СТОЛЫПИН Петр Аркадиевич

Российский государственный деятель, премьер-министр России в 1906-1911 гг.

После окончания Петербургского университета в 1995 г. служил в Министерстве государственных имуществ и Министерстве внутренних де. С 1889 г. был Ковенским предводителем дворянства и председателем Ковенского суда мировых посредников. Гродненский (1902-1903) и Саратовский губернатор (1903-1906). Стал известен в 1905 г. своими жесткими мерами против восставших крестьян в период Первой российской революции . 26 апреля 1906 г. Столыпин был назначен сначала министром внутренних дел, а после роспуска I Государственной Думы стал председателем правительства 8 июля 1906 г. На этих постах Столыпин развернул террор против революционеров и участников крестьянских волнений, 1 сентября ввел военно-полевые суды. Было повешено около трех тысяч человек. 12 августа 1906 г. террористами-самоубийцами из Союза максималистов была взорвана даже дача Столыпина. Сам он получил легкое ранение, погибли десятки людей. Говоря о революционерах, Столыпин произнес: “Им нужны великие потрясения, нам же нужна Великая Россия!” Каждое выступление Столыпина во II Государственной думе сопровождалось скандалом из-за его острого конфликта с социалистами и кадетами. Организовал переворот 3 июня 1907. 9 ноября 1906 начал аграрную реформу, направленную на разрушение общины и ускорение капиталистического развития сельского хозяйства без ущерба для помещичьей собственности. Из общины вышло 22,1% общинников с 14% общинной земли. 27,2% из тех, кто заявил о желании выделиться из общины, не успели или не смогли этого сделать. Проводил и другие преобразования (см. столыпинские реформы). Выступал за укрепление власти императора, в III Государственной думе опирался на фракцию октябристов. Выступал за отмену «черты оседлости», усиление контроля центральной власти империи в Финляндии и Польше, с трудом провел закон о земствах в западных губерниях 1911 г. Против столыпина, сосредоточившего в своих руках власть, сопоставимую с властью императора, выступали как левые, так и консервативные политические круги, в 1911 г. он оказался близок к политической изоляции. 1 сентября 1911 г. Столыпин и Николай II присутствовали на представлении в Киевском театре. В антракте к Столыпину подошел анархист М. Богров и выстрелил в него. Богров сумел получить билет в охраняемое здание театра, так как был агентом охранки. Смертельно раненый Столыпин умер через четыре дня после покушения. Гибель Столыпина стала большой потерей для монархии. Другого политика с такой волей в окружении царя не было.

Исторические источники:

Бок М.П. П. А. Столыпин. Воспоминания о моём отце. М., 1992;

П. А. Столыпин: Переписка. М., 2004;

П.А. Столыпин. Грани таланта политика. М.., 2006;

П.А. Столыпин. Программа реформ. Документы и материалы. М., 2011.

Сочинения:

Нам нужна Великая Россия. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.