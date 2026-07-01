СТРОГАНОВ АНИКЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Семья Строгановых вошла в историю России как одна из крупнейших владельцев солеваренной промышленности Перми Великой. Оказавшись в Сольвычегодске, они совместными усилиями стали поднимать дело. Свой вклад в обогащение семьи внес и Аникей Строганов.

Первые успехи

О детских годах С. известно немного. Родился он в 1488 г. в Новгороде. Вскоре семья перебралась в Сольвычегодск. Здесь отец С. начал свое дело, постепенно вводя в курс дела и своих сыновей. Со смертью отца и трех старший братьев С. оказался руководителем солеваренного дела всей семьи. Как и его отец С. управлял не в одиночку, привлекая своих сыновей Якова, Григория и Семена.

Первоначально С. организовал солеваренное дело в Сольвычегодске. Компания приносила дивиденды. Когда подросли его сыновья С. начал осваивать новые территории. В Кольской губе появились варницы, приносившие большой доход.

Новые горизонты

С восшествием на престол Ивана IV позиции Строгановых укрепились. На С. возлагалась обязанность надзора за торговлей с Англией. Основной поток товаров шел через Архангельск. С. должен был следить тем, чтобы англичане не вели розничную продажу товаров и не покупали железо и пеньку, а русские купцы им их не продавали. Кроме того, С. каждый год готовил отчет об объемах торговли деревом.

Интерес представляют полномочия С. в отношении зерна. Именно он отвечал за сбор оброчного зерна и его хранение.

Солеварение было не единственным источником дохода С. Он занимался внешней торговлей. Торговал и с местными племенами, покупая у них пушнину. Полученные доходы шли на покупку земель на севере Руси. В итоге Строгановы оказались владельцами земель Перми Великой, Прикамья и Зауралья.

В 1557 г. состоялась встреча С. и Ивана Грозного, в ходе которой С. отчитался перед царем о проделанной работе по поиску новых маршрутов в Сибирь и перспективе организации торговли. По итогам встречи С. получил земли по р. Каме.

Оставив в Сольвычегодске сына Семена, С. и два его старших сына переехали на Каму. Здесь они занялись основанием городов. Их стараниями были созданы Камгорт, Кергедан.

Монашеский постриг

С. как глубоко верующий человек много сделал для церкви. На его деньги было построено несколько церковных зданий, в том числе в Сольвычегодске. Регулярно С. отправлял деньги в монастыри.

Под занавес своей жизни С. постригся в монахи под именем Иоасафа.

Умер С. в 1569 г. (по другим данным – в 1570 г.) в монастыре в Сольвычегодске.

Семья

Первая супруга – Мавра Дементьевна (?). Дети: Кристина, Василиса, Дмитрий.

Вторая супруга – Софья Андреевна Бакулева. Дети: Феодосия, Яков, Анна, Григорий, Семён, Кирилл, Михаил Большой, Семён, Елена, Михаил Меньшой, Фёдор Большой, Фёдор Меньшой.