СУДАН

Судáн (Республика Судан) — государство в Сев. Африке. Граничит на севере с Арабской Республикой Египет (АРЕ), на северо-западе — с Ливией, на востоке — с Эритреей, на западе — с Чадом, на юго-западе — с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), на юге — с Южным Суданом (ЮС), на юго-востоке — с Эфиопией; на северо-востоке омывается Красным морем. Площадь — 1,89 млн кв. км. Численность населения — 48,96 млн человек (оценка 2022): около 80 % — арабы (около 72 % — суданские, остальные — египетские и чадские); около 6 % — беджа , около 14 % — носители языков семей: омотской (афразийская макросемья), атлантической (нигеро-конголезская макросемья), форской, сахарской, восточносуданской, команской, мабанской (гипотетическая нило-сахарская макросемья). Столица — Хартум . Крупнейшие города: Омдурман, Северный Хартум, Порт-Судан, Ньяла, Эль-Обейд. Государственная религия — ислам ( суннизм , преимущественно маликитского мазхаба ; незначительное меньшинство, исповедующее шиизм , — главным образом, имамиты ); христианство представлено немногочисленными (1,5 %) сообществами, ­приверженными миафизитству ( Коптской церкви и Эфиопской церкви, Эритрейской церкви) и православию (Александрийская патриархия). Государственные языки — арабский и английский.

Доколониальный С. (до середины XIX в.). Человек освоил территорию С. в верхнем палеолите (себильская культура в Нубийской пустыне). Хартумская культура рыболовов и собирателей V тысячелетия до н. э., связанная с нижним Нилом, испытала влияние сахарского неолита с нагорья Тибести. В IV тысячелетии до н. э. здесь отмечены те же неолитические и энеолитические традиции (амратская и герзейская), что и в Египте Древнем (культура А). Их носители, по-видимому, говорили на афразийских языках, предковых по отношению к египетскому и кушитским.

Во 2-й половине III тысячелетия до н. э. сложилась ранняя государственность Куша . Еще в XXIII–XXII вв. до н. э. из района Донголы шли вторжения в верхнеегипетские номы , а в XXI в. до н. э. к югу от III порога Нила выросло поселение Инбу-Аменемхет (ныне Керма ). На север, а затем и на юг от него фараоны Среднего царства с XX в. до н. э. ставили гарнизоны и селили жрецов и чиновников. Масса населения, занимаясь выращиванием проса, хлопчатника и сорго и скотоводством, платила налоги и привлекалась к трудовым повинностям, в частности, на золотых копях и в каменоломнях.

После XVIII в. до н. э. Инбу-Аменемхет утратил значение, но фараоны Нового царства (с конца XVI — начала XV в. до н. э.) возвели свои крепости вплоть до IV порога и усилили фискальный пресс, насаждая здесь древнеегипетские язык, письменность и архитектуру. Крепостное и храмовое строительство при Хатшепсут , Тутмосе III , Тутанхамоне и Рамсесе II шло в Фарасе (ныне руины Баграш, на границе С. и АРЕ). Отсюда вывозились строительный лес, страусовые перья, звериные шкуры и др. На протяжении II тысячелетия до н. э. вследствие миграций с верхнего Нила здесь распространялись восточносуданские (тама-нубийские, ньиманские и кир-аббайские) языки.

В конце XIII в. до н. э. зона между II и III порогами Нила опустела. Жители, вероятно, переселились ближе к IV порогу, к Напате, которая в XI в. до н. э. отделилась от Новоегипетского царства, а в VIII в. до н. э. пре­вратилась в сакральный центр. В конце VI в. до н. э. напатские фараоны столкнулись с угрозой от Ахеменидов государства и в IV в. до н. э. перебрались к V порогу, в Мероэ . Здесь под их властью в I–III вв. н. э. процветали ирригационное земледелие, коневодство и верблюдоводство, развивались ремесла и использовалась алфавитная письменность, производная от демотической (памятники II–IV вв.).

С III в. на Нижнюю Нубию между I и II порогами совершали набеги северные кушиты — блеммии, которые в начале IV в. признали верховенство Аксумского царства , чей государь, Эзана, в 350 завоевал значительную часть Мероэ. С середины IV в. здесь сосуществовали 4–5 княжеств, принявшие христианство под влиянием аксумитов и коптов. Центр доминирования последовательно смещался вверх по течению Нила, где располагались Нобатия, Макурия и Алодия, которые окончательно христианизировались в начале, середине и конце VI в., соответственно.

В 540-х нобатийский царь Силко оттеснил блеммиев от пределов Верхнего Египта, расширил свои владения и утвердил столицу в Фарасе ( копт . Пахорас), где пребывала и епископская кафедра. К началу VII в. Нобатию поглотила Макурия, которая объединила земли между II порогом Нила и устьем Атбары вокруг Старой Донголы и в 652 отразила натиск арабских завоеваний из Верхнего Египта, но обязалась уплачивать дань халифам (360 рабов ежегодно). Нубийскую пустыню в VIII в. освоили потомки блеммиев — бега, которые, отпав от Аксумской державы, в IX в. признали верховенство Аббасидов халифата .

В начале IX в. Макурия ( араб . Мукурра) и Алодия ( араб . Алуа) слились в единое Нубийское царство, где главенство в середине X в. перешло к Алуа и не прерывалась христианская традиция. По соседнему побережью Красного моря и вдоль караванного пути к руслу Нила расселились купцы, ловцы жемчуга и золотоискатели из Аравии. Продвигаясь к югу, они смешивались с коренным населением и распространяли среди него ислам , а вместе с бега (беджа) проникали и в Восточную Нубию (зона нынешнего Абу-Хамеда).

