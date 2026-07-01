СТРОГАНОВ ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВИЧ

Ранние годы жизни

Григорий Строганов принадлежал к известному купеческому роду Строгановых. Как и вся его семья посвятил свою жизнь торговле, солеварению и освоению новых территорий.

Точная дата рождения С. неизвестна. Считается, что он родился около 1533 г. С получением царской грамоты на обладание землями по р. Каме семья Строгановых переехала из Сольвычегодска в новые земли.

Следующее упоминание о Григории относится к апрелю 1558 г., когда царь Иван IV передал С. незаселенные земли Перми Великой по р. Каме. Это был обширный участок от устья р. Лысьвы и Пызненского Курья до устья р. Чусовая, занимавший оба берега р. Камы. Площадь участка составляла 3.415.840 десятин.

Новые земли

В 1564 г. С. добился разрешения царя на строительство городка на Орловском волоке. Сооруженный городок получил название Кергедан (Орел-городок).

В августе 1572 г. Григорию и его брату Якову царское правительство поручило усмирить черемисов и башкир, которые совершили нападение на русских торговцев и перебили 87 из них близ городков Канкар и Кергедан. Выполняя приказ царя, братья Строгановы собрали отряды. Фактически же они должны были отражать нападение черемисов и башкир, которые решили напасть на владения Строгановых. В итоге со стороны русских было убито 487 человек, часть оказалась в плену. Карательный поход, организованный братьями, позволил разбить мятежников.

После смерти А.Ф. Строганова между братьями завязалась вражда. Яков и Григорий не могли договориться с Семеном, который руководил делами семьи в Сольвычегодске. Чтобы примирить братьев понадобилось привлечь царя. В итоге в 1573 г. Семен Строганов был признан виновным и выдан старшим братьям.

Защищая свое

Нападения черемисов и башкир оказались не единственными. Вскоре братьям снова пришлось защищать свои земли. На этот раз нападение последовало от сибирского хана Кучума, организовавшего в 1573 г. вторжение на территорию городка Кангор. Совместными усилиями нападение было отбито. О действиях хана Кучума братья Строгановы сообщили Ивану Грозному, когда тот вызвал их в марте 1574 г. в Александровскую слободу. По итогам встречи братьям были переданы в собственность территории земли за Югорским Камнем на Тахчеях, а также земли на Тоболе, Иртыше и Оби.

В последние годы С. жил в Орел-городке. Умер он 5 ноября 1577 г. (по другим данным - около 1575 г.).

Семья

Первая супруга – Мавра Григорьевна Бутусина. Дети: Ирина, Марфа, Козьма, Никита, Иван, Василий.

Вторая супруга – Ирина Григорьевна Несеянцова.