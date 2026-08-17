СТРУВЕ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Стрýве, Василий Васильевич (21.01[02.02].1889, Смоленск — 15.09.1965, Ленинград) — советский востоковед (египтолог и ассириолог), основатель советской школы исследователей Древнего Востока. В 1907–1911 учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета у Б. А. Тураева и М. И. Ростовцева , оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. В 1914 — на стажировке в Берлине у А. Эрмана. Сотрудник Императорского (Государственного) Эрмитажа в 1914–1934; с 1916 и до конца жизни работал в Петроградском (Ленинградском государственном) университете. Под впечатлением революции 1917 выдвинул трактовку древнеегипетских текстов «Речения Ипувера» и «Пророчества Неферти» как описаний социального переворота («революции») в Египте XVIII в. до н. э. В 1910–1920-е занимался историей Египта I тысячелетия до н. э. (Позднее время и эпоха эллинизма), в том числе изучением исторического произведения Манефона; с конца 1920-х обратился к социально-экономической истории Месопотамии III тысячелетия до н. э., в 1940–1950-е — к истории Древнего Ирана и Ахеменидов державы . Выдвинул концепцию рабовладельческого строя на Древнем Востоке (1933). Академик АН СССР (1935), директор Института этнографии АН СССР (1937–1940), Института востоковедения АН СССР (1941–1950), зав. отделом Древнего Востока Ленинградского отделения Института востоковедения (с 1960 Институт народов Азии) АН СССР (1959–1965). Организатор науки, инициатор научных и популярных изданий по истории древнего Востока и древнего мира в целом. Ордена Ленина и Трудового Красного знамени, медали.

Соч. : Развитие храмового иммунитета в птолемеевском Египте // Журнал Министерства народного просвещения. 1917. Нов. сер. Ч. 70. С. 223–255; Манефон и его время. Глава I. Глава II // Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Т. 3. Л., 1928. С. 109–185; Т. 4. Л., 1930. С. 159–248; Mathematischer Papyrus des staatlichen Museums der schönen Künste zu Moskau. Berlin, 1930; Проблема зарождения, развития и разложения рабовладельческих обществ древнего Востока // Известия Государственной академии истории материальной культуры. 1934. Вып. 77. С. 32–111, 157–181; Речение Ипувера. Лейденский папирус № 344. М.–Л., 1935; История древнего Востока. Л., 1941; Государство Лагаш. Борьба за расширение гражданского права в Лагаше. XXV—XXIV вв. до н. э. М., 1961.

Лит. : Берлев О. Д., Дандамаев М. А., Фихман И. Ф. К 100-летию со дня рождения академика Василия Васильевича Струве // Вестник древней истории. 1989. № 1. С. 244–250; Большаков А. О. Василий Васильевич Струве (1889–1965) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2: Всеобщая история. М.–Иерусалим, 2000. С. 41–52; Крих С. Б. Образ древности в советской историографии. М., 2013. С. 89–116; Ладынин И. А. Концепция феодализма на древнем Востоке и работы В. В. Струве 1910-х — начала 1930-х гг. // Диалог со временем. 2019. № 69. С. 250–267. И. А. Ладынин.