В 860-х вокруг Вади-эль-Аллаки (на стыке современных границ АРЕ и С.) образовалось олигархическое сообщество во главе с наиболее влиятельными кланами арабов-рабиа, породнившимися с верхушкой бега-хадариб. Портом ему служил Айзаб (ныне на территории АРЕ), которым совместно управляли вали , назначавшиеся Тулунидами и Ихшидидами , и вожди хадариб. Бану-кунуз и другие арабские племена заселили некоторые округа Нижней Нубии, что облегчило ее присоединение Айюбидами в 1174.

В XI — середине XIII в. Нубия-Алуа достигла расцвета: ее столица Соба (недалеко от слияния Голубого и Белого Нила) служила важным перевалочным пунктом караванной торговли. В 1272 нубийский царь напал на Мамлюков государство , но потерпел поражение и в 1275 признал свою зависимость от него. Алуа, окончательно отрезанная в XV в. от Египта и Средиземноморья бедуинами , пала под ударами народов фунг. Последние, под предводительством Амары Дунки (1504–1534), основали в междуречье двух Нилов (Эль-Гезира) султанат Сеннар и подчинили раннее государство Тегали, которое с XIV в. существовало в Южн. Кордофане.

Общества, занимавшие земли между востоком Сахары и Эфиопским нагорьем (Дарфурское и Кордофанское плато и бассейн Среднего Нила), опирались на ирригационное земледелие (зерновые, кунжут) и промыслы. Земледельческие районы вокруг массива Джебель-Марра, заселенные оседлой народностью фор (откуда название региона — араб . Дар Фур, «Обитель фор»), и окружавшие его степи и полупустыни, где доминировали номады-арабы, объединялись под властью султанской династии Кейра. В многоязычном Сеннаре, в пору расцвета охватывавшем почти всю долину Нила к югу от III порога, также выделялось ядро (Гезира и прилегающие районы) и окраинные княжества / вождества, где преобладало зависимое население, со значительной прослойкой рабов. Верховному правителю, чью власть ограничивал совет из крупнейших землевладельцев и высших сановников, крестьяне платили продуктовый налог и выполняли в его пользу повинности, а с периферии вносилась дань лошадьми и ремесленными изделиями. Транзитная торговля способствовала контактам с Вадаи, Канем-Борну, Османской империей . Сюда продолжали двигаться носители кир-аббайских языков (нилоты, даджу, темейн, джебельцы, сурми).

К XVII в. христианство было вытеснено суннитским исламом, при сохранении политеистического субстрата. С середины XVIII в., пользуясь раздробленностью Сеннара, где фунг оттеснило от власти объединение арабизированных нубийских родов — хамадж, господствующее положение заняли кочевые и полукочевые арабы — баггара, кабабиш и аббала — и арабизированные беджа (бишарины).

С 1819 страны на среднем Ниле стали объектом экспансии Мухаммада Али . Осенью 1820 его сын Исмаил Камиль-паша дважды разбил бедуинов-шаигийя и зазимовал в Донголе. Соединение под командованием зятя Мухаммада Али, Мухаммад-бея Дефтердара, захватило Кордофан у дарфурского султана. Весной 1821 Исмаил Камиль вторгся в Сеннарский султанат, где ему покорились владетели (мек) Бербера, Шенди и Хальфаи, а летом сеннарский султан Бади добровольно провел его в свою столицу. Весной 1822 Исмаил-паша выступил на Донголу и осенью вошел в Шенди, захватив в заложники мека Наира Мимра, которому удалось хитростью убить его. При вести о гибели Исмаила Мухаммад-бей сжег Шенди и его окрестности.

Нубия, Сеннар и Кордофан составили Египетский С., куда из Каира назначался генерал-губернатор с почти неограниченными полномочиями. В его ведение в 1827 перешли также порты Суакин и Массауа, арендованные у Махмуда II . Первым этот пост занял Хуршид-паша (1826–1839), который ходил походами на западных нилотов-динка вверх по Белому Нилу до Фашоды и на эфиопов за Сеннар, а в 1837 самолично добрался до золотых приисков Фазогли.

Как наместники ( вали и хедивы) из династии Мухаммада Али (формально признававшие верховенство Османов), так и арабские работорговцы организовывали вооруженные экспедиции, включившие в состав Египетского вице-королевства все среднее и большую часть верхнего течения Нила, отныне разделенные на провинции (мудирийа). «Турки» ( араб . туркийа), как именовали здесь их полиэтническую администрацию, почти неподконтрольные ни Каиру, ни Стамбулу, поощряли работорговлю, исключенную из правительственной монополии на суданскую коммерцию. Ежегодные рейды опустошали округа в среднем течении Белого и низовьях Голубого Нила, причем из захваченных невольников рекрутировались вооруженные силы (ВС) генерал-губернаторов и губернаторов (мудир), где только командные должности удерживались за «туркийя». Прилегающую к Эфиопии плодородную область Така, орошаемую реками Атбара и Гаш, они завоевали только в 1840, основав там город Кассала.

Лишь Абд аль-Латиф-паша (1849–1850) попытался добиться централизованной дисциплины в администрации. Со смертью Мухаммада Али торговая монополия была отменена, Суакин и Массауа вышли из-под египетского контроля, и сюда проникли западные негоцианты, заинтересованные в природных богатствах края (камедь, кожи экзотических зверей, ценные виды шерсти), которые устремились на рынки Ближнего Востока и Южной Европы, а затем и всего мира. С 1853 на Верхнем Ниле появились фактории, которые уже к началу 1860-х европейцы продали агентам-арабам, сосредоточившимся на торговле невольниками. В 1857 Саид-паша совершил поездку по С., в ходе которой провозгласил отмену рабства.

