СТРУКТУРАЛИЗМ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИС­СЛЕДОВАНИИ

Структурализм в историческом ис­слéдовании — междисциплинарное направление и одновременно методология, направленные на конструирование и изучение структур, создаваемых на основе лингвистических моделей, для анализа общества и культуры. Структурализм (С.) возник в 1920–1930-е и получил широкое распространение в 1950—1960-е, прежде всего во Франции, охватив целый ряд областей знания: литературоведение, лингвистику, антропологию, социологию, психологию, историю и др. Основные представители С. — К. Леви-Стросс, М. Фуко , Р. Барт , Ж. Лакан, У. Эко . В России (СССР) структурно-семиотический подход к исследованию текстов, в том числе исторических источников, стал развиваться с 1960-х после оформления московско-тартуской семиотической школы (Ю. М. Лотман , Б. А. Успенский, Ю. И. Левин и др.). В исторической науке С. оказал значительное воздействие на эволюцию школы « Анналов », в частности на концепцию «структур большой длительности» Ф. Броделя и интеллектуальную историю М. Фуко , попытавшегося реконструировать социально-исторические формы существования, организации и распространения знаний.

С. вырос из структурной лингвистики, основы которой заложил Ф. де Соссюр, обосновавший важность исследования внутреннего строения языка и системных отношений между языковыми единицами. С. как методология исследования социальных и гуманитарных наук базируется на представлении об определяющей роли структуры как совокупности отношений в функционировании социальных и культурных систем, выявлении единых структурных закономерностей некоторого множества объектов и взаимосвязях структуры с более крупными социальными и культурными системами. Тем самым социальный и культурный миры объясняются не в терминах субъекта и индивидуального действия, а через многочисленные отношения внутри этих миров. При этом системы отношений рассматриваются С. как знаковые, трактуются как объекты, наделенные значением, благодаря чему в практике конкретных исследований С. тесно переплетается с семиотикой. Структурно-семиотический анализ позволяет обнаружить скрытие закономерности, которым соответствуют глубинные (и потому чаще всего бессознательные) пласты культуры, по-разному определяемые в концепциях Леви-Стросса, Барта, Фуко, но всегда опосредующие отношения человеческого сознания и мира путем порождения поверхностных событий и явлений. «...“смысл”, возможно, есть лишь своего рода поверхностный эффект, пена, а то, что глубинным образом поддерживает нас... во времени и пространстве, — это система» (Фуко). Важнейшими знаковыми системами и исследовательскими объектами С. являются наука, искусство, религия, мифология, обычаи и т. п.

В основе конкретно-научного С. лежит структурный метод, включающий следующие основные процедуры: 1) выделение первичного множества объектов (массива, корпуса текстов), в которых можно предполагать наличие единой структуры; 2) расчленение объектов (текстов) на элементарные сегменты (части), в которых типичные, повторяющиеся отношения связывают разнородные пары элементов; выявление в каждом элементе существенных для данного отношения реляционных свой­ств; 3) раскрытие отношений преобразования между сегментами, их систематизация и построение абстрактной модели (структуры) путем непосредственного синтезирования или формально-логического и математического моделирования; 4) выведение из структуры всех теоретически возможных следствий (конкретных вариантов) и проверка их на практике (М. Н. Грецкий). С. характеризуется стремлением его последователей превратить гуманитарные науки в точные, способствует распространению в социальных и гуманитарных дисциплинах, включая историю, методов структурного анализа, моделирования, формализации и математизации.

Структурный анализ как метод исследования документов применим прежде всего к массовым источникам, содержащим информацию об объектах, образующих определенные системы с соответствующими структурами, и о взаимодействии данных объектов. Это статистика, документы, имеющие стандартные разработанные формы или описывающие стандартные ситуации, однотипные нарративные источники, отражающие свой­ства массовых объектов, образующих определенную систему.

Кризис С. в 1970–1980-е привел к его критическому преодолению на основе постструктурализма и деконструктивизма, возрождению в обновленном виде в рамках неоклассической модели гуманитарного знания на рубеже XX–XXI вв. Основополагающие принципы структуралистской теории в современной ситуации формирования неоклассической парадигмы гуманитарного знания оказались вновь актуальными, далекими от исчерпания своего эвристического потенциала.

Лит. : Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук (1966). М., 1977; Леви-Стросс К. Структурная антропология (1947). М., 1985; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. / Пер. с фр. В 3 т. М., 1986–1992; Грецкий М. Н. Структурализм // Философский энциклопедический словарь. М., 1989; Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. О. С. Поршнева.