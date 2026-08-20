Столетов Александр Григорьевич

Столетов Александр Григорьевич

29.07(10.08).1839, Владимир – 16(28).05.1896, Москва

Выдающийся русский ученый-физик. Почетный профессор Московского университета.

Семья и образование. Заграничные командировки

Отцом будущего ученого был купец-кожевенник средней руки Григорий Михайлович Столетов, матерью – купеческая дочь родом из Тамбовской губернии Александра Васильевна Полежаева. Семья была многодетной. Достаточно образованная, мать сама обучала детей азам математики и русскому языку. Александр же стал рано развиваться, читая уже в 4-летнем возрасте.

В 10 лет мальчик поступил во Владимирскую губернскую гимназию. Здесь он не только музицировал, сочинял стихи и рассказы, публиковавшиеся в ученическом журнале, но постепенно увлекся математикой и физикой, проглатывая огромное количество научных книг и статей. Большое влияние на него оказал учитель физики - талантливый и увлеченный своим делом Н.Н. Бодров, окончивший Московский университет. Со временем Александр стал сам мастерить физические приборы и ставить опыты дома. Из гимназии юноша вышел в 1856 году золотым медалистом. После этого он стал студентом физико-математического факультета Московского университета, из которого выпустился с отличием в 1860 году. Его учителем был декан и доктор наук Федор Спасский. В 1862-1866 годах оставленный при университете молодой человек стажировался в Европе, чему помогла выделенная ему стипендия профессоров Рачинских. Он проходил стажировку в Гейдельбергском, Геттингенском, Берлинском и Парижском университетах, работая и учась у многих прекрасных ученых. За границей была написана первая статья Столетова, посвященная вопросам электромагнитных взаимодействий, которые заинтересовали его еще в студенчестве.

Владимирская губернская мужская гимназия

Источник: museum.vlsu.ru

Научная и педагогическая работа. Достижения и признание заслуг

Вернувшись на родину, перспективный физик стал вести курсы по физической географии и математической физике, через три года защитив свою магистерскую работу, рассматривавшую задачи электростатики. Тогда же Столетов стал доцентом университета. В 1870 году появился физический кружок, собиравшего дома у молодого ученого. В следующем году последний отправился в Гейдельбергский университет к ученому Георгу Кирхгофу, с которым работал в свой прежний визит сюда. Под его началом Александр Григорьевич готовил свою докторскую работу, посвященную функции намагничивания железа. В 1872 году в Москве прошла успешная ее защита и ученый стал доктором наук, а вскоре также экстраординарным, а затем ординарным профессором родного университета. В этом качестве он создал здесь исследовательскую физическую лабораторию, ставшую первой в стране. Будучи прекрасным, хотя и строгим преподавателем, чьи лекции, однако, всегда были живыми и яркими, Столетов пользовался любовью и уважением студентов, как талантливый физик он имел множество учеников. Со временем вокруг Александра Григорьевича сформировалась его собственная научная школа.

Братья Дмитрий, Василий, Александр и Николай Столетовы

Источник: pinterest.ru

В 1874 году ученый участвовал в открытии физической лаборатории в Кембридже. В 1877-1889 годах он был награжден рядом российских государственных орденов, в 1882 году стал кавалером ордена Почетного легиона. В 1881 году получил звание действительного статского советника. На следующий год возглавил кафедру физики Московского университета, через 10 лет став его заслуженным профессором. В 1889 году Столетов был вице-главой парижского Международного конгресса электриков. В 1893 году его кандидатура выдвигалась на членство в РАН, ее поддерживали такие видные ученые, как математик Пафнутий Чебышев, астроном Федор Бредихин и химик Николай Бекетов. Однако глава академии великий князь Константин Константинович не утвердил Александра Григорьевича.

Выдающийся физик, Столетов в основном занимался вопросами электромагнитных функций и взаимодействий, исследованием фотоэлектрического эффекта (испускание веществом электронов под воздействием на него электромагнитного излучения) и газового разряда, критического состояния вещества, проведя в этих сферах множество экспериментов и сделав много открытий.

