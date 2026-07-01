СТРЖИЖЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из дворянского рода Могилевской губернии. В 1914 г. окончил электромеханический факультет Петербургского политехнического института. После начала Первой мировой войны добровольцем ушел на фронт. В ноябре его направили на Офицерские теоретические курсы авиации им. В.В. Захарова. После их завершения направлен в Гатчинскую военно-авиационную школу, созданную в июле 1914 г. и ставшая кузницей кадров для авиации во время Первой мировой войны. 29 июля 1915 г. ему присвоили звание «военного летчика». После этого начал военную службу в 16-м корпусном авиационном отряде, сражавшемся на Юго-Западном фронте. Среди однополчан вскоре заслужил прозвище «Стриж». 10 Февраля 1916 г. получил чин прапорщика. В августе 1916 г. направлен в 9-й авиационный отряд истребителей, становится настоящим асом. 17 июня 1917 г. одержал свою 7-ю победу в воздушном бою, официально подтвержденную командованием, за что был удостоен Ордена Святого Георгия IV-й степени. При этом экипаж противника был вынужден посадить самолет недалеко от позиций русских и попал в плен. 3 июля 1917 г. во время воздушного боя с группой вражеских самолетов, получил серьезное ранение в ногу, несмотря на это смог добраться до аэродрома и посадить машину. После получения ранения попросил о переводе в 10-й авиационный отряд. Всего за годы войны выполнил более 200 боевых вылетов. Получал не только российские, но и иностранные боевые награды. Румынский король Фердинанд I 25 января 1918 г. наградил Стржижевского орденом Короны с мечами. После подписания Брестского мира служил в Красной армии, дослужился до начальника 1-ой Воронежской авиационной группы РККА. 4 ноября 1918 г. перелетел через линию фронта и начал служить в авиации Войска Донского . Проходил службу в 3-м и 2-м Донских самолётных отрядах, а позже в 6-м авиационном отряде Добровольческой армии, дослужившись до звания полного капитана. В апреле 1919 г. во время аварийной посадки разбил самолет «Ньюпор», но сам чудом уцелел. После поражения белого движения, перебрался в Королевство сербов, хорватов и словенцев . Стржижевский стал одним из основоположников гражданской авиации в королевстве. Стал одним из основных пилотов акционерного общества «Аэропут», занимавшегося развитием гражданского авиасообщения в Королевстве СХС. Помимо регулярных рейсов совершал испытательные полеты, готовил югославских пилотов. Погиб в воздушной катастрофе близ Велебита, выполняя очередной рейс Загреб-Сплит. Похоронен на городском кладбище г. Земун.