаратисты требовали создания самостоятельного государства Азания. Весной 1967 его кабинет провел в ЮС дополнительные выборы в УС, которые принесли «Аль-Умме» еще 14 мандатов, но двухпартийная коалиция распалась. Премьером снова стал М. Махджуб, при котором, во время Шестидневной войны, С. направил в помощь Объединенной Арабской Республике (ОАР) свои войска и разорвал дипломатические отношения с Лондоном и Вашингтоном (восстановлены зимой 1968). Осенью С. инициировал созыв конференции глав арабских стран в Хартуме. НЮП и НДП слились в Юнионистско-демократическую партию (ЮДП), которую возглавил Азхари. Состоялся учредительный съезд Социалистической партии С.
Весной 1968 на выборах в УС из 218 мандатов ЮДП завоевала 101, «Умма» — 66, блок партий ЮС — 15; как одномандатник прошел генеральный секретарь запрещенной СКП А.-Х. Махджуб. Сформированное летом коалиционное правительство («Умма» — ЮДП) проявило себя столь же несостоятельным, как и предыдущие. Весной 1969 военный переворот привел к власти Совет революционного командования (СРК) под председательством генерал-майора Джафара Мухаммада ан-Нумайри (1930–2009), в который вошли представители СКП и других левых сил. Премьер-министром он назначил Бабакра Авадаллу. Страна приняла официальное название Демократическая Республика С. (ДРС). Новый режим создал министерство по делам ЮС во главе с коммунистом Джозефом Гарангом, а летом объявил о предоставлении вилаям ЮС региональной автономии, что приостановило там боевые действия. Осенью Дж. М. ан-Нумайри занял премьерское кресло, а Б. Авадалла стал заместителем председателя СРК, министром иностранных дел и юстиции.
Первые месяцы после «майской революции» сопровождались раскрытием и жестким подавлением нескольких антиправительственных заговоров. Наиболее серьезный, весной 1970, вылился в мятеж, разгромленный при помощи армии и левых активистов. СРК приурочила к годовщине «революции» постановление о национализации семи иностранных банков и некоторых британских торговых компаний. Расширились контакты с социалистическим лагерем (Вост. Германией, Сев. Кореей, Сев. Вьетнамом). Летом Авадалла покинул место главы МИД, но получил полномочия вице-премьера. Осенью ДРС достигла договоренности с ОАР и Ливией о создании Федерации арабских государств, которую позднее поддержала Сирия. Осенью 1969 и весной 1971 Дж. ан-Нумайри посещал СССР.
Летом 1971 после провалившейся попытки группы офицеров-коммунистов сместить ан-Нумайри непосредственные организаторы и участники (включая руководство компартии и ее главу А.-Х. Махджуба, а также Дж. Гаранга) были казнены, а курс правящего режима существенно изменен: десятки национализированных предприятий и банков возвращены прежним владельцам. Зимой 1972 состоялся учредительный съезд Суданского социалистического союза (ССС) — единственной разрешенной в ДРС политической организации. Аддис-Абебское соглашение между режимом ан-Нумайри и САНУ положило конец так называемой первой гражданской войне (1955–1972), предоставив ЮС автономию как единому целому, а повстанцам — амнистию. В 1973 было сформировано первое автономное правительство ЮС, а выходцы оттуда заняли посты в государственных органах на всех уровнях, в том числе до 1/3 состава Политбюро ССС. Во внешней политике в начале 1970-х шло сближение с США, ФРГ, Великобританией и монархиями Персидского залива и свертывание отношений с СССР.
В 1980-х ситуацию в ЮС накалило стремление Хартума вывести из подчинения автономии перспективные нефтяные месторождения, обнаруженные в 1981–1982 американской компанией «Шеврон» в вилаях Верхний Нил и Бахр-эль-Газаль. Осенью 1983 введение юрисдикции шариата на всей территории С. и административная реформа, снова поделившая ЮС на 3 вилаи, послужили катализатором так называемой второй гражданской войны (1983–2005). Весной 1985 за всеобщей забастовкой последовал военный переворот. Законодательные функции присвоил переходный совет под руководством генерала Абд ар-Рахмана Сувар аз-Захаба, который назначил временное правительство во главе с Д. Дафаллой. После выборов в УС весной 1986 С. аль-Махди сформировал гражданское коалиционное правительство.