Одной из важнейших его монографий стали «Актино-электрические исследования» 1889 года, где был приведен т.н. «закон Столетова» или первый закон внешнего фотоэффекта (ученым их было открыто всего три), описывавший закономерности фотоэлектрического эффекта. Александр Григорьевич смог создать первый фотоэлемент – прибор, преобразующий силу фотонов в энергию электричества. Также ученый ввел в науку понятие «константа Столетова», выражавшую постоянство отношения напряженности электрического поля при максимальном токе к давлению газа. Имя ученого получила и т.н. «кривая Столетова», которая показывала зависимость магнитной восприимчивости от напряженности магнитного поля в ферромагнетике, т.е. веществе, которое в определенных обстоятельствах становится намагниченным при отсутствии внешнего магнитного поля. Без исследований Столетова не было бы такого явления, как телевидение и мн. др.

Александр Григорьевич Столетов умер от пневмонии весной 1896 года. Погребен на Князь-Владимирском кладбище родного города.

В 1976 году был открыт Дом-музей Столетовых во Владимире. В 1996 году берет свое начало Премия имени А.Г. Столетова. В 2009 году государственный университет Владимира стал носить имена выдающего физика и его брата, военачальника Николая Столетова.

Дом-музей Столетовых во Владимире

Источник: pinterest.ru

Интересные факты

Семейное придание Столетовых гласило, что они, купцы Новгорода Великого, перебрались во Владимир в эпоху правления Ивана Грозного, расселявшего купечество бывшей Новгородской республики в другие области государства.

Брат ученого Николай Григорьевич сделал блестящую карьеру на военной поприще. Он принимал участие в Крымской войне 1853-1856 годов, в частности, обороняя Севастополь. Служил в Туркестане. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов возглавлял болгарское ополчение против турок, которое было частью русских войск. Дослужился до генерала инфантерии. Николай был настоящим полиглотом: он знал в совершенстве английский, французский и немецкий языки, свободно владел персидским и турецким, освоил кавказские языки. Другой брат, Дмитрий, также стал военным, дослужившись до артиллерийского генерал-майора.

П.Ф. Борель. Портрет Николая Столетова. 1877 г.

Источник: pinterest.ru

Старший брат Александра Григорьевича Василий, образование которого ограничивалось гимназией, всеми силами помогал младшим для того, чтобы они попали в университет.

Помимо братьев, у Столетова было две сестры: Варвара и Анна.

Ученый состоял во многих отечественных и зарубежных обществах (например, в Обществе любителей естествознания), был знаком со многими выдающимися физиками своей эпохи.

Много времени Александр Григорьевич уделял работе в Политехническом музее и Музее прикладных знаний, был знатоком искусства и литературы .

Столетов был по-настоящему энциклопедически образован и обладал невероятной памятью. Всю жизнь он отличался громадным трудолюбием, что было воспитано в нем с детства. Современники отмечали его довольно непростой и требовательный характер, принципиальность и прямоту.

Цитаты

Один из современников А.Г. Столетова вспоминал о его гимназических годах: «Александр Григорьевич любил ходить в гимназию. Ему нравилась эта ежедневная утренняя процедура, когда немного суматошно в доме. Сипловатое похмыкивание отца, благословение матушки, подначки старшего брата Николая, который, казалось, никуда не спешил и никогда не опаздывал, а он, Саша, всегда торопясь, часто не успевал. Гимназия недалеко, чуть по горке вверх. Он обгонял степенно идущих священников, щеголеватых офицеров, чиновников, и вдруг обязательно что-то задерживало его: вот сцепились две пролетки, вот вдоль улицы гонят колонну каторжников, вот с Клязьмы, с пристани, тяжело в гору поднимается обоз».

Президент Академии наук великий князь Константин Константинович – Николаю Григорьевичу Столетову об отклонении кандидатуры его брата в академики : «У вашего брата невозможный характер».

Библиография

Бирич Е.В. Педагогические идеи и деятельность А.Г. Столетова и их влияние на развитие русской методической мысли. М., 1953.

Болховитинов В.Н. А. Г. Столетов 1839-1896. (ЖЗЛ). М., 1951.

Компанеец А.И. Мировоззрение А.Г. Столетова. М., 1956.

Тимирязев А.К. Основоположники физики в России: М.В. Ломоносов, А.Г. Столетов, П.Н. Лебедев // Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры. В 3 т. Т. 1. Кн. 2. М., 1946.

Храмов Ю.А. Столетов Александр Григорьевич // Физики: Биографический справочник. М., 1983.