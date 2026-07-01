СТЮАРТЫ (англ. The Stuarts)

Шотландская (1371-1714) и английская(1603-1714) королевская династия.

В 1371 г. после смерти Давида II (1324-1371; с перерывом 1332-1336) в Сконе был коронован Роберт II Стюарт (1371-1390). Он не был самым влиятельным из магнатов, но стал компромисной фигурой в стране порядком уставшей от гражданских войн и войн с Англией. На протяжении XV-XVI веков Шотландией правили Яковы Стюарты (их было шесть).

Осложнения начались после смерти Якова V (1513-1542). Стоит отметить, что его матерью была Маргарита Тюдор, сестра Генриха VIII (1509-1547 . Отсутствие наследников мужского пола ввергло страну в вооруженную борьбу за власть, которая сопровождалась весьма радикальной реформацией. Короткий период регентства Марии де Гиз (1554-1560) закончился после всплеска религиозной вражды к католикам, восстанием в Эдинбурге.

На престол взошла молодая Мария Стюарт (1542-1562) , которая, хотя и формально была королевой со времени смерти своего отца, фактически все это время провела во Франции, со своим мужем королем Франциском II (1559-1560). Именно ее сыном был Яков VI (1567-1625) и I (1603-1625) . Марию свергли, и в 1568 г. она бежала в Англию к своей кузине Елизавете I (1558-1603), фактически добровольно отдав себя в заключение. Марию казнили в 1587 г. по обвинеению в заговоре против Елизаветы.

В связи с бездетностью английской королевы, ее трон наследовал король Яков, объединивший Британские острова под своей властью. Династия Стюартов правила до 1714 г., была на короткое время свергнута в ходе Гражданской войны в Англии , но сумела восстановить свои позиции после Реставрации 1660 г.

Автор статьи: Боварь В. В.