СУД ПАРИСА

Один из самых популярных сюжетов в древнегреческой мифологии, посвящен событиям, приведшим к началу Троянской войны

В «Илиаде» Гомера этот сюжет лишь упомянут (XXIV, 27-30). История «суда Париса», которая часто упоминается в последующей литературе, рассказывается в киклической поэме «Киприи», известной нам по краткому эксцерпту Прокла.

Эрида, которую не пригласили на свадьбу Фетиды и Пелея (будущих родителей Ахилла), где присутствовали все боги, подбросила на стол пирующих золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей» Из-за того, кому предназначалось это яблоко, начался спор между богинями Афиной, Герой и Афродитой. Зевс, не желая разрешать этот спор, предал его на суд Париса (которого Гомер называет и Александром), сына царя Трои Приама, который тогда пас стада на склонах горы Иды.

Богинь доставил к Парису Гермес . Каждая из богинь предлагала Парису награду за соответствующее решение: Гера посулила ему власть самого могущественного из земных царей, Афина предложила ему славу величайшего из героев, он же выбрал Афродиту, которая пообещала ему любовь прекраснейшей из женщин – Елены, жены царя Спарты Менелая – и помогла ему похитить ее (Il., XXIV, 25-30; cp.: Eurip. Andr., 274-308; Traod., 924-931). Эти события послужили непосредственным поводом к Троянской войне, они также объясняют причины последующей поддержки троянцев со стороны Афродиты и ненависти к ним Геры и Афины.

«Суд Париса» – весьма распространенный сюжет уже в античном искусстве, он засвидетельствован в вазописи начиная с VII в. до н.э. Особенной популярностью он пользовался в последующей европейской живописи: произведения Л. Кранаха Старшего, Джорджоне, П. П. Рубенса (4 варианта), Я. Йорданса, А. Ватто, Х. Маре, М. Клингера, О. Ренуара, П. Гогена и др.

Иллюстрации :

1. Суд Париса. Сторона А аттической чернофигурной гидрии из Вульчи. Ок. 510 г. до н.э. Мюнхен, Государственное античное собрание;

2. Суд Париса. Картина Петера Пауля Рубенса. Между 1632 и 1635 гг. Лондон, Национальная Галерея;

3. Суд Париса. Картина Антона Рафаэля Менгса. Ок. 1757. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж;

4. Суд Париса. Картина Е. Симоне. 1904. Малага, Испания, Малагский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова