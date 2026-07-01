СТРУВЕ ПЁТР БЕРНГАРДОВИЧ

Русский политический деятель, экономист, публицист, философ. Главный представитель «легального марксизма».

Отец – пермский губернатор Бернгард Васильевич Струве, выходец из немцев. Мать – обрусевшая немка баронесса Розен. Дед – знаменитый астроном В.Я. Струве.

Жена – Нина Александровна Герд (1867-1943). Дети: Глеб (1898-1985), поэт, литературный критик и литературовед, переводчик; Алексей (1899-1976), библиограф и антиквар; Константин (архимандрит Савва, 1900-1948), основатель Сергиевского братства в Париже; Лев (1902-1929), Аркадий (1905-1951). Внуки: Никита Алексеевич(1931 г.р.), Петр Алексеевич (1925-1968), протоиерей.

В 1882 году Струве начал учиться в гимназии в Петербурге. После ее окончания в 1889 году переехал к своему другу, сыну А.М. Калмыковой. В том же году поступил в Санкт-Петербургский университет, сначала на факультет естественных наук, затем на юридический. В 1892 году юноша путешествовал по Италии, Австрии, Германии. Тогда же он стал сторонником марксизма и стал работать среди литературных (легальных) марксистов: начал писать статьи, выступать с рефератами об идеях К. Маркса.

В 1890-е годы редактировал журналы «легальных марксистов» «Новое слово» и «Начало». В 1894 году Струве создал свои «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», где полемизировал с народниками, утверждая, что Россия пойдет путем европейского Запада. Однако Струве полагал, что капитализм оказывает благотворное влияние на народные массы в целом, отрицал растущее разорение крестьянства, отвергал теорию трудовой стоимости, прибавочной стоимости, обнищания пролетариата. В 1896 году он участвовал в Международном рабочем социалистическом конгрессе в Лондоне (вместе с Г.В. Плехановым, П.Б. Аксельродом). В 1898 году Струве был привлечен к составлению «Манифеста социал-демократической рабочей партии». Впоследствии отмежевался от него, став противником революционного марксизма, в особенности учения о социалистической революции и диктатуре пролетариата.

В 1901 году за участие в демонстрации на Казанской площади был выслан в Тверь. Затем Струве получил разрешение на выезд за границу и в 1902 году уехал. В это же время начал редактировать журнал «Освобождение», а с 1903 года стал одним из лидеров «Союза освобождения», стоявшего за идею конституции и политических свобод.

Петр Бернгардович приветствовал манифест 17 октября 1905 года. Тогда же, вернувшись в Россию, вошел в состав ЦК кадетской партии. После роспуска I Государственной думы участвовал в составлении Выборгского воззвания. В 1907 году был избран депутатом II Госдумы, стал редактором журнала «Русская мысль». В 1906-1917 годах преподавал политэкономию в Политехническом институте сначала в качестве доцента, после защиты магистерской диссертации в 1913 году – в качестве экстраординарного профессора. В 1909 году участвовал в издании сборника статей о русской интеллигенции и ее роли в истории России «Вехи». В сборник вошла его статья «Интеллигенция и революция», в которой он противопоставил идее революционного переустройства общества концепцию «воспитания» и «самовоспитания».

В 1915 году Струве вышел из ЦК кадетской партии и встал во главе Комитета по ограничению торговли с неприятелем. В этом качестве посетил Англию и Францию. Стал почетным доктором Кембриджского университета.

После Февральской революции был назначен директором экономического департамента министерства иностранных дел Временного правительства, но затем вместе с П.Н. Милюковым подал в отставку. Стал действительным членом Академии наук.

Струве не принял Октябрьскую революцию. В 1918-1920 годах был членом «Особого совещания» при генерале А.И. Деникине, членом правительства П.Н. Врангеля.

В 1920 году окончательно покинул Россию. Жил с семьей в Праге, Париже, затем обосновался в Белграде. Был председателем Российского зарубежного съезда в Париже в 1926 году. Участвовал в деятельности Русского юридического факультета в Праге. В 1927-1928 годах редактировал еженедельник «Россия». В 1928-1934 годах был редактором еженедельника «Россия и славянство». Был председателем отделения общественных наук Русского научного института в Белграде. В 1939 году был избран почетным доктором Софийского университета. В 1941 году был арестован нацистами, затем освобожден.

В 1942 году переселился в Париж. 26 февраля 1944 года Петр Бернгардович скончался в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Сочинения:

Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб., 1894.

Интеллигенция и революция//Вехи. 1909.

Что же такое Россия?//Русская мысль. Кн. I. 1911.

Общерусская культура и украинский партикуляризм// Русская мысль. Кн. I. 1912.

Несколько слов по украинскому вопросу// Русская мысль. Кн. I. 1913.

Великая Россия и Святая Русь// Русская мысль. Кн. XII. 1914.

Австро-германское украинство и русское общественное мнение// Биржевые ведомости. № 14402. 29 сентября 1914.

К украинскому вопросу// Биржевые ведомости. № 14476, 5 ноября 1914.

Ответ моим оппонентам// Биржевые ведомости. № 14538. 6 декабря 1914.

Национальное начало в либерализме// Биржевые ведомости. № 14540. 7 декабря 1914.

Уроки живой истории// Биржевые ведомости. № 14552. 13 декабря 1914.

Еще о национальном начале в либерализме// Биржевые ведомости. № 14560. 17 декабря 1914.

Избранные сочинения. М., 1999.

Избранные труды. М., 2010.