СТОЛЕТОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Русский ученый-физик.

Становление

Отец - купец средней руки Григорий Михайлович Столетов. Мать – купеческая дочь Александра Васильевна Полежаева. Семья была многодетной. Хорошо образованная, мать сама обучала детей азам математики и русскому языку. Александр же стал рано развиваться, читая уже в 4-летнем возрасте.

В 10 лет мальчик поступил в гимназию родного города, из которой вышел в 1856 году золотым медалистом. После этого он стал студентом физико-математического факультета Московского университета , из которого выпустился с отличием в 1860 году. Его учителем был декан и доктор наук Федор Спасский. В 1862-1866 годах оставленный при университете молодой человек стажировался в Европе, чему помогла выделенная ему стипендия профессоров Рачинских. Он проходил стажировку в Гейдельбергском, Геттингенском, Берлинском и Парижском университетах, работая и учась у многих прекрасных ученых. За границей была написана первая статья Столетова, посвященная вопросам электромагнитных взаимодействий.

Расцвет

Вернувшись на родину, перспективный физик стал вести курсы по физической географии и математической физике, через три года защитив свою магистерскую работу, рассматривавшую задачи электростатики. Тогда же Столетов стал доцентом университета. В 1870 году появился физический кружок, собиравшего дома у молодого ученого. В следующем году он отправился в Гейдельбергский университет к ученому Георгу Кирхгофу, с которым работал в свой прежний визит сюда. Под его началом Александр Григорьевич готовил свою докторскую работу, посвященную функции намагничивания железа. В 1872 году в Москве прошла успешная ее защита и ученый стал доктором наук, а вскоре также экстраординарным, а затем ординарным профессором родного университета. В этом качестве он создал здесь физлабораторию, ставшую первой в стране. Будучи прекрасным преподавателем, Столетов пользовался любовью и уважением студентов, как талантливый физик он имел множество учеников.

В 1874 году ученый участвовал в открытии физлаборатории в Кембридже. В 1877-1889 годах был награжден рядом российских государственных орденов, в 1882 году стал кавалером ордена Почетного легиона. В 1881 году получил звание действительного статского советника. На следующий год возглавил кафедру физики Московского университета, через 10 лет став его заслуженным профессором. В 1889 году Столетов был вице-главой парижского Международного конгресса электриков. В 1893 году его кандидатура выдвигалась на членство в РАН, однако ее глава великий князь Константин Константинович был против. Ученый состоял во многих отечественных и зарубежных обществах (например, в Обществе любителей естествознания), был знаком со многими выдающимися физиками своей эпохи. Много времени Александр Григорьевич уделял работе в Политехническом музее и Музее прикладных знаний, был знатоком искусства и литературы.

Выдающийся физик, Столетов в основном занимался вопросами электромагнитных функций и взаимодействий, исследованием фотоэлектрического эффекта и газового разряда, критического состояния вещества, проведя в этих сферах множество экспериментов и сделав много открытий. Одной из важнейших его монографий стали «Актино-электрические исследования» 1889 года, где был приведен т.н. «закон Столетова», описывавший закономерности фотоэлектрического эффекта. Также ученый ввел в науку понятие «константа Столетова», выражавшую постоянство отношения напряженности электрического поля при максимальном токе к давлению газа.

Александр Григорьевич Столетов умер от пневмонии весной 1896 года. Погребен на Князь-Владимирском кладбище родного города. В 1996 году берет свое начало Премия имени А.Г. Столетова. В 2009 году государственный университет Владимира стал носить имена выдающего физика и его брата, военачальника Николая Столетова.