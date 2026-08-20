СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА БАДАВЫХ

Компания, основанная петербургскими строительными подрядчиками в середине XIX века, занимавшаяся строительством зданий различных учреждений.

Строительная фирма Бадаевых была основана в 1855 году в Санкт-Петербурге. У его истоков стояли петербургские предприниматели, подрядчики строительных работ. Компания была создана Трифоном Осиповичем Бадаевым, затем в 1871 году унаследована его сыном Пантелеймоном Трифоновичем. П.Т. Бадаев пользовался большим уважением именно за свою “деловую добросовестность”, так что дело его отца оказалось в надежных руках.

Фирма Бадаевых получила широкую известность. Ими были построены такие сооружения, как здание Политехнического института, Городского кредитного общества, Владимирского синодального училища, Протестантской церкви в Павловске и пр.

Дела компании шли хорошо, приносили немалую прибыль. Обороты предприятия доходили до 800 тысяч рублей в год.

С 1906 года дело Бадаевых возглавлял внук основателя - Василий Пантелеймонович (окончил Петербургский институт гражданских инженеров). Под его руководством фирма Бадаевых построила здания страхового общества “Россия”, Женского педагогического института, Петербургского международного коммерческого банка.

Контора фирмы располагалась в Петербурге по адресу: Невский пр., 66.