СТОКЛИЦКАЯ-ТЕРЕШКОВИЧ, ВЕРА ВЕНИАМИНОВНА

Стокли́цкая-Терешкóвич, Вера Вениаминовна (28.11[10.12].1885, Мариямполе, Сувалковская губ. — 17.05.1962, Москва) — советский историк-медиевист, профессор (1937), доктор исторических наук (1939). Училась на философских факультетах Берлинского и Лейпцигского университетов, на историко-филологическом факультете Московского университета (1907–1912). Занималась в семинарах Д. М. Петрушевского и П. Г. Виноградова . Преподавала на Пречистенских рабочих курсах (с 1912), в Академии коммунистического воспитания (1930), Московском институте философии, литературы и истории (­МИФЛИ) (1933), на кафедре истории Средних веков исторического факультета МГУ (1934–1951). Научный сотрудник Института истории РАНИОН (с 1922), старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1938–1940).

Занималась социально-экономическими проблемами истории Средних веков, с марксистских позиций исследовала средневековый город, заложила основы советской урбанистики. В книге «Очерки по социальной истории немецкого города в XIV–XV веках» — первом советском исследовании по истории средневекового города, С.-Т. на материале немецких городов изучала эволюцию средневекового ремесла, социальное положение городских ремесленников, политическую борьбу в городе в период цеховых восстаний, критиковала теорию о «замкнутом городском хозяйстве» (К. Бюхер) и теорию социальной гармонии в средневековом немецком городе (К. Бюхер, Г. Шенберг, Р. Зом и др.). С.-Т. опубликовала подборку переводов документов по истории немецких городов («Немецкий город XIV–XV вв.»). Вторая монография («Основные проблемы истории средневекового города X–XV веков») имела более обобщающий характер. В этой работе С.-Т. изучала проблему происхождения феодального города, борьбу городов с сеньорами (коммунальное движение), политику королевской власти в отношении городов, формы организации городского ремесла (цехи), противоречия в ремесленной среде, состав и положение купечества, городской патрициат, его правление и борьбу с ним. С.-Т. рассматривала город как центр товарного производства, движущей силой развития которого были крестьяне, бегущие из деревень в торгово-ремесленные поселения.

Соч. : Немецкий подмастерье XIV–XV веков. Л., 1933; (составитель) Немецкий город XIV–XV вв.: сборник материалов. М., 1936; Очерки по социальной истории немецкого города в XIV–XV веках. М., 1936; (редактор) Средневековье в эпизодах и лицах. М., 1941; Основные проблемы истории средневекового города X–XV веков. М., 1960.

Лит. : Вера Вениаминовна Стоклицкая-Терешкович (1885–1962) // Средние века. Вып. 23. М., 1963. С. 300–301; Сазанов А. В. Вера Вениаминовна Стоклицкая-Терешкович и ее средневековый город: исследователь и эпоха // Стоклицкая-Терешкович В. В. Основные проблемы истории средневекового города X–XV веков. М., 2012. С. 3–37. А. А. Анисимова.