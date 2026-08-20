СТОКГОЛЬМСКАЯ КРОВАВАЯ БАНЯ (Stockholms blodbad)

Массовая расправа над сторонниками Стена Стуре Младшего, учиненная по приказу датского короля Кристиана II в Стокгольме 8 – 10 ноября 1520 г. Причиной Стокгольмской кровавой бани послужило стремление Кристиана II восстановить в Швеции действие Кальмарской унии, которая к тому времени была фактически расторгнута.

После вторжения войск датского короля на территорию Швеции в начале 1520 г. и битвы на льду озера Осунд немногочисленная шведская армия под предводительством регента Стена Стуре Младшего была разбита, а сам регент вскоре после сражения скончался от полученных ран. Значительно пострадавшая шведская армия отступила к Стокгольму, но сопротивление шведов не было окончательно сломлено, его возглавила вдова Стена Стуре Кристина Юлленшерна. Шведское ополчение неоднократно предпринимало попытки борьбы с датчанами, но усилия были безрезультатны. Укреплению позиций Кристиана II способствовало провозглашение его королем Швеции при посредничестве архиепископа Густава Эрикссона Тролле. Кроме того, власть датского короля признала часть шведской аристократии.

В мае 1520 г. к шведским берегам подошел датский флот, Стокгольм оказался в осаде и с суши, и с моря. После пятимесячной осады Стокгольм капитулировал, однако только после того, как Кристиан II подписал предложенные шведами условия, касающиеся амнистии сторонников Стуре, сохранение всех владений семьи погибшего регента, а также подчинения короля решениям риксрода.

7 сентября шведская столица была занята датчанами. В начале ноября 1520 г. Кристиан II был помазан архиепископом Тролле в Стокгольмском соборе. Торжества по случаю коронации продолжались 3 дня, но 7 ноября архиепископ подал королю прошение о казни сторонников Стуре по обвинению в ереси. Вечером того же дня обвиняемые оказались запертыми в пиршественном зале Стокгольмского замка. 8 ноября был произведен скорый допрос и церковный суд, возглавляемый архиепископом Тролле. Суд постановил, что обвиняемые причастны к деянием, направленным против католической церкви, и ереси. После оглашения решения суда и его одобрения Кристианом II начались массовые казни. На центральной площади были обезглавлены два епископа, четырнадцать дворян, три бургомистра, четырнадцать членов городского совета. Жестокая расправа над дворянами и рядовыми горожанами продожалась в течение трех дней. Имущество казненных было конфисковано. Кроме того, своеобразной казни подверглись и останки Стена Стуре и его ребенка, которые были извлечены из земли и сожжены. Несмотря на жестокость Стокгольмской кровавой бани мятежные настроения шведов не были подавлены.

Наоборот события начала ноября 1520 г. имели важный сплочающий эффект, результатом которого явилось восстание под предводителем будущего короля Швеции Густава I Ваза .

Иллюстрация:

Стокгольмская кровавая баня. 1524 год.

Автор статьи: Медведь А.О.