СУББОТИЧ ДЕАН ИВАНОВИЧ

Генерал-лейтенант Русской императорской армии, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, один из командующих в Китайском походе 1900 года, приамурский, затем туркестанский генерал-губернатор, почётный консул Сербии в Ялте.

Биография, военная служба и государственная деятельность

Сербского происхождения, сын поэта и политического деятеля Йована Субботича, который лично посетил Россию в мае 1867 г. для участия в Этнографической выставки, проходившей в Москве. Его сын Деян учился в гимназии в Австрийской империи, и по всей видимости сопровождал отца во время поездки. Поступил во второе военное Константиновское училище, по окончании которого начал проходить службу в лейб-гвардии Гатчинском полку. В 1871—1874 годах Субботич учился в Николаевской академии Генерального штаба. После окончания академии поступил в распоряжение Кавказской гренадерской артиллерийской бригады, входившей в состав Кавказской гренадерской дивизии, располагавшейся в Тифлисе. В 1875 г. Субботич получил чин поручика. Участвовал в сербско-турецкой войне 1876-1877 годов. На стороне сербов сражались многие русские добровольцы, Субботич стал начальником походной канцелярии при штабе сербской армии. 5 февраля 1877 г. получил чин штабс-капитана. После окончания военной кампании вернулся в Россию и был зачислен в штаб Киевского военного округа. Однако вскоре разразилась русско-турецкая война 1877-1878 годов, Субботич находился в распоряжении генерал-лейтенанта А. Р. Дрентельна. После окончания войны на Балканах продолжил службу в русской армии, в 1885 г. стал начальником штаба 15-й пехотной дивизии, а с 6 марта 1889 г. был начальником штаба Кавказской гренадерской дивизии. В 1894 г. Субботич был произведен в чин генерал-майора и начал проходить службу на Дальнем Востоке. В 1897-98 годах Субботич был военным губернатор Приморской области и наказным атаманом Уссурийского казачьего войска. 12 августа 1900 г. получил очередной чин генерал-лейтенанта. Субботич принимал самое непосредственное участие в Китайском походе русской армии 1900-1901 годов. Осуществлял командование русских сил в Мукденской операции 1900 г. После успешных действий на китайском направлении, император Николай II назначил Субботича в начале Закаспийским генерал-губернатором, а через полтора года Приамурским генерал-губернатором. В 1903 г. он вошел в состав Военного совета военного министерства. В ноябре 1905 г. его назначили Туркестанским генерал-губернатором, на этом посту он занимался вопросами пограничного урегулирования, лично проводил переговоры с памирцами. Многое сделал для усмирения революционных волнений в крае, но предпочитал действовать мягкими методами, пытался облегчить положение рабочих. Более того, им был поднят вопрос об овладении русскими чиновниками местных языков для улучшения управления. В 1906 г. подал в отставку и переехал в Ялту. В 1919 г. уехал в Королевство сербов, хорватов и словенцев, а затем стал генеральным консулом Королевства при Правительстве Юга России барона П. Н. Врангеля . Принимал активное участие в судьбе многих российских беженцев. После окончательного поражения белых в Крыму, уехал из России на историческую родину и скончался в Загребе от сердечного приступа.