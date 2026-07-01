СТОЯДИНОВИЧ МИЛАН

Сербский и югославский политический деятель, премьер-министр Югославии (1935-1939).

Биография и карьера

Родился в семье судьи и адвоката. В 1906 г. окончил белградскую гимназию, в 1910 г. получил диплом юридического факультета Белградского университета. Продолжил учебу и в европейских университетах, практиковался в министерствах Великобритании (Лондон), Германии (в Мюнхене и Берлине) и Франции (Париж). В 1914 г. вернулся на родину и во время войны служил в Министерстве финансов, вместе с правительством находился на о. Корфу. В 1919 г. вышел в отставку из-за несогласия с политикой Любомира Давидовича и стал директором Английского торгового банка. В это время начал преподавать в Белградском университете, но быстро отказался от академической карьеры. В 1922 г. премьер-министр Н. Пашич пригласил его в правительство занять пост министра финансов, на что Стоядинович ответил согласием. После этого неоднократно занимал министерское кресло, а также несколько раз был членом парламента от Народной радикальной партии. После установления диктатуры короля Александра Карагеоргиевича отошел от активного занятия политикой, стал председателем Белградской биржи. После убийства короля в Марселе в 1935 г. возглавил правительство по просьбе принца-регента Павла Карагеоргиевича. В том же году основал и возглавил Югославский радикальный союз, объединивший Словенскую народную партию, Югославскую мусульманскую организацию и часть радикалов. За очень короткий срок союз стал доминирующей политической силой в Югославии. Стоядинович уделял большое внимание промышленному развитию, при нем строились новые фабрики, возводились новые дороги и железнодорожные пути. Во внешней политике он попытался преодолеть противоречия и трудности, которые были у страны со своими соседями. В 1937 г. был заключен договор «о вечной дружбе» с Болгарией, соглашение с Италией. Происходило определенное сближение с Германией, в 1938 г. во время визита в Берлин Стоядинович встречался с А. Гитлером.

В 1937 г. в Югославии разразился кризис вокруг ратификации в скупщине конкордата с Ватиканом, подписанного правительством Стоядиновича еще 25 июля 1935 г. Представители Сербской Православной церкви и сочувствующие им политические круги высказались резко против соглашения, в Белграде даже произошли столкновения протестующих с полицией. В это время неожиданно скончался патриарх Варнава Росич. Последствия не замедлили сказаться на результатах выборов в скупщину в 1938 г., на которых Югославский радикальный союз одержал победу, но оппозиция получила значительную поддержку, что свидетельствовало о пошатнувшемся положении правительства. 5 февраля 1939 г. Стоядинович подал в отставку. В феврале 1940 г. он создал Сербскую радикальную партию, выступившую с критикой действий нового правительства. В апреле 1940 г. был интернирован из Белграда. На заседании Королевского совета 6 марта 1941 г. высказался за подписание Югославией союзного соглашения с Германией. 18 марта в Греции его передали в руки англичан, во время Второй мировой войны находился на о. Маврикий. В 1948 г. уехал в Аргентину, и жил вместе с семьей в Буэнос-Айресе. В 1954 г. пришел к соглашению с А. Павеличем о мирном разделении Югославии на три части: Словению, Хорватию и Сербию.

Библиография

Djokić D. 'Leader' or 'Devil'? Milan Stojadinović, Prime Minister of Yugoslavia, and his Ideology // In the shadow of Hitler: Personalities of the right in Central and Eastern Europe. New York, 2011.

Milan Stojadinović: politika u vreme globalnih lomova. Beograd, 2013.

Stojkov T. Vlada Milana Stojadinovića (1935-1937). Beograd, 1985.