СТРАТЕГ (др.-греч. στρατηγός ‒ военачальник, полководец, от στρατός ‒ «войско» и ἄγω ‒ «веду»)

В древней Греции обычный термин для обозначения военного командующего.

В Афинах – важный технический термин. Здесь в 501/500 г. до н.э. была реформирована система военного руководства и создана коллегия десяти стратегов, которая стала одним из высших государственных органов. Афинские стратеги командовали армией и флотом, отвечали за внешнеполитический курс государства, заведовали казной, координировали деятельность триерархов, имели право созывать народное собрание. В первые десятилетия существования этой магистратуры стратеги руководили военными кампаниями сообща, поочерёдно исполняя обязанности главнокомандующего, как, например, в Марафонском сражении.

Постепенно стратегия из чисто военной магистратуры превратилась в военно-политическую: часть стратегов уже оставались в Афинах, а наиболее талантливые из них становились политическими лидерами (первыми такими лидерами были Фемистокл и Кимон ). Около середины IV в. до н.э. деятельность стратегов стала приобретать все более специализированный характер, и каждый из стратегов получал в свое ведение отдельную отрасль управления. По словам Аристотеля , одному поручали руководить гоплитами, двое стратегов заведовали гаванями в Пирее, один координировал действия триерархов и т.д. (Arist. Ath. pol., 61, 1). В наиболее опасные для Афин моменты выбирали одного или нескольких стратегов-автократоров с неограниченными полномочиями (например, стратегом-автократором стал Алкивиад в 407 г. до н.э.).

Первоначально стратеги избирались по филам – по одному от каждой филы сроком на один год. Порядок был изменен в середине IV в. до н.э., когда стратеги стали избираться из всего состава граждан путем открытого голосования в народном собрании. Стратегия была настолько значимой и важной для государства магистратурой, что к избранию с помощью жребия не прибегали. За деятельностью стратегов тщательно следили, и они могли быть отрешены от должности по решению афинской экклесии до окончания их служебного года. Однако поскольку переизбрание допускалось неограниченное число раз, а сама должность никак не оплачивалась, стратегами становились, как правило, вполне обеспеченные и профессионально подготовленные люди. Наиболее влиятельный стратег давал имя коллегии и фактически являлся главой государства, как например, Перикл , который избирался в стратеги после 443 г. до н.э. 15 раз.

Стратеги имели почетные места в театре, за особые заслуги награждались венками и другими значимыми отличиями. Стратеги как высшие военные и гражданские магистраты были во многих греческих государствах и союзных объединениях, например, в Фокиде, Акарнании, Аркадии, Аргосе, в Ахейском и Этолийском союзах. В эллинистическом Египте стратегами называли наместников отдельных областей (номов). Стратег – греческий вариант римского слова «претор» (praetor).

Исторические источники :

Аристотель. Афинская полития, 22, 2; 61.

Иллюстрации :

1.Бюст Фемистокла, афинского стратега, в коринфском шлеме. Мрамор. Римская копия времени Адриана с греческого оригинала, около 400 г. до н.э. Ватикан. Музей Пия-Клементина;

2. Бюст Перикла, афинского стратега, в коринфском шлеме, с надписью «Перикл, сын Ксантиппа, афинянин». Мрамор. Римская копия с греческого оригинала, около 430 г. до н.э. Ватикан. Музей Пия-Клементина.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова