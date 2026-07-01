СТРАХОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

Биография и научная карьера

Происходил из дворянского рода, но его дед перешел в духовное звание и служил сельским священником. Отец служил при церкви Иоанна Предтечи в Москве. Очень рано овладел грамотой, поступил в гимназию при Московском университете. После окончания учебы в 1774 г. его зачислили в университет на философский факультет казеннокоштным студентом. После университета служил личным секретарем при кураторе Московского университета М.М. Хераскове , что позволило ему общаться с наиболее образованными людьми своего времени. В 1785 г. вместе с племянником куратора его отправили за границу с целью ознакомления с состоянием науки и образования в европейских странах. Именно эта поездка стала во многом определяющей в дальнейшей судьбе Петра Ивановича, до этого он увлекался литературой и искусством, но в Париже его очень заинтересовали лекции по физике. После возвращение из поездки вскоре он стал инспектором обоих отделений гимназии при Московском университете, которую сам окончил. В 1791 г. в университете была образована кафедры опытный физики, которую получил Петр Иванович. Для этого ему пришлось защитить диссертацию «О движении тел вообще и небесных звёзд в частности». Его лекции пользовались большой популярностью у студентов, университетское начальство также благоволило ученому и выделило ему особое помещение для физических опытов. 17 сентября 1803 г. в знак признания его научным заслуг, Страхова избрали членом-корреспондентом Академии наук. С 1803 г. при университете стали проводиться открытые чтения, среди которых заслуженным уважением публики пользовались лекции Страхова, проводимые с физическими опытами. В 1805 г. совет Московского университета избрал его ректором. Несмотря на краткий период на новом посту успел сделать немало: сохранил гимназию при университете, расширил количество аудиторий, увеличилась площадь библиотеки. Через два года по состоянию здоровья оставил пост ректора, но неоднократно занимал пост декана. С 1808 г. организовал постоянные метеорологические наблюдения, которые печатались в «Московских ведомостях». В 1810 г. из печати вышел его учебник «Краткое начертание физики». Во время Московского университета Петр Иванович занимался перевозкой университетского имущества из Москвы во Владимир, а затем в Нижний Новгород, где и оборвалась его жизнь. Похоронен там же на Петропавловском кладбище.