Хедив Исмаил-паша , сразу по приходу к власти (1863), повторил запрет на работорговлю и с 1865 разместил в Фашоде (самый южный пункт египтян на Ниле) армейский пост и добился султанского фирмана на управление Суакином и Массауа, хотя за пределами постов не конт­ролировал земли южнее Кордофана. Весной 1869 Исмаил-паша, при содействии Англии, направил в верховья Нила экспедицию для борьбы с работорговлей, которую весной 1870 возглавил С. Бейкер — впоследствии губернатор Экваториальной провинции-мудирийи (1871–1873). В 1870 верховенство хедива Исмаила признал Дарфурский султанат. Между Экваториальной провинцией и Дарфуром, в зоне Бахр-эль-Газаля, хозяйничали работорговцы, богатейший из которых, Зубайр-паша ар-Рахма, в 1873 разгромил отряд, посланный против него из Хартума «турецким» генерал-губернатором Исмаилом Айюб-пашой, и вторгся в Дарфур. Сюда двинулись хедивские вой­ска. Не добившись признания себя генерал-губернатором новой провинции, Зубайр-паша попытался отстоять свои права в Каире, но был арестован, а Дарфур, после длительного сопротивления, вновь покорен.

Зимой 1877, в условиях активизации корпорации работорговцев, во главе с сыном ар-Рахмы — Сулайманом Зубайром — и одновременных восстаний фор и арабов-баггара, хедив назначил Ч. Дж. Гордона (губернатор Экваториальной мудирийи в 1874–1876) правителем (в звании паши) всех своих владений в Вост. Африке: собственно С. (Нубия, Сеннар, Кордофан), Дарфура, Экваториальной провинции и побережий Красного и Аравийского морей (от Массауа до мыса Гвардафуй). Крупнейшие мудирии Ч. Гордон передал своим доверенным лицам (Верхний Нил — итальянцу Р. Джесси, Экваторию — немцу Э. Шнитцеру, Дарфур — австрийцу Р. Слатину). После сравнительно успешных действий в Дарфуре, заставивших Сулаймана временно изъявить покорность (1877), эта область, как и соседний Кордофан, вновь заволновалась (1878), а оплот Зубайра ар-Рахмы — Бахр-эль-Газаль — полностью перестал подчиняться Хартуму. Только в 1879 тяжелейшая кампания, проведенная Р. Джесси, увенчалась разгромом и казнью Сулаймана. Бахр-эль-Газаль окончательно стал частью С., а Джесси — его губернатором (в звании паши).

Летом 1879 место Гордона занял «турок» Рауф-паша, а осенью 1880 Джесси на губернаторском посту сменил (в звании бея) англичанин Ф. Лаптон. Долговое закабаление Египта вследствие проведения Суэцкого канала вынуждало его правительство для погашения задолженности ужесточить в С. фискальный гнет, что сопровождалось насилием над оседлым населением. Среди крестьян и номадов распространились мессианские ожидания махди , которые вылились в поддержку суфизма , представленного здесь рядом братств (тарикатов).

С. от махдистской империи к британской гегемонии (1880–1940-е). После Англо-египетской вой­ны 1882 Махди Суданский вынудил английские гарнизоны к 1884 оставить всю долину Нила вплоть до Вади-Хальфы (сохранив лишь Суакин), и только Хартум, куда в качестве губернатора вернулся Гордон, сопротивлялся ему до конца. В 1880–1890-е (период, известный как махдийя) ускорилась этнокультурная консолидация арабоязычного населения С., среди которого выходцы с Аравийского п-ова составляли незначительное меньшинство по сравнению с лингвистически ассимилировавшимися и воспринявшими суннизм потомками нубийских, форских и нилотских народностей. В 1896–1898 походы Г. Китченера покончили с махдистов государством , но его столкновение в зоне Фашоды с французскими подразделениями капитана Ж.-Б. Маршана чуть не привело к масштабному конфликту и стимулировало Лондон к закреплению своих позиций в Сев.-Вост. Африке.

В кондоминиуме, учрежденном англо-египетским соглашением о Судане 1899 , по сути, бесконтрольно распоряжался генерал-губернатор Китченер, а затем генерал-майор Р. Уингейт (до 1916), который, как и предшественник, считался сирдаром — главнокомандующим ВС оккупированного Египта. Главами мудирий — мудирами — назначались исключительно англичане, а египтянам доставались подчиненные функции. Дарфурский султанат получил статус протектората при условии уплаты ежегодной дани; его западные границы определило англо-французское соглашение 1899.

В 1900-е уточнялись рубежи Англо-Египетского С., в частности, с Эфиопией (1903–1904). Сложнее всего этот процесс шел на участках, пограничных с так называемым Свободным Государством Конго, претендовавшим на территорию провинции Бахр-эль-Газаль, где британским властям также бросали вызов вожди-султаны народности занде (Ямбио и др.). Бельгийские вой­ска стояли здесь до 1907. После смерти формального главы Государства Конго, Леопольда II , Бельгия в 1910 передала англо-египетской администрации анклав Ладо. За 1899–1909 доходы, получаемые от суданских мудирий, выросли десятикратно. В 1904–1906 среднее течение Нила у Бербера соединила с Красным морем железная дорога. Совершенствовались и речные перевозки, а караванные маршруты снабжались новыми колодцами. Борьба с работорговлей в Дарфуре и Кордофане принесла ощутимые плоды к концу десятилетия. Британцы стремились поддерживать доверительные отношения с религиозными авторитетами ислама (улама), подчеркивая свою веротерпимость.

