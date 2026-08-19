СТРАТОН ЛАМПСАКСКИЙ (др.-греч. Στράτων)

Древнегреческий философ-перипатетик.

Ученик Феофраста . С 300 по 290 гг. до н.э. был воспитателем будущего царя Египта Птолемея II. В Александрии Стратон принял участие в организации Библиотеки и Музейона. После смерти Феофраста в 287 г. до н.э. возглавил Ликей. Диоген Лаэртский приводит 47 названий книг Стратона, половина из которых посвящена физике, вторая – этике, логике, психологии и философии; за свои увлечения он получил прозвище «Физик». Значительная часть его учения о пустоте могла сохраниться в предисловии к «Пневматике» Гиерона.

Хотя Стратон и был перипатетиком, в своих взглядах он порой расходился с основателями школы. Так, он критиковал аристотелевскую теорию движения, отказывая в существовании эфиру и перводвигателю, и полагал, что в космосе существует пустота. Стратон отрицал, что мир создан Богом (возможно, полемизируя со стоиками), а сводил начало вещей к самопроизвольно движущейся природе. В психологии он полемизировал и с Платоном, и с Аристотелем , отрицая необходимость деления души на разумную и неразумную части. Кроме того, он опровергал платоновские аргументы, доказывающие бессмертие души.

Учениками Стратона были астроном Аристарх и физик Эрасистрат.

Издания фрагментов :

Wehrli F. Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar. Heft V: Straton von Lampsakos. Bâle, 1950;

Gottschalk Η. Β. Strato of Lampsacus: Some Texts. Leeds, 1965.

Иллюстрация:

Аристотель, Теофраст и Стратон у жертвенника. Современная фреска. Афины, Науиональный университет.