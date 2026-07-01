СТРУГАЦКИЙ АРКАДИЙ НАТАНОВИЧ

Советский писатель-фантаст.

Большинство своих произведений написал вместе с братом Борисом Натановичем. Братья пережили блокаду Ленинграда . Аркадий был призван в армию в 1943 г. В 1949 г. окончил Военный институт иностранных языков (переводчик английского и японского). Участвовал в подготовке Токийского процесса 1948 г. После увольнения в запас (1955 г.) работал в Институте научной информации, Гослитиздате, Детгизе. Первое законченное произведение «Как погиб Канг» (1946) было опубликовано только в 2001 г.

В 1956 г. совместно с Л. Петровым опубликовал повесть «Пепел Бикини».

Братья начали публиковаться в 1958 г. Они писали в соавторстве, вместе придумывая сюжеты, обмениваясь фрагментами, совершенствуя и развивая идеи друг друга. Стругацкие создали в своих произведениях целый мир возможного будущего. Формально писатели не выходили за рамки коммунистической идеологии. Аркадий оставался коммунистом до конца жизни. Однако коммунизм для них был не догмой, а живым обществом более гуманных отношений, со своими проблемами и широчайшими возможностями для человека реализовать себя. Но и при коммунизме нельзя забывать об ответственности, о сложности природы как вселенной, так и человека. Забыв об этой сложности, можно вызвать невиданные прежде катастрофы. Доставалось от Стругацких и капиталистическому индивидуализму («Хищные вещи века» (1965) и др.), и советской бюрократии («Сказка о тройке» (1968, 1989) и др.). Первые произведения братьев были посвящены космическим путешествиям, покорению природы («Страна багровых туч» (1959) и др.). В дальнейшем писатели показали себя глубокими философами. Инопланетные империи в произведениях Стругацких очень похожи на земные режимы, и авторы на этих примерах обсуждают проблемы тоталитаризма и свободы, манипулирования сознанием и ускорения развития отсталых обществ («Обитаемый остров» (1969), «Трудно быть богом» (1964) и др.). И в коммунистическом будущем личность приходит в столкновение с интересами безопасности общества, что приводит к трагедии человека («Жук в муравейнике» (1979) и др.). Загадочные ситуации, раскрывающие глубины человеческой натуры («Пикник на обочине» (1972), «Град обреченный»(1972, опубликован в 1988-1989 гг.) и др.), блестящий литературный язык и драматический сюжет произведений увлекали читателей. Братья были ведущими фантастами СССР в 70-80-е гг. А. Стругацкий - член Союза писателей с 1964 г.

Исторические источники:

Стругацкие. Материалы к исследованию. Письма, рабочие дневники. 1972—1977. Волгоград, 2012

Сочинения:

Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Собрание сочинений. М., 1991-1994

Автор статьи: Шубин А.В.