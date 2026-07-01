СТОЛЯРОВА Любовь Викторовна

Родилась 10.10.1966. Окончила Московский государственный историко-архивный институт в 1989 г.

Кандидат исторических наук (1994, РГГУ): «Кодикология древнерусских памятников письменности: Надписи на книгах XI-XIV вв. как исторический источник»; доктор исторических наук (2003, ИВИ РАН): «Древнерусское книгопроизводство в XI-XIV вв.».

Доктор исторических наук, профессор .

С 1995 профессор кафедры истории России исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН)

С 2011 г. – профессор кафедры вспомогательных и специальных исторических дисциплин, заместитель руководителя Высшей школы источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета.

Член редколлегии изданий: Проблемы источниковедения, Древнейшие государства Восточной Европы, Средневековая Русь, Средние века.

Учитель : С.М.Каштанов

Область интересов : История книги в Древней Руси, славяно-русская кодикология и палеография, записи писцов на древнерусских пергаменных кодексах XI-XIV вв., археография.

Сочинения: Автор более 150 научных трудов, в том числе 6 монографий и фундаментальных публикаций источников

Столярова Л.В. Древнерусские надписи XI–XIV вв. на пергаменных кодексах. М., 1998.

Столярова Л.В. Из истории книжной культуры русского средневекового города. XI–XVII вв. М., 1999.

Столярова Л.В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских –пергаменных кодексов XIXIV вв. М., 2000.

Россия и греческий мир в XVI веке / Отв. ред. С.М. Каштанов; подгот. к публ. С.М. Каштанова, Л.В. Столяровой, Б.Л. Фонкича. Т. 1. М., 2004.

Перечень актов архива Троице-Сергиева монастыря: 1505–1537. М., 2007. Столярова Л.В. – чл. редкол. и один из сост. перечня и научно-справ. аппарата издания.

Столярова Л.В., Каштанов С.М. История книги в Древней Руси XI–XVI вв. М., 2010.