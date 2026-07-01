СТРИНДБЕРГ АВГУСТ

Писатель, драматург. Заложил основы современной шведской литературы и театра.

Биография и творчество

Отец будущего писателя принадлежал к знатному роду и занимался предпринимательской деятельностью. Мать имела простое происхождение, до замужества работая служанкой. Август получил образование в старейшем шведском университете в Упсале (1867-1872). Ему приходилось постоянно подрабатывать из-за проблем с финансами. Он трудился попеременно в качестве библиотекаря, преподавателя, даже актера и т.д. Будучи студентом, опубликовал свою первую пьесу – «Вольнодумец» 1869 года. За ней последовали еще несколько: «Гермиона» и «В Риме» (1870), «Изгнанник» (1871), «Мастер Улоф» (1872). В 1879 году в печать вышел и дебютный социальный роман Стриндберга «Красная комната», принесший известность своему автору. После выпуска из университета молодой писатель стал работать журналистом, сменив через два года эту деятельность на работу в Королевской публичной библиотеке Стокгольма.

1880-е годы прошли так же плодотворно для мастера, как и 1870-е. Вышло несколько его романов: «Сын служанки» (1886-1887), «Жители острова Хемсё» (1887), «Исповедь безумца» (1889). Продолжил Стриндберг и свою драматургическую линию. В эти годы из-под его пера вышли пьесы «Странствия счастливчика Пера» (1882), «Отец» и «Товарищи» (1887), «Фрёкен Юлия» и «Кредиторы» (1888), «Кто сильнее», «Пария» и «Самум» (1889). Также творил Стриндберг и в малой форме, напечатав несколько сборников рассказов, среди которых «Рассказы о браке» (1884-1886), «Утопии в действительности» (1885) и др.

В 1890-е годы наблюдается поворот мастера к темам оккультизма и эзотерики. Он путешествует и изучает данную тему, что приводит его к нескольким выраженным приступам психоза в середине 90-х. В итоге все это стало причиной помещения Стриндберга в шведскую психиатрическую больницу. Но столь печальный опыт не помешал писателю продолжил мистические изыскания. В частности, он очень интересовался творчеством своего земляка, религиозного мистика XVIII века Эммануила Сведенборга. Весь свой подобный опыт Стриндберг выразил в книге «Инферно» 1898 года. При этом автор продолжал творить. В 1890-1900-е годы он создал несколько романов («На шхерах» 1890, «Легенды» 1897, «Одинокий» 1903, «Готические комнаты» 1904, «Черные знамена» 1905) и множество пьес. Среди последних можно выделить исторические драмы «Густав Васа» (1899), «Карл XII» (1901), «Королева Кристина» (1903) и др. Кроме них Стриндберг сочинил пьесы «Перед смертью», «Игра с огнем» (1892), «Путь в Дамаск» (1898-1904), «Пасха» (1900), «Соната призраков» (1907) и др.

1900-е годы также отмечены обращением писателя к публицистическому жанру. Он выпустил несколько сборников эссе: «Синяя книга» (1907-1908), «Речи к шведской нации» (1910) и др.

Август Стриндберг склонялся к идеям социализма и даже анархизма (интересен тот факт, что его дочь была женой русского революционера), серьезно увлекшись в более поздний период творчества мистическими и религиозными темами. При этом в своем стиле письма Стриндберг постепенно переходил от реализма к модернизму. По сути являясь отцом современных шведских театра и литературы, мастер оказал значительное влияние на последующие поколения творцов и читателей.

Знаменитый скандинавский писатель и драматург скончался в начале 1912 года после скоротечной пневмонии, наложившейся на рак желудка. Погребен на стокгольмском кладбище Норра бегравнингсплатсен.