Летом 1988 страшный удар по экономике нанесло наводнение, оставившее без крова более 2 млн человек. Летом 1989 новый переворот передал власть Совету командования революцией национального спасения (СКРНС) под руководством генерала Умара Хасана Ахмада аль-Башира. Действие временной конституции 1985 было приостановлено, распущен парламент, помещены под домашний арест все члены правительства, ряд высокопоставленных военных, чиновников, политических и общественных деятелей, запрещены все партии, объявлен курс на исламизацию.
В 1993 переговоры в Абудже между Хартумом и ЮС не дали результата. Осенью СКРНС самораспустился, назначив У. Х. А. аль-Башира президентом. Поддержка С. Хусейна в ходе Кувейтского кризиса 1990–1991, сближение с Ираном и покровительство радикальным исламистам принесли С. свертывание отношений с АРЕ и крупнейшими инвесторами (аравийскими монархиями и промышленно развитыми странами) и ограниченные санкции СБ ООН.
На фоне углубляющегося системного кризиса экономики со 2-й половины 1990-х начался отход от насильственной исламизации ЮС, прекращение патронажа в отношении исламских радикалов и нормализация отношений с внешним миром, реализация экономических реформ, разработанных при участии МВФ и Всемирного банка (ВБ). Активизировались и отношения с РФ, которую Хартум признал зимой 1991. О разведке и разработке нефтяных месторождений в 1990-е был подписан ряд соглашений с иракскими, канадскими, китайскими, российскими, французскими и другими компаниями.
В 1994 Межправительственная организация развития (ИГАД) способствовала подписанию декларации между правительством У. Х. аль-Башира и лидерами ЮС, определившей основные принципы урегулирования конфликта и ратифицированной С. в 1997 под международным давлением. У. аль-Башир закрепил свои позиции в 1996 на президентских и парламентских выборах. Весной 1998 Национальная ассамблея одобрила новую конституцию, поддержанную на референдуме летом 96,7 % граждан. Зимой 1999 началась регистрация политических организаций, что положило начало многопартийности. Весной амнистированный ан-Нумайри, вернувшись из 14-летней эмиграции, возглавил созданную его последователями новую легальную партию — «Альянс трудовых сил народа».
В 2000 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН определила положение с продовольствием в С. как близкое к катастрофическому, что вызвали как социально-политические, так и природно-климатические (несколько лет засух) факторы. Хартум приступил к реформированию национальной банковской системы. Летом с началом экспорта нефти и возобновлением регулярных выплат ВБ для обслуживания внешнего долга нормализовались отношения с МВФ. Зимой из 5 кандидатов на пост президента большинство голосов (86,5 %) получил аль-Башир, а на первых многопартийных выборах в Национальную ассамблею победила лояльная ему Партия национальный конгресс (ПНК).
Переговоры (весна 2002 — зима 2004) между правительством и руководством Суданского народно-освободительного движения (СНОД) завершились подписанием соглашения о всеобъемлющем урегулировании зимой 2005 в Найроби первым вице-президентом С. Али Усманом Мухаммадом Таха и лидером СНОД Джоном Гарангом. После 6-летнего переходного периода предусматривался референдум о самоопределении ЮС. Летом Дж. Гаранг, принесший присягу в качестве первого вице-президента С. и председателя правительства ЮС на весь переходный период, погиб в авиакатастрофе; его сменил Сальваторе Киир Маярдит.
В Дарфуре вооруженное антиправительственное сопротивление с 2003 возглавлялось Суданским освободительным движением/армией (СОД/А) под руководством Абд аль-Вахида ан-Нура и Минни Миннави — лидеров крупнейших народов региона, фор и загава (соответственно), и Движением за справедливость и равенство (ДСР) под руководством Х. Ибрахима. Весной 2006 было подписано мирное соглашение М. Миннави с правительством Башира в Абудже, что раскололо СОД/А, оттолкнув от него группировку А.-В. ан-Нура. После принятия СБ ООН летом 2007 резолюции № 1769 С. согласился на проведение в Дарфуре миротворческой «гибридной операции» — ЮНАМИД. Зимой контингент ООН принял здесь командование миротворческими силами АС.
