СТУПИШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Российский военный и государственный деятель, нижегородский губернатор (1773—1779), первый нижегородский генерал-губернатор (1779—1782), генерал-губернатор Вятского и Костромского наместничеств в 1780—1782, Владимирского наместничества в 1782—1783.

Биография и государственная служба

Из столбовых дворян, его отец дослужился до чина подполковника. 1 сентября 1736 года начал проходить военную службу. В 1749 г. стал воеводой города Курмыш, который серьезно пострадал от пожара. Участвовал в Семилетней войне . Его военная карьера развивалась стремительно, к 1762 г. Алексей Алексеевич дослужился до звания генерал-майора и стал комендантом Кизлярской крепости, являвшейся опорной точкой для проникновения России на Северный Кавказ. Участвовал в заседаниях Уложенной комиссии 1767-1768 годов . После начала войны с Османской империей в действующей русской армии. После успешного взятия турецкой крепости Хотин прибыл в Санкт-Петербург с победной реляцией. В 1773 г. Ступишин получил чин генерал-поручика, и российская императрица Екатерина II назначила Алексея Алексеевича нижегородским губернатором, поскольку совсем рядом вспыхнуло восстание Емельяна Пугачева , и Нижний Новгород мог стать целью повстанцев, готовившихся к походу на Москву. Ступишин весьма деятельно готовился к обороне города, но располагая совсем небольшими силами, решил сосредоточить гарнизон в нижегородском кремле. Кроме этого было предписано разрушить все переправы на реке Суре и ее притоках. Тем не менее помощь пришла, что заставило Е. Пугачева отказаться от попытки штурма города, и он ограничился захватом уездных городов Курмыша и Алатыря. После подавления восстания, Ступишин получил орден Святого Александра Невского. В 1775 г. императрица Екатерина II провела губернскую реформу. 9 сентября 1779 г. Ступишин был назначен генерал-губернатором и получил чин генерал-аншефа. А 22 декабря 1779 г. в честь официального открытия наместничества в городе была устроена пушечная пальба и город украсили праздничной иллюминацией. Алексей Алексеевич весьма деятельно начал заниматься делами наместничества, совершал поездки в разные города, при нем был сформирован новый чиновничий аппарат, т.к. старых кадров не хватало. При нем успели разработать генеральный план реконструкции Нижнего Новгорода, архитектор Я.А. Ананьин начал воплощать задуманное в жизнь. В 1783 г. императрица назначила его на пост генерал-губернатора Владимирского наместничества, также Ступишин получил чин генерал-аншефа. После отставки вернулся в Нижний Новгород, где скончался и был похоронен.