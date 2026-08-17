СТРОЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Историк, архивариус.

Образование и преподавание

После окончания Петербургского университета преподавал русскую словесность в женской гимназии г. Ковно до 1901 г., после чего переехал в Петербург. Вскоре благодаря покровительству С.Ф. Платонова был принят на работу в университет. В 1902-1919 гг. был приват-доцентом на кафедре русской истории Историко-филологического факультета Петербургского университета. С 1913 г. работал архивариусом Собственной Е.И.В. канцелярии. Писал учебники по русской истории для средней школы.

С 1919 по 1920 гг. являлся профессором в Тамбовском университете. В 1920-1923 гг. профессор факультета общественных наук университета в Петрограде. В 1922 г. Строев получил приказ о высылке, наряду с другими членами «философского парохода», но оказалось что его спутали с В.А. Строевым-Десницким. Лишь в начале 1923 г. был признан невиновным. По инициативе ректора Н.С. Державина был отстранен от преподавания в Петроградском университете. Оставшись без средств к существованию, с трудом эмигрировал в Германию, где проживал в Берлине, работая в Русском научном институте в качестве лектора, читая необязательный курс.

Общественная деятельность

После Февральской революции являлся членом Комиссии по ликвидации Царства Польского. Впоследствии обвинялся М.М. Цвибаком в контактах с польским посольством. В политической жизни не принимал участие, поскольку придерживался принципа, что нельзя смешивать науку и политику.

Научные интересы

Занимался проблемами истории России XVIII-XIX вв. Специальные исследования историка были посвящены правлению Николая I и Анна Иоанновны. Одним из первых отечественных историков пересмотрел исключительно отрицательные оценки правления Анна Иоанновны как периода упадка и засилия иноземцев. В своем труде «Бироновщина и Кабинет министров. Очерк внутренней политики императрицы Анны» говорит о том, что нет такой личности в отечественной истории, о которой бы складывалось такое неправильное мнение, как о Бироне. Автор делает акцент на том, что скорее Анна Иоанновна была безжалостной и злой, нежели ее фаворит. Также он стал автором фундаментального исследования, посвященного столетнему юбилею Собственной Е.И.В. Канцелярии.

Основные труды

Очерки Государства Московского перед реформами. Ростов-на-Дону, 1903.

Император Николай I. СПб., 1905.

Бироновщина и Кабинет министров (Очерки внутренней политики императрицы Анны). М. Ч. 1. 1909. Ч. 2. Вып. 1. 1910.

Петр Великий в его изречениях. СПб., 1910.

Столетие Собственной Е.И.В. Канцелярии. СПб., 1912.

Учебник русской истории. Для младших классов средних учебных заведений и высших начальных училищ / Сост. магистр рус. истории В. Строев. М.; Пг., 1915.