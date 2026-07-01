СТРОГАНОВ СЕМЁН АНИКЕЕВИЧ

Первые успехи

Семен Строганов был выходцем из известной семьи Строгановых, которые владели обширными землями в Перми Великой, на Каме. Своим трудом семья добилась значительных успехов, став одним из крупнейших промышленных и купеческих кланов того времени.

Семен Строганов – третий из сыновей А.Ф. Строганова от второго брака. О ранних годах его жизни практически ничего неизвестно. Как свидетельствуют документы, следующее упоминание о братьях Строгановых относится к 1559 г. и связано с переездом семьи из Сольвычегодска в земли Перми Великой. Однако Семен не последовал за родителями, а остался в Сольвычегодске управлять семейными делами. Стараниями Семена семейное дело успешно развивалось. А.Ф. Строганов редко навещал свои владения, доверенные управлению сыном. Окончательно А.Ф. Строганов вернулся в Сольвычегодск в 1567 г., но в дела не вмешивался.

Семейный конфликт

Как говорят источники, со смертью отца между братьями начались раздоры. Если Яков и Григорий находились на Каме, то Семен – в Сольвычегодске. Их конфликт, причины которого так и не были выяснены, продолжался на протяжении нескольких лет и обострился до такой степени, что в дело вмешался царь Иван IV. В итоге 29 июня 1573 г. монарх признал виновным именно Семена. В приговоре содержалась информация о том, что «за воровство» Семен был выдан братьям головой «со всеми животами, людьми и запасами». Достоверно судить о результатах конфликта не позволяет отсутствие данных. По одним сведениям, Семена отстранили от управления владениями семьи в Сольвычегодске, по другим – он остался при прежних полномочиях, помирившись с братьями.

Раздел владений

Со смертью Григория и Якова Строгановых в 1577 г. семья разделила общее дело. Семену были переданы городки на левом берегу р. Чусовая и р. Сылва. Его племянник М.Я. Строганов получил земли по правому берегу р. Чусовая. Спустя несколько месяцев Семен разделил со своими племянниками владения в Москве, Калуге, Переяславле-Залесском и Вологде.

В ноябре 1581 г. Семен и М.Я. Строганов обратились к Ивану IV с просьбой оказать помочь в отражении нападений вогуличей. На подмогу Строгановым был направлен отряд. Спустя месяц, Строгановы организовали поход против вогуличей, добившись на это разрешение царя.

Стараниями Семена и его племянников М.Я. и Н.Г. Строгановых в 1581 г. был организован поход атамана Ермака в Сибирское ханство.

22 октября 1586 г. Семен погиб от рук посадского люда в Сольвычегодске.

Семья

Первая супруга – Стефанида. Детей не было.

Вторая супруга – Евдокия Нестеровна Лачинова. Дети: Семен Большой, Семен Меньшой, Иван, Ирина, Андрей, Петр, Марфа, Евфимия.