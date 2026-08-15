СТОЙКА КИВУ

Стóйка ( рум. Stoica), Киву (08.08.1908, Смейень, уезд Бузэу — 18.02.1975, Бухарест) — румынский государственный и политический деятель. Из крестьянской семьи. Один из наиболее влиятельных деятелей в окружении Г. Георгиу-Дежа , с которым познакомился во время подготовки и проведения забастовки железнодорожников в Гривице в 1933, за что был приговорен к 12 годам каторги. В Румынской коммунистической партии (РКП) с 1931, член ЦК РКП с 1945. Премьер-министр Румынии в 1955–1961. После смерти Георгиу-Дежа С. поддержал претензии на власть Н. Чаушеску , стал председателем Госсовета (1965–1967). В начале 1970-х был лишен всех государственных постов, в 1975 погиб при невыясненных обстоятельствах, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством.

Соч. : Eroicele lupte ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti din 1933. Bucureşti, 1955.

Лит. : Neagoe-Pleşa E. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi „procesul ceferiştilor” (1933–1934) // Comuniştii înainte de comunism: Procese şi condamnări ale ilegaliştilor din România / Ed. A. Cioroianu. Bucureşti, 2014. Г. Д. Шкундин.