Ситуация в кондоминиуме оставалась нестабильной. Восстания поднимались в Кордофане Южном (1903) и Восточном (1912), на Голубом Ниле (1904, 1910), в области Нуба (1904, 1906, 1908, 1910), по течению Собата (1911–1912) и т. д. Особую тревогу Лондона вызывал утвержденный им же на престоле в 1898 султан Дарфура Али Динар, который завязал сношения с сенусийей и кордофанскими арабами. Во время Первой мировой вой­ны он, надеясь на младотурок , весной 1915 объявил о своей независимости. Весной 1916 Али Динар был разбит, а осенью, после недолгой партизанской вой­ны, — убит, и его султанат преобразован в мудирийю.

В 1917 восстала Эль-Гезира, в 1918 — Джебель-Ньима, мудирии Кассала и Бахр-эль-Газаль, в 1921 — Дарфур. В 1918–1920 крупнейшие города С. — Хартум, Омдурман, Порт-Судан, Атбара — откликнулись массовыми беспорядками на политический кризис в Египте и Египетские восстания 1919, 1921 .

В 1921 офицер 9-го суданского батальона Али Абд аль-Латиф учредил Суданское общество объединенных племен, которое выступило с требованием независимости и в 1922 издало манифест с призывом к вооруженному восстанию и изгнанию британцев. В конце 1923 он же основал Лигу белого знамени, которая руководила антиколониальными выступлениями в столице — Хартуме, морских воротах страны — Порт-Судане, Малакале и Атбаре. Осенью 1924 убийство генерал-губернатора Л. Стэка студентами-террористами в Каире послужило предлогом для жестоких репрессий в отношении «Лиги», а затем и для отмены конвенции о кондоминиуме 1899, удаления из С. египетских вой­ск и чиновников и установления исключительного контроля Британской империи над страной.

В межвоенный период колониальные власти развивали в С. плантационную монокультуру длинноволокнистого хлопка, обслуживавшую текстильную промышленность метрополии. Важнейшими ее районами стали север Гезиры, дельты Барки (район Токара) и Гаша (район Кассалы). Это вело к резкому сокращению площадей, занимаемых продовольственными культурами, учащению голодовок и, опосредованно, эпидемиям. Экспроприация земель, принадлежавших махдистским главам или их союзникам, позволяла концентрировать пахотный клин в руках британцев или связанных с ними компаний и крупных собственников. В их интересах развернулось крупномасштабное строительство — фабричное, железнодорожное (к 1924 проведена ветка Порт-Судан — Кассала, продолженная в 1929 до Сеннара) и ирригационное — Эль-Гезирская оросительная система (Сеннарская плотина на Голубом Ниле и разветвленная сеть оросительных каналов) и водохранилище Джебель-Аулия на Белом Ниле. Зарождались новые социальные группы — торговая буржуазия и интеллигенция, сельский и городской пролетариат.

С 1930 вводилась система непрямого правления С. 2/3 его территории (включая Дарфур, Бахр-эль-Газаль, Верхний Нил, почти весь Кордофан, некоторые части Кассалы) выделялись в «закрытые районы». Здесь искусственно сохранялись или восстанавливались княжества-султанаты и племенные конфедерации, среди оседлых жителей воссоздавались племена с вождями-меками, назначавшимися колониальными властями. В центральных районах выстраивались условия для интенсивного хлопководства, промышленного животноводства, культивации гуммиарабика. Земли Гезиры обеспечили за 1919–1929 превращение С. в главного экспортера хлопка: он давал 70 % стоимости вывоза, а к 1950-м С. вышел на третье место в мире по его производству после СССР и Египта. Интенсифицировалась миссионерская деятельность Римско-католической церкви и различных деноминаций протестантизма среди западных и восточных нилотов.

В условиях мирового экономического кризиса 1929–1933 в Хартуме в 1931 произошли волнения, которые повторились с большим размахом после англо-египетского договора 1936 . В 1938 суданцы, получившие современное образование в стране (прежде всего в Мемориальном колледже Гордона) и за ее пределами, на съезде в Омдурмане объединились в Генеральный конгресс выпускников (ГКВ), который превратился во влиятельную общенациональную организацию. Ее секретарем в 1939 (с 1940 — председателем) был избран Исмаил аль-Азхари (1900–1969).

Летом 1940 в С. через эритрейскую границу вторглись ВС Италии, которые оккупировали города Кассала, Галлабат и Курмук, но весной 1941 совместными усилиями британских, англо-индийских и туземных соединений были разбиты под Кэрэном (Эритрея). Прекращение во время Второй мировой вой­ны ввоза из метрополии стимулировало местное производство, прежде всего для снабжения армии (выпуск боеприпасов, амуниции, обработка сельскохозяйственной продукции, легкая промышленность). Площади под хлопчатником сократились в пользу продовольственных культур, в основном зерновых. Туземные соединения, набиравшиеся из суданцев, принимали участие в боевых действиях на территории Эритреи, Египта, Ливии, Туниса. Сформировался слой наемных работников и предпринимателей-суданцев, постепенно проявлялась политизация общества.

