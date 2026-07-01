СТРОГАНОВ ЯКОВ АНИКЕЕВИЧ

О семье Строгановых известно как о крупнейших владельцах солеварен на землях Перми Великой. Они осваивали сибирский край, устанавливали здесь свои порядки. Внес вклад в общее семейное дело и старший сын А.Ф. Строганова Яков.

Ранние годы

О ранних годах жизни С. не сохранилось сведений. Известно, что родился он 9 октября 1528 г. Последующие данные о нем датируются уже 1559 г., когда он вместе с семьей оставил Сольвычегодск и отбыл в Пермь Великую. Переезд семьи был связан с полученными А.Ф. Строгановым от царя Ивана IV землями на Каме. Здесь Строгановы приступили к организации новых солеварен и освоению края.

Освоение новых земель

В марте 1568 г. С. обратился к Ивану Грозному с просьбой о передаче ему в собственность земель по левому берегу р. Чусовой и р. Камы до Ласвинского бора. Общая площадь земли составляла 4.129.217 десятин. Получив благосклонный ответ, С. приступил к строительству городков вдоль р. Чусовой. Успеху дела способствовало освобождение переданных С. земель от повинностей сроком на десять лет. Спустя два года, в 1570 г. С. завершил строительство Нижнего Чусовского городка, а также Сылвенского и Яйвенского острожков.

В 1572 г. возле городков Канкар и Кергедан черемисы и башкиры напали на русские караваны и перебили 87 торговых людей. В августе правительство Ивана IV потребовало от С. и его брата Григория организовать поход против непокорных и вернуть их в подчинение Москвы. Черемисы и башкиры к этому времени совершили нападение на земли братьев Строгановых. Погибли 487 человек, часть попала в плен. Были уничтожены несколько деревень и починков. В ответ Строгановы организовали казачий поход против мятежников, разбив их.

Смерть А.Ф. Строганова привела к раздору между его сыновьями. Причины его так и остались невыясненными. Братья Якова, Григория, Семена подверглись царскому суду. В итоге в 1573 г. Семена признали виновным.

Отражение атак

В 1573 г. на земли Строгановых совершил набег сибирский хан Кучум, который осадил городок Кангор, однако взять его не смог. Собранные Строгановыми вооруженные отряды прогнали нападавших.

В марте 1574 г. последовал приказ Ивана Грозного, требовавший немедленного приезда в Александровскую слободу Якова и Григория Строгановых. В ходе беседы обсуждалось положение с нападениями людей сибирского хана. Спустя два месяца, братья получили от Ивана IV земли за Югорским Камнем на Тахчеях, Тоболе, Иртыше и Оби.

18 мая 1577 г. С. получил право на разработку железных руд в болотах Содромской волости на Ваге. Однако лично он этим вопросом не занимался, живя в Нижнем Чусовском городке.

Умер С. 8 сентября 1577 г.

Семья

Супруга – Евфимия Федоровна Охлопкова. Дети: Анна, Варвара, Иоаким, Дмитрий, Моисей, Матрона, Евфимия, Ульяна, Феодосия, Иван, Михаил, Максим.