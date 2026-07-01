СТРАТИОТЫ (букв. «воины»)

Военнообязанная категория крестьян в Византии, основа обороноспособности империи c конца VII до середины XI вв.

Стихийная самоорганизация малоазийского крестьянства, приобретшего хозяйственную автономию при крушении позднеантичной экономики в VII в., привела к образованию новой армейской прослойки – воинов-стратиотов. Именно эти солдатские ополчения, позднее объединившиеся в военно-территориальные округа (фемы), а не регулярные наемнические войска спасли Византию в годину грандиозных варварских нашествий VII – начала VIII вв. и не позволили мусульманам утвердиться в Анатолии.

Вопреки распространенному мнению стратиоты изначально не выделялись из массы крестьян (георгов): по желанию любой из них мог перейти (или покинуть) в разряд стратиотов, хотя, конечно, несение воинской повинности (стратии) разграничивало стратиотов и прочих крестьян. Земельный участок стратиота являлся наследственной семейной собственностью, но государство запрещало осуществлять его куплю-продажу. На время военной кампании, пока стратиот был оторван от своего надела, хлопоты по его обработке лежали на семье и родственниках стратиота. Избавленные от всех податей, за вычетом поземельного налога (демосия), стратиоты заносились в специальные списки, которые имелись в каждой феме.

Имперская администрация не была обязана обеспечивать стратиотов за их солдатскую работу пахотными угодьями, но не ранее Х в. встречаются сведения о наличии в Византии условного военного землевладения, правом на которое обладали представители среднего командного звена фем – турмархи. В обмен на наследственную военную службу они получали от василевса земельный фонд, по-видимому, превосходивший участки стратиотов и прочих крестьян-общинников. Контролируя распределение недвижимой собственности, государство составляло воинские каталоги, где содержалась информация о выданной земле и размере денежного оклада, которое полагалось турмарху как офицеру; в случае выбытия из вооруженных сил турмарх терял не только жалование, но и надел, возвращавшийся в казну.

Определение класса стратиотов базировалось на традиционной разбивке по родам войск – пехотинцы, лучники кавалеристы, матросы. Выступая в поход, стратиот должен был явиться на армейский смотр уже полностью экипированным за свой счет или за счет родственников, т.е. зачисление в военно-крестьянское сословие напрямую зависело от известного имущественного ценза. В период боевых операций (или перед их началом) стратиот снабжался продовольственно-вещевым пайком (опсонием), а с рубежа IX – Х вв. еще и удостаивался небольшого денежного вознаграждения (руги). По окончании экспедиции стратиоты возвращались к землепашеству, а затем эпизодически проходили военные сборы в крепостях – центрах фем.

Как экономический и военный актив Византии стратиоты пережили расцвет в VIII в., но по мере охвата фемной системой территории империи в ряды стратиотов вливалось все большее число крестьян – нередко малоимущих или вовсе бедных. К началу IX в. внутри стратиотской прослойки появилась группа обедневших ополченцев, не способных вооружить себя или даже вести хозяйство. В данной ситуации Никифор I Геник, стремясь упрочить фемные войска и в первую очередь кавалерию, ввел принцип складничества, при котором в преддверии кампании крестьянские общины выплачивали фиксированную сумму за каждого снаряженного солдата. Однако меры по защите экономической самодостаточности стратиотов, особенно настойчиво проводившиеся василевсами Македонской династии от Романа I до Василия II, не смогли воспрепятствовать оскудению стратиотов и материальной дифференциации деревни. В середине Х в. ее распад на две категории стал фактом: за одной частью селян сохранялись трудовая и тягловая повинности, за другой – «налог кровью», военные занятия. Упадок, если не ликвидацию старой милиционной армии закрепила реформа Никифора II Фоки: втрое увеличив стоимость земельных наделов стратиотов, василевс, таким образом, провел масштабную чистку военно-служилого сословия, в котором оказалось около трети от прежней стратиотской массы. С течением времени эта стратиотская верхушка превратилась в замкнутую касту, что довершило эволюцию византийских вооруженных сил от ополчения крестьян-общинников к профессиональной армии мелких и средних вотчинников.

Боевые триумфы Василия II, вознесшего на небывалую высоту мощь ромейского оружия, на короткий срок вдохнули жизнь в среду стратиотов, но ко второй трети XI в. большинство из них утратило хозяйственную самостоятельность. Многие из разорившихся стратиотов отправлялись на заработки в Константинополь, где присоединялись к городским пауперам, что стимулировало рост численности столичного населения. С оскудением стратиотов хирели и фемы: с середины XI в. слово «фема» вышло из употребления в качестве обозначения провинциального ополчения, а термин «стратиот» в XII в. стал синонимом прониара.

Автор статьи: А. Н. Слядзь