В 1942 ГКВ от имени всех суданцев представил генерал-губернатору меморандум, потребовав создать после вой­ны органы самоуправления с правом контролировать бюджет и внешнюю торговлю. Его левое крыло, склонявшееся к независимости в тесном союзе с Египтом, в 1943 выделилось, под руководством И. аль-Азхари, в партию «Аль-Ашикка» («Единокровные»). В 1943 колониальная администрация, сохраняя режим «закрытых районов», пересмотрела систему управления: в Северном С. и при губернаторах отдельных мудирий назначались консультативные советы из представителей богословов-улама, состоятельных коммерсантов, британских и туземных чиновников (назиров). Летом 1945 «Аль-Ашикка» опубликовали свои требования, включавшие создание единого федеративного государства в долине Нила, опираясь на ГКВ, который к концу года насчитывал около 10 тыс. членов и около 100 городских и сельских комитетов. Однако еще более могущественно было суфийское движение «Аль-Ансар» («Поборники») — база учрежденной в том же году партии «Аль-Умма» («Нация»), которая, ориентируясь на крупных землевладельцев, улама и племенную верхушку, выступала за независимый С. с прочным присутствием Великобритании.

В 1946 волна возмущения, вызванная в Египте отказом Великобритании от пересмотра договора 1936, захлестнула и С., где произошли массовые забастовки и демонстрации в Хартуме, Порт-Судане и Атбаре под лозунгами отмены кондоминиума и эвакуации британских вой­ск. Весной совещание политических партий в Хартуме отправило делегацию в Каир, чтобы изложить участникам англо-египетских переговоров требование С. о независимости. Лондон пошел на уступки и ввел новую конституцию: функции консультативного совета Северного С. переходили к двухпалатному законодательному собранию (сенат и палата представителей), но все его решения подлежали утверждению генерал-губернатора, при котором учреждался исполнительный совет.

Ответом стали массовые протесты и забастовки, на волне которых в 1947 образовалось нелегальное Суданское движение за национальное освобождение (СДНО), к которому примыкали Конгресс молодежи С., Союз суданских женщин и др. В том же году СССР и Польша поддержали в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) заявление Египта о необходимости пересмотра договора 1936 и немедленного вывода британских вой­ск из С.

Осенью 1948, на фоне запрета забастовок, под надзором британских вой­ск состоялись выборы в законодательное собрание, бойкотированные 81 % избирателей и всеми общественными организациями, кроме «Аль-Уммы». В 1949 СДНО реорганизовалась в Суданскую коммунистическую партию (СКП), на первой конференции которой генеральным секретарем был избран Абд аль-Халик Махджуб Усман. Тогда же образовалась Южносуданская партия, представлявшая интересы преимущественно нилотской элиты провинций Экваториальной, Бахр-эль-Газаль и Верхний Нил (за которыми в дальнейшем закрепилось определение ЮС). В 1949–1950 активизировались профессиональные и крестьянские союзы. Координатором выступала Всеобщая федерация рабочих профсоюзов С. (ВФРПС), учрежденная осенью 1950: в нее вошли 53 профсоюза, объединившие 180 тыс. человек.

Осенью 1951 парламент Египетского королевства утвердил закон о расторжении конвенции 1899 и договора 1936, а Фарук принял титул «король Египта и С.», что вызвало антибританские демонстрации и в С. Была учреждена Социалистическая республиканская партия С., а зимой 1952 вокруг ВФРПС консолидировался Объединенный фронт борьбы за освобождение С., требовавший ликвидации колониального управления и эвакуации британских сил. После Июльской революции в Египте 1952 новое правительство М. Нагиба признало право С. на самоопределение. Тогда же «Аль-Ашикка» и примыкавшие к ней группировки слились в Национально-юнионистскую партию (НЮП) под председательством аль-Азхари.

По англо-египетскому соглашению о Судане 1953 устанавливался переходный период, в который законодательную власть осуществлял генерал-губернатор с помощью международной контрольной комиссии из 5 членов. СКП инициировала сплочение левых сил в Антиимпериалистический фронт (АФ), получивший на парламентских выборах осенью одно место. Абсолютное большинство досталось НЮП, и Азхари зимой 1954 сформировал правительство переходного периода. Летом 1955 парламент принял резолюцию об осуществлении соглашения 1953, окончательном прекращении кондоминиума и выводе из С. всех иностранных вой­ск за три месяца. К осени переходное правительство заменило значительную часть иностранных госслужащих суданцами и подготовило эвакуацию колониальных вой­ск, проведенную досрочно. Зимой НЮП и «Аль-Умма» выработали общую платформу, а национальное собрание приняло решение о провозглашении независимости.

Независимый С. (с 1950-х). Зимой 1956 С. получил признание Велико­британии, СССР (дипломатические отношения установлены весной), Китая, Египта и стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ) и пр., а осенью, приняв временную конституцию, вошел в ООН и ЛАГ. В ходе Суэцкого кризиса он поддержал Каир. Вскоре часть членов НЮП образовала Народно-демократическую партию (НДП), занявшую более левые позиции. Раскол ослабил позиции НЮП в парламенте, и летом правительство сформировал Абдаллах Халиль — генеральный секретарь «Аль-Уммы», которая в союзе с НДП и одержала победу на парламентских выборах весной 1958. Новый кабинет, избравший англо-американскую ориентацию, завязал переговоры о получении помощи от США и встал на путь конфронтации с Египтом. Осенью А. Халиля, при поддержке «Аль-Уммы» и «Аль-Ансар», свергло армейское командование под началом Верховного совета ВС (ВСВС) во главе с генералом Ибрахимом Аббудом , который ввел чрезвычайное положение (ЧП), распустил парламент, запретил партии и профсоюзы (СКП ушла в глубокое подполье), отменил временную конституцию.

