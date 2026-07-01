СТРАТИГ (букв. «воевода»)

Командующий фемным ополчением, глава военной администрации фемы .

Кризис VII в. повлек за собой в том числе перемены в военно-административном устройстве и провинциальном управлении Византии. Фактическими наместниками императора в регионах стали стратиги – главы больших военно-территориальных округов – фем, именовавшихся также стратигиями. Являясь официальными «заместителями» василевса во вверенных фемах, стратиги обладали в них и военной, и гражданской властью. Стратиг назначался на свой пост или освобождался от него во время личной аудиенции у царя специальным и, как правило, устным распоряжением: о каких-либо письменных инструкциях, определявших полномочия стратига, сведений нет. Хотя стратиги подчинялись сугубо василевсу и несли персональную ответственность, при снижении контроля со стороны Константинополя они серьезно угрожали императорскому авторитету.

Ослабление центрального правительства после свержений Юстиниана II в 695 и 711 гг. вызвало не только соперничество отдельных придворных клик, но и их конкуренцию со стратигами: смута позволила провинциальным командирам ввязаться в борьбу за царский престол. Разрастание общественной нестабильности, вовлечение в нее лидеров местных ополчений, несло и семена сепаратизма. Однако вслед за утверждением режима Исаврийской (Сирийской) династии возобладали центростремительные силы. Снижению политического и хозяйственного влияния стратигов способствовали и другие шаги: сужение до 3-5 лет срока пребывания в одной феме в должности стратига; он не имел возможности обзаводиться землей в пределах порученной фемы, хотя некоторым стратигам предоставлялось право на присвоение части налогов, собиравшихся в их округах. Несмотря на ряд запретов, стратиги, особенно в период складывания военной провинциальной аристократии в середине IX – X вв. (см. Динаты), использовали свое служебное положение для установления экономической зависимости тех крестьян-стратиотов, которые находились под их началом. В Х в. обозначилась тенденция к наследованию должности стратига: так, пост стратига Анатолика почти целиком монополизировал род Фок – представителей фемной армейской знати, землевладельцев из Каппадокии.

По мере укрепления связей столицы и периферии происходило разукрупнение фем: данный процесс, начавшийся еще в середине VIII в., не прекращался до конца XI в. Число фем увеличивалось благодаря и присоединению новых территорий (в Х – первой половине XI вв.), и дроблению самих фемных структур, что уменьшало мощь стратигов и упрочивало их зависимость от Константинополя. Если в середине IX в. насчитывалось 18 стратигов, то к началу X в. их количество возросло до 26. Дальнейшее расчленение массивных фем, а также создание новых мелких военно-территориальных округов в недавно освобожденных районах вдоль восточных рубежей, привело к тому, что к концу Х в. число должностных лиц в звании стратига достигло 90.

Реорганизация вооруженных сил Византии в середине – второй половине Х в. сопровождалась масштабной военно-административной реформой (см. Василий II Болгаробойца). В порубежной зоне были учреждены крупные войсковые округа – дукаты и катепанаты, – в которые входили и ополчения мелких фем, и регулярные «полки», дислоцированные в этих округах. Таким образом, компетенция стратигов сузилась до руководства мелкими армейскими подразделениями, решавшими вспомогательные задачи в составе катепаната (дуката). Основная военно-тактическая функция стратига, напрямую подотчетного дуке или катепану, заключалась в недопущении прорыва приграничной защитной линии, которую надлежало удерживать вплоть до прибытия с головными войсками дуки/катепана. Вместе с тем со второй четверти Х в. фема постепенно демилитаризировалась: полномочия стратига были уменьшены за счет фемного судьи (крита, претора). Ранее подчинявшийся стратигу, претор теперь стал шефом гражданского управления области и его ранг оказался равным статусу стратига, довольствовавшегося чисто военной ролью. «Эмансипация» гражданской администрации фем от армейского командования растянулась более чем на столетие, завершившись в царствование Константина IX Мономаха.

К середине XI в. упадок фемной организации принял такой размах, что имперская оборона перешла в ведение различных наемнических контингентов, расквартированных не по всему периметру границы, а лишь в ее важнейших пунктах. Параллельно продолжалось дробление фем на небольшие районы, прилегавшие к той или иной крепости и находившиеся под командой стратига, и к концу XI в. термин «стратиг» потерял прежнее значение.

Со второй половины IX в. получил распространение институт особых военных заместителей василевсов – моностратигов или стратигов-автократоров, – чье появление стало результатом отказа императоров после Василия I от непосредственного предводительствования армией. Военачальники, облеченные доверием царя, определялись на эти экстраординарные должности только на время кампании и освобождали высокий пост по ее окончании. В Х в. мандат главнокомандующего (в первую очередь в Азии) чаще передавался доместику тагмы схол, которому на момент боевых действий делегировалась власть над несколькими фемами.

См. также Фема .

Автор статьи: А. Н. Слядзь