В 2009 и 2010 Международный уголовный суд в Гааге выдавал ордеры на арест Башира за преступления против человечности и военные злоупотребления в Дарфуре. По разным оценкам, в 2003–2010 конфликт унес от 200 до 400 тыс. жизней, до 3 млн человек стали беженцами. С. отвергал все обвинения, а на всеобщих выборах летом 2010 Башир получил 68,2 %. Зимой 2011 референдум 98,8 % голосов утвердил независимость ЮС, который формально провозгласил ее, вступив в ООН. Спорными остались значительные отрезки пограничной линии и дальнейший статус богатого нефтью округа Абьей, где проведение референдума о принадлежности к С. или ЮС систематически откладывалось. Весной его заняли ВС С. Летом СБ ООН одобрил ввод в округ нового миротворческого контингента для наблюдения за его демилитаризацией. Летом правительство С. подписало «Дохийский документ за мир в Дарфуре» с Движением за освобождение и справедливость, отделившимся от ДСР. Но Миннави продолжил вооруженную борьбу и осенью вступил в Суданский революционный фронт (СРФ), куда также вошли СОД/А ан-Нура, Суданское народно-освободительное движение — Север и ДСР. Новая коалиция действовала в вилайях Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил. В 2012 в Хеглиге — центре нефтеносного района на границе С. и ЮС — произошли вооруженные столкновения между армиями двух государств.
Осенью 2013 волна насилия захлестнула всю страну; аресты протестующих сопровождались человеческими жертвами. В 2014 Башир пошел на диалог с официальной оппозицией под лозунгами прекращения конфликтов, восстановления политических свобод, борьбы с бедностью и возрождения национальной идентичности. Отделение ЮС не привело к завершению политического хаоса в вилаях Дарфур, Кордофан и Голубой Нил, несмотря на их расчленение в целях лучшей управляемости. Местные проправительственные ополчения (неофициально известные как «джанджавид» — «всадники-автоматчики», по другому толкованию — «налетчики на скакунах») конституировались в «Силы быстрой поддержки». Правительственные войска при подавлении беспорядков использовали также авиацию и танки, но не смогли положить им конец. К концу года около 650 тыс. человек бежало из С. в Эфиопию, Чад и Египет, а 1,9 млн оказались без крова. Весной 2015 Башир был переизбран на очередной президентский срок (с 94 % голосов; кампания проходила в условиях бойкота со стороны оппозиции), а ПНК получила ¾ мандатов в Национальной ассамблее.
Зимой 2018 протесты против растущих цен, дефицита товаров первой необходимости и намерений властей урезать ряд субсидий по требованию МВФ переросли в демонстрации с призывами к отставке президента. Зимой 2019 Башир ввел ЧП, разогнал центральное и провинциальные правительства, назначил нового премьер-министра и военных губернаторов, запретил несанкционированные собрания. Беспорядки не прекращались, и Башир пошел на незначительные уступки — уход с поста главы ПНК, изменения в кабинете и обещание реформ. Весной демонстрация, приуроченная к 33-летию свержения ан-Нумайри, подвергла мирной осаде генштаб в Хартуме. Часть ВС, перейдя на сторону недовольных, арестовала Башира, но обещание путчистов под руководством генерала Абд аль-Фаттаха аль-Бурхана поставить военный совет во главе переходного правительства, а через два года передать полномочия кабинету, сформированному по итогам всеобщих выборов, вызвало недоверие. Затяжные переговоры между армейским командованием и гражданскими активистами шли при продолжавшемся хаотическом насилии в главных городах страны. После так называемой бойни 3 июня (когда от рук военнослужащих, предположительно, погибло более 100 человек) АС приостановил членство С. и взял на себя посредничество (совместно с Эфиопией) в контактах между суданским генералитетом и гражданским альянсом «За свободу и перемены». Летом стороны подписали так называемую конституционную декларацию: власть временно перешла к Суверенному совету, а демократические выборы намечались на 2022. Абд аль-Фаттах аль-Бурхан был назначен президентом, а избранный от оппозиции Абдаллах Хамдук — премьером (кабинет министров сформирован осенью). Зимой Башир был осужден по обвинениям, связанным с коррупцией и гибелью демонстрантов.
Осенью 2021 старшее офицерство, при поддержке А.-Ф. аль-Бурхана, арестовало А. Хамдука и министров его кабинета, вновь объявило ЧП и разогнало Суверенный совет. Путч вызвал беспорядки по всей стране, АС повторно приостановил членство Хартума, под вопросом оказались международная помощь и работа гуманитарных организаций, и аль-Бурхану пришлось восстановить в полномочиях Хамдука и его кабинет. Это раскололо альянс «За свободу и перемены»: большинство расценило действия премьер-министра как предательский сговор, из-за чего он подал в отставку зимой 2022.
Весной 2022 ЧП было отменено. Зимой 2023 военный режим заключил соглашение со «Свободой и переменами» о формировании гражданского переходного правительства, по которому летом намечались выборы премьер-министра, а в 2025 — всеобщие выборы. Однако уже весной в Хартуме и ряде других городов страны начались столкновения между армией и «Силами быстрой поддержки», в которых погибло более 400 человек.
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