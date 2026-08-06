СТОРОЖЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ

СТО́РОЖЕВ ИЛЬЯ́ ИВА́НОВИЧ (20.07.1882–1920) – сын отставного канцелярского служителя.

Образование

Выдержал экзамен на вольноопределяющегося 2-го разряда, окончил Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду (1902), Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду (1913) и военную школу летчиков.

Карьера

Подпрапорщик (с 10.08.1902). Подпоручик (с 01.12.1902). Поручик (с 20.11.1906). Штабс-капитан (с 10.09.1910). Капитан (с 02.02.1915 с переводом в Генштаб). Подполковник (с 06.12.1916 со ст. с 15.08.1916). Полковник (с 17.09.1918). На службе с 17.09.1899. В 146-м пехотном Царицынском полку (с 17.09.1899). В 148-м пехотном Каспийском полку (с 10.08.1902). Во 2-м пехотном Сибирском Читинском полку (с 12.05.1904). Прикомандирован к 1-му Читинскому запасному батальону (с 23.05.1904). И.д. начальника Читинской местной команды (с 19.09.1904). В 146-м пехотном Царицынском полку (с 18.03.1907). Причислен к Генштабу с откомандированием в штаб Варшавского военного округа (с 18.05.1913). Прикомандирован к штабу VI армейского корпуса (09.11.1913). И.д. старшего адъютанта (с 31.01.1914). Прикомандирован к 64-му пехотному Казанскому полку для цензового командования ротой (с 01.04.1914).

В Первой мировой войне

Участник Первой мировой войны. Командирован в штаб VI армейского корпуса на должность и.д. обер-офицера для поручений (с 22.07.1914). Командирован в штаб 2-й армии на должность помощника старшего адъютанта (с 16.01.1915). Помощник старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера штаба 2-й армии (с 20.02.1915). Допущен к и.д. старшего адъютанта штаба VII кавалерийского корпуса (24.02.1916). Утвержден (01.03.1916). И.д. штаб-офицера для поручений при штабе 5-й армии (03.09.1916). Штаб-офицер для поручений по авиации (с 20.01.1917). Командирован в школу летчиков (с 01.03.1917). Откомандирован в штаб 5-й армии (13.04.1917). Удостоен звания летчика-наблюдателя (29.04.1917). Начальник штаба 20-й Сибирской стрелковой дивизии (с 01.07.1917). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской военной академии (20.11.1917).

Во времена советской власти

Участник Гражданской войны. Штатный преподаватель военных наук (с 27.05.1918). Начальник штаба Сибирского военного округа (с 10.09.1918). Пропал без вести (1920).

Семья

Супруга (на 1921) Анна Алексеевна. Имеет пасынка.