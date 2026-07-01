СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ

Странноприимный дом (Борисоглебский монастырь).

Духовное училище Борисоглебского монастыря ведет свое начало с 1722 года. Существующее в настоящее время здание было построено в 1809-1811 годах. В 1825 году, когда училище было переведено в специально построенное для него здание, освободившиеся помещения были приспособлены под гостиницу для богомольцев и монастырскую лавку, поэтому это здание еще часто называют Странноприимным домом (то есть домом для приема странников-богомольцев).

Здесь размещаются следующие экспозиции:

«История Борисоглебского монастыря». Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь - один из древнейших монастырей России . Согласно церковной традиции, он был основан в XI веке (традиционная дата - 1038 года) боярином (конюшим) святого князя Бориса, святым преподобным Ефремом - одним из первых христианских миссионеров на Верхней Волге.

На экспозиции представлены предметы XII–XVIII веков, обнаруженные в ходе архитектурно-археологических исследований на территории монастыря, иконы новоторжских святых Ефрема и Аркадия, а также макет-реконструкция Борисоглебского собора XII века. Отдельный раздел посвящен трагической судьбе обители в советское время. В одной из частей экспозиции воссоздана монашеская келья.

Небольшая, но душевная экспозиция «Икона. Окно в небесный мир» на примере икон XIX-XX веков из собрания музея, знакомит с особенностями изобразительного языка иконописи и основными иконописными типами. «Гений вкуса». Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве выдающегося деятеля русской культуры 2-й половины XVIII века, уроженца Новоторжской земли Николая Александровича Львова, о его друзьях, родственниках, о судьбах потомков.

На экспозиции «Город, который вы не увидите» Вы погрузитесь в мир патриархального уездного города, каким в конце XIX - начале XX веков был Торжок. Перед Вами предстанут панорамы Торжка и его обитатели, запечатленные на старинных открытках и фотографиях, также Вы узнаете о новоторжских фотографах.

Иллюстрации:

Странноприимный дом (Борисоглебский монастырь).