Внешняя политика И. Аббуда была по преимуществу нейтралистской. В 1958 С. осудил интервенцию США в Ливан и весной 1959 и осенью 1961 заключил соглашения о торговле и об экономическом и техническом сотрудничестве с СССР, от которого получал помощь в строительстве индустриальных предприятий, элеваторов (включая крупнейший в Африке — в Гедарефе) и медицинских учреждений. Однако возросла зависимость бюджета и платежного баланса от британских, американских и западногерманских займов, а принятый в 1962 10-летний план социально-экономического развития оказался под угрозой срыва.

Начались столкновения регулярной армии с нараставшим автономистским движением в провинциях (вилайа) ЮС. С 1961 из эмиграции, при поддержке Запада через посредничество Римско-католической церкви, им руководил Судано-Африканский национальный союз (САНУ) при помощи своего военизированного крыла «Анья-Нья» (с 1963). Арабизация и исламизация, принудительно проводившиеся ВСВС как решение «южной проблемы», сопровождались изгнанием всех миссионеров в 1963, когда С. вступил в Организацию африканского единства (ОАЕ, ныне Африканский союз , АС).

Военные действия, аресты и суды над представителями оппозиции, ограничение и ликвидация гражданских свобод летом 1964 привели к взрыву массового недовольства в октябре, когда полиция расстреляла в Хартуме студенческую демонстрацию. Вскоре Национальный фронт профсоюзных организаций, в котором видную роль играла СКП, призвал ко всеобщей забастовке. Бурные манифестации в крупнейших городах поддержала армия. За свержением Аббуда последовало создание Объединенного национального фронта с участием всего политического спектра С. («Аль-Умма», НЮП, НДП, суданский филиал « Братьев-мусульман » (организация, признанная в РФ террористической), СКП, партии ЮС). Осенью сформированное от его имени правительство беспартийного Сирр аль-Хатма аль-Халифы отменило ЧП, восстановило конституцию 1956, легализовало все партии и объявило о намерении урегулировать проблему ЮС.

Зимой 1965 Федерация рабочих проф­союзов и другие образовали Социалистический демократический блок, куда вступила и СКП. Вскоре против него и против кабинета ОНФ открыто выступили партии правого спектра, что привело в феврале к правительственному кризису. Весной новый кабинет С.-Х. аль-Халифы (с участием «Аль-Уммы», НЮП, НДП) организовал выборы в Учредительное собрание (УС; за исключением трех провинций-вилай ЮС), на которых 80 % мест получила правая коалиция из «Аль-Уммы», НЮП и суданских «Братьев-мусульман»; СКП досталось 11 мест. Летом кабинет министров возглавил представитель «Аль-Уммы» М. А. Махджуб, чья программа предусматривала поощрение иностранных инвестиций и укрепление частного сектора в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Зимой УС одобрило законопроект о запрете СКП и исключении из своего состава ее членов.

Летом 1966 УС вынесло вотум недоверия кабинету М. Махджуба в связи с расколом внутри его партии. Садик ас-Сиддик аль-Махди, председатель «Аль-Уммы», сформировал коалиционное правительство с НЮП, но столкнулся с обострением ситуации в ЮС, где повстанцы-сепаратисты требовали создания самостоятельного государства Азания. Весной 1967 его кабинет провел в ЮС дополнительные выборы в УС, которые принесли «Аль-Умме» еще 14 мандатов, но двухпартийная коалиция распалась. Премьером снова стал М. Махджуб, при котором, во время Шестидневной вой­ны , С. направил в помощь Объединенной Арабской Республике (ОАР) свои вой­ска и разорвал дипломатические отношения с Лондоном и Вашингтоном (восстановлены зимой 1968). Осенью С. инициировал созыв конференции глав арабских стран в Хартуме. НЮП и НДП слились в Юнионистско-демократическую партию (ЮДП), которую возглавил Азхари. Состоялся учредительный съезд Социалистической партии С.

Весной 1968 на выборах в УС из 218 мандатов ЮДП завоевала 101, «Умма» — 66, блок партий ЮС — 15; как одномандатник прошел генеральный секретарь запрещенной СКП А.-Х. Махджуб. Сформированное летом коалиционное правительство («Умма» — ЮДП) проявило себя столь же несостоятельным, как и предыдущие. Весной 1969 военный переворот привел к власти Совет революционного командования (СРК) под председательством генерал-майора Джафара Мухаммада ан-Нумайри (1930–2009), в который вошли представители СКП и других левых сил. Премьер-министром он назначил Бабакра Авадаллу. Страна приняла официальное название Демократическая Республика С. (ДРС). Новый режим создал министерство по делам ЮС во главе с коммунистом Джозефом Гарангом, а летом объявил о предоставлении вилаям ЮС региональной автономии, что приостановило там боевые действия. Осенью Дж. М. ан-Нумайри занял премьерское кресло, а Б. Авадалла стал заместителем председателя СРК, министром иностранных дел и юстиции.

Первые месяцы после «майской революции» сопровождались раскрытием и жестким подавлением нескольких антиправительственных заговоров. Наиболее серьезный, весной 1970, вылился в мятеж, разгромленный при помощи армии и левых активистов. СРК приурочила к годовщине «революции» постановление о национализации семи иностранных банков и некоторых британских торговых компаний. Расширились контакты с социалистическим лагерем (Вост. Германией, Сев. Кореей, Сев. Вьетнамом). Летом Авадалла покинул место главы МИД, но получил полномочия вице-премьера. Осенью ДРС достигла договоренности с ОАР и Ливией о создании Федерации арабских государств, которую позднее поддержала Сирия. Осенью 1969 и весной 1971 Дж. ан-Нумайри посещал СССР.

