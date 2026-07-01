СУББОТИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Церковный историк, известный писатель и публицист, тайный советник (1894).

Происхождение и образование.

Сын соборного протоиерея города Шуи, первоначальное образование получил в местном духовном училище, а среднее — во Владимирской семинарии; в 1848 г. был послан для завершения образования в Московскую духовную академию, где и окончил курс в 1852 г. с причислением к первому разряду. В ноябре того же года назначен преподавателем в Вифанскую семинарию по библейской и церковной истории и церковному законоведению; через два года за сочинение «Об отношениях духовенства русского к князьям с XI до половины XV века» получил степень магистра богословия.

В Московской духовной академии.

В 1855 г. перемещен на службу в Московскую духовную академию, где сперва в звании бакалавра, а с 24 февраля 1859 г. в звании экстраординарного профессора преподавал герменевтику и учение о вероисповеданиях и расколах. По новому уставу духовных академий 1870 г. произошло новое распределение предметов, Субботин занял кафедру истории и обличения русского раскола, ставших с тех пор единственным предметом его научных занятий. Почти одновременно с этим начинает появляться в свет ряд его статей по истории раскольнического Белокриницкого священства, обработанных затем в обширное исследование под заглавием: «Происхождение ныне существующей у старообрядцев, так называемой австрийской, или Белокриницкой иерархии» (М:, 1874). За это исследование, после публичной защиты его 18 апреля 1874 г., автор был удостоен степени доктора богословия, а 8 сентября того же года возведен Советом академии в звание ординарного профессора. В 1894 г. оставил преподавание в академии, и посвятил себя литературной работе. После закрытия журнала «Братское Слово», он стал публиковать свои статьи в газетах и журналах: «Московские ведомости», «Русский вестник», «Душеполезное чтение», «Вера и Церковь», «Православный путеводитель». Скончался Николай Иванович на своей даче в Томилине и погребен в Никольском единоверческом монастыре (в Москве), у северной стены алтаря Никольского храма, рядом с могилой своего друга и соработника — архимандрита Павла (Леднева).

Библиография:

Архимандрит Феофан, настоятель Кириллова Новоезерского монастыря. СПб., 1862

Дело патриарха Никона. М., 1862

О православии греческой церкви. М., 1865

Раскол как орудие враждебных России партий. М., 1867

Новый раскол в расколе. М., 1867

Деяние московского собора 1654 г. по подлинному списку, с предисловием. М., 1873

Происхождение ныне существующей у старообрядцев так называемой Австрийской или Белокриницкой иерархии. М., 1874

О причинах и последствиях первоначального отделения старообрядцев от православной церкви. М., 1874

Сказание о московском поповщинском соборе 1779 - 1780 годов. М., 1880

О сущности и значении раскола. СПб., 1881

Свидетельства древлеписьменных и древлепечатных книг о правильном начертании и произношении достопокланяемого имени Христа Спасителя Иисус. М., 1884

История белокриницкой иерархии. Т.1-2. М., 1874, 1897

История так называемого Австрийского или Белокриницкого священства. Вып.1-2. М., 1886,1899

Материалы для истории раскола за первое время его существования. Т.1-6. М., 1875 - 1887

Переписка раскольнических деятелей. Материалы для истории белокриницкого священства. Вып. 1-3. М., 1887 - 1899

Царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церковных чинах (Стоглав). С предисловием. М., 1890

Двадцатипятилетие присоединения к церкви раскольнических епископов и других членов белокриницкой иерархии. М., 1890);

О перстосложении для крестного знамения. М., 1891

Аркадий, архиепископ Пермский и Петрозаводский и некоторые его сочинения против раскола. М., 1894

Из истории раскола в первые годы царствования Александра II. М., 1900

О единоверии (по поводу его столетнего юбилея). М., 1901

Мысли и заметки по вопросам о расколе. М., 1901