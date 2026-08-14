СТОКГОЛЬМ

Стокгóльм ( шв . Stockholm) — столица и крупнейший город Швеции, центр одноименного административного округа (лена). Численность населения — более 996 тыс. человек (2023), в рамках агломерации Большого Стокгольма проживает более 1,7 млн, население лена составляет более 2,5 млн человек. Расположен в восточной части страны на стыке оз. Мелар и залива Сальтшён, на берегах пролива Норрстрём и прилегающих островах Стокгольмского архипелага. Является важнейшим транспортным узлом Швеции, крупнейшим морским портом. Впервые упоминается как город в 1252 в правление Биргера Ярла («Хроника Эрика»). Выгодное геостратегическое положение и тесные экономические связи с Ганзой , в частности соглашение с г. Любек, способствовали быстрому развитию города. В 1436 за С. закрепляются городские привилегии, выданные риксдагом, что положило начало политическому расцвету города. По окончании длительных датско-шведских вой­н XV–XVI вв. в 1523 С. был захвачен Густавом I Вазой и окончательно перешел к Швеции. В XVI–XVII вв. быстро развивался как столица великой державы (официально с 1634), стал крупнейшим центром кораблестроения и торговли. В С. размещались центральные правительственные ведомства, королевский дворец, риксдаг, верховный суд. В XVIII в. в результате пожара, уничтожившего значительную часть деревянных построек, город стал застраиваться каменными заданиями. Новый этап развития города приходится на начало XIX в. Были введены муниципальные службы по уборке города (1859), улучшены санитарные условия (1861), открыто первое железнодорожное сообщение с Сёдертелье (1861) и Уппсалой (1866), что привело к быстрому росту населения (концу века более 200 тыс. жителей), проведена перепланировка средневековой части города, спроектированы проспекты, парки, построены общественные здания. С конца XIX в. С. — ведущий индустриальный, торгово-финансовый и транспортный центр Швеции. С середины XX в. — центр науки и инноваций.

Ядром города является Старый город (Gamla stan), где сохранились постройки XVI–XVIII вв. — собор Св. Николая, церковь Риддархольм (конец XIII в. с поздними перестройками), Риддархюс (дом дворянского собрания, 1641–1672), Королевский дворец (1697–1760), дворец Оксеншерны (Русерсбергский замок, 1634–1638), здание биржи (1773–1777) и пр. Со 2-й половины XIX в. центром города становится район Норрмальм, где расположены здание риксдага (1905), Ратуша (1923). С 1930-х застраиваются новые районы города в стиле модернизма, в 1970–1980-е в интернациональном стиле — Музей современного искусства (1998), Шведский центр архитектуры и дизайна (1998).

С. — центр науки, образования