Летом 1971 после провалившейся попытки группы офицеров-коммунистов сместить ан-Нумайри непосредственные организаторы и участники (включая руководство компартии и ее главу А.-Х. Махджуба, а также Дж. Гаранга) были казнены, а курс правящего режима существенно изменен: десятки национализированных предприятий и банков возвращены прежним владельцам. Зимой 1972 состоялся учредительный съезд Суданского социалистического союза (ССС) — единственной разрешенной в ДРС политической организации. Аддис-Абебское соглашение между режимом ан-Нумайри и САНУ положило конец так называемой первой гражданской вой­не (1955–1972), предоставив ЮС автономию как единому целому, а повстанцам — амнистию. В 1973 было сформировано первое автономное правительство ЮС, а выходцы оттуда заняли посты в государственных органах на всех уровнях, в том числе до 1/3 состава Политбюро ССС. Во внешней политике в начале 1970-х шло сближение с США, ФРГ, Великобританией и монархиями Персидского залива и свертывание отношений с СССР.

В 1980-х ситуацию в ЮС накалило стремление Хартума вывести из подчинения автономии перспективные нефтяные месторождения, обнаруженные в 1981–1982 американской компанией «Шеврон» в вилаях Верхний Нил и Бахр-эль-Газаль. Осенью 1983 введение юрисдикции шариата на всей территории С. и административная реформа, снова поделившая ЮС на 3 вилаи, послужили катализатором так называемой второй гражданской вой­ны (1983–2005). Весной 1985 за всеобщей забастовкой последовал военный переворот. Законодательные функции присвоил переходный совет под руководством генерала Абд ар-Рахмана Сувар аз-Захаба, который назначил временное правительство во главе с Д. Дафаллой. После выборов в УС весной 1986 С. аль-Махди сформировал гражданское коалиционное правительство.

Летом 1988 страшный удар по экономике нанесло наводнение, оставившее без крова более 2 млн человек. Летом 1989 новый переворот передал власть Совету командования революцией национального спасения (СКРНС) под руководством генерала Умара Хасана Ахмада аль-Башира. Действие временной конституции 1985 было приостановлено, распущен парламент, помещены под домашний арест все члены правительства, ряд высокопоставленных военных, чиновников, политических и общественных деятелей, запрещены все партии, объявлен курс на исламизацию.

В 1993 переговоры в Абудже между Хартумом и ЮС не дали результата. Осенью СКРНС самораспустился, назначив У. Х. А. аль-Башира президентом. Поддержка С. Хусейна в ходе Кувейтского кризиса 1990–1991 , сближение с Ираном и покровительство радикальным исламистам принесли С. свертывание отношений с АРЕ и крупнейшими инвесторами (аравийскими монархиями и промышленно развитыми странами) и ограниченные санкции СБ ООН.

На фоне углубляющегося системного кризиса экономики со 2-й половины 1990-х начался отход от насильственной исламизации ЮС, прекращение патронажа в отношении исламских радикалов и нормализация отношений с внешним миром, реализация экономических реформ, разработанных при участии МВФ и Всемирного банка (ВБ). Активизировались и отношения с РФ, которую Хартум признал зимой 1991. О разведке и разработке нефтяных месторождений в 1990-е был подписан ряд соглашений с иракскими, канадскими, китайскими, российскими, французскими и другими компаниями.

В 1994 Межправительственная организация развития (ИГАД) способствовала подписанию декларации между правительством У. Х. аль-Башира и лидерами ЮС, определившей основные принципы урегулирования конфликта и ратифицированной С. в 1997 под международным давлением. У. аль-Башир закрепил свои позиции в 1996 на президентских и парламентских выборах. Весной 1998 Национальная ассамблея одобрила новую конституцию, поддержанную на референдуме летом 96,7 % граждан. Зимой 1999 началась регистрация политических организаций, что положило начало многопартийности. Весной амнистированный ан-Нумайри, вернувшись из 14-летней эмиграции, возглавил созданную его последователями новую легальную партию — «Альянс трудовых сил народа».

В 2000 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН определила положение с продовольствием в С. как близкое к катастрофическому, что вызвали как социально-политические, так и природно-климатические (несколько лет засух) факторы. Хартум приступил к реформированию национальной банковской системы. Летом с началом экспорта нефти и возобновлением регулярных выплат ВБ для обслуживания внешнего долга нормализовались отношения с МВФ. Зимой из 5 кандидатов на пост президента большинство голосов (86,5 %) получил аль-Башир, а на первых многопартийных выборах в Национальную ассамблею победила лояльная ему Партия национальный конгресс (ПНК).

Переговоры (весна 2002 — зима 2004) между правительством и руководством Суданского народно-освободительного движения (СНОД) завершились подписанием соглашения о всеобъемлющем урегулировании зимой 2005 в Найроби первым вице-президентом С. Али Усманом Мухаммадом Таха и лидером СНОД Джоном Гарангом. После 6-летнего переходного периода предусматривался референдум о самоопределении ЮС. Летом Дж. Гаранг, принесший присягу в качестве первого вице-президента С. и председателя правительства ЮС на весь переходный период, погиб в авиакатастрофе; его сменил Сальваторе Киир Маярдит.

