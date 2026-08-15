СТОЛЯРОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 22 мая 1922 года в Казани . Окончил десять классов школы и аэроклуб. В 1941 году призван в РККА . Окончил Свердловскую ВАШП.

Великая Отечественная война

В декабре 1942 года направлен в действующую армию. Сражался лётчиком в 667-м (впоследствии 141-м гвардейском) штурмовом авиаполку 292-й штурмовой авиадивизии. Совершал вылеты на штурмовку и бомбардировку скоплений техники и живой силы. Проявил себя как отличный лётчик-штурмовик, в совершенстве овладевший техникой пилотирования. Летал в любое время суток, в самых тяжёлых погодных условиях, при плохой видимости. В боях неизменно проявлял себя смелым и бесстрашным лётчиком, всегда выполнял поставленные задачи даже в условиях противодействия зенитной артиллерии и истребительной авиации противника.

Смело принимал бой против превосходящих сил истребителей. Так, 29 октября 1943 года во время штурмовки аэродрома в городе Кировограде группа Столярова подверглась атаке 20 вражеских истребителей. В том бою лётчик сбил 1 самолёт, а также сжёг ещё один самолёт на земле. За отличную боевую работу много раз удостаивался благодарностей от командования.

По состоянию на 12 января 1944 года Столяров совершил 96 вылетов, нанеся врагу огромные потери. В групповом бою он к тому времени сбил 6 вражеских самолётов. За это лётчик был удостоен звания Героя Советского Союза.

Став командиром звена, Столяров проявил себя как грамотный и культурный офицер, способный умело руководить боевой работой и подчинёнными. Много раз лично водил штурмовые группы, демонстрировал высокую эффективность наносимых ударов, не допускал потерь в личном составе. Отлично освоил ориентирование, благодаря чему не имел ни одного случая потери ориентировки. Командование неизменно высоко оценивало боевую работу Столярова, давая ему самые лестные оценки. К 20 апреля 1945 года совершил 185 вылетов, за что лётчик во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВС СССР. В 1946 году окончил Полтавскую ВОШШ, в 1954 году — ВВА. В 1975 году был уволен в запас. Жил в Москве. Умер 23 февраля 1993 года.