В Дарфуре вооруженное антиправительственное сопротивление с 2003 возглавлялось Суданским освободительным движением/армией (СОД/А) под руководством Абд аль-Вахида ан-Нура и Минни Миннави — лидеров крупнейших народов региона, фор и загава (соответственно), и Движением за справедливость и равенство (ДСР) под руководством Х. Ибрахима. Весной 2006 было подписано мирное соглашение М. Миннави с правительством Башира в Абудже , что раскололо СОД/А, оттолкнув от него группировку А.-В. ан-Нура. После принятия СБ ООН летом 2007 резолюции № 1769 С. согласился на проведение в Дарфуре миротворческой «гибридной операции» — ЮНАМИД. Зимой контингент ООН принял здесь командование миротворческими силами АС.

В 2009 и 2010 Международный уголовный суд в Гааге выдавал ордеры на арест Башира за преступления против человечности и военные злоупотребления в Дарфуре. По разным оценкам, в 2003–2010 конфликт унес от 200 до 400 тыс. жизней, до 3 млн человек стали беженцами. С. отвергал все обвинения, а на всеобщих выборах летом 2010 Башир получил 68,2 %. Зимой 2011 референдум 98,8 % голосов утвердил независимость ЮС, который формально провозгласил ее, вступив в ООН. Спорными остались значительные отрезки пограничной линии и дальнейший статус богатого нефтью округа Абьей, где проведение референдума о принадлежности к С. или ЮС систематически откладывалось. Весной его заняли ВС С. Летом СБ ООН одобрил ввод в округ нового миротворческого контингента для наблюдения за его демилитаризацией. Летом правительство С. подписало «Дохийский документ за мир в Дарфуре» с Движением за освобождение и справедливость, отделившимся от ДСР. Но Миннави продолжил вооруженную борьбу и осенью вступил в Суданский революционный фронт (СРФ), куда также вошли СОД/А ан-Нура, Суданское народно-освободительное движение — Север и ДСР. Новая коалиция действовала в вилайях Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил. В 2012 в Хеглиге — центре нефтеносного района на границе С. и ЮС — произошли вооруженные столкновения между армиями двух государств.

Осенью 2013 волна насилия захлестнула всю страну; аресты протестующих сопровождались человеческими жертвами. В 2014 Башир пошел на диалог с официальной оппозицией под лозунгами прекращения конфликтов, восстановления политических свобод, борьбы с бедностью и возрождения национальной идентичности. Отделение ЮС не привело к завершению политического хаоса в вилаях Дарфур, Кордофан и Голубой Нил, несмотря на их расчленение в целях лучшей управляемости. Местные проправительственные ополчения (неофициально известные как «джанджавид» — «всадники-автоматчики», по другому толкованию — «налетчики на скакунах») конституировались в «Силы быстрой поддержки». Правительственные вой­ска при подавлении беспорядков использовали также авиацию и танки, но не смогли положить им конец. К концу года около 650 тыс. человек бежало из С. в Эфиопию, Чад и Египет, а 1,9 млн оказались без крова. Весной 2015 Башир был переизбран на очередной президентский срок (с 94 % голосов; кампания проходила в условиях бойкота со стороны оппозиции), а ПНК получила ¾ мандатов в Национальной ассамблее.

Зимой 2018 протесты против растущих цен, дефицита товаров первой необходимости и намерений властей урезать ряд субсидий по требованию МВФ переросли в демонстрации с призывами к отставке президента. Зимой 2019 Башир ввел ЧП, разогнал центральное и провинциальные правительства, назначил нового премьер-министра и военных губернаторов, запретил несанкционированные собрания. Беспорядки не прекращались, и Башир пошел на незначительные уступки — уход с поста главы ПНК, изменения в кабинете и обещание реформ. Весной демонстрация, приуроченная к 33-летию свержения ан-Нумайри, подвергла мирной осаде генштаб в Хартуме. Часть ВС, перейдя на сторону недовольных, арестовала Башира, но обещание путчистов под руководством генерала Абд аль-Фаттаха аль-Бурхана поставить военный совет во главе переходного правительства, а через два года передать полномочия кабинету, сформированному по итогам всеобщих выборов, вызвало недоверие. Затяжные переговоры между армейским командованием и гражданскими активистами шли при продолжавшемся хаотическом насилии в главных городах страны. После так называемой бойни 3 июня (когда от рук военнослужащих, предположительно, погибло более 100 человек) АС приостановил членство С. и взял на себя посредничество (совместно с Эфиопией) в контактах между суданским генералитетом и гражданским альянсом «За свободу и перемены». Летом стороны подписали так называемую конституционную декларацию: власть временно перешла к Суверенному совету, а демократические выборы намечались на 2022. Абд аль-Фаттах аль-Бурхан был назначен президентом, а избранный от оппозиции Абдаллах Хамдук — премьером (кабинет министров сформирован осенью). Зимой Башир был осужден по обвинениям, связанным с коррупцией и гибелью демонстрантов.

Осенью 2021 старшее офицерство, при поддержке А.-Ф. аль-Бурхана, арестовало А. Хамдука и министров его кабинета, вновь объявило ЧП и разогнало Суверенный совет. Путч вызвал беспорядки по всей стране, АС повторно приостановил членство Хартума, под вопросом оказались международная помощь и работа гуманитарных организаций, и аль-Бурхану пришлось восстановить в полномочиях Хамдука и его кабинет. Это раскололо альянс «За свободу и перемены»: большинство расценило действия премьер-министра как предательский сговор, из-за чего он подал в отставку зимой 2022.

Весной 2022 ЧП было отменено. Зимой 2023 военный режим заключил соглашение со «Свободой и переменами» о формировании гражданского переходного правительства, по которому летом намечались выборы премьер-министра, а в 2025 — всеобщие выборы. Однако уже весной в Хартуме и ряде других городов страны начались столкновения между ар­мией и «Силами быстрой поддержки», в которых погибло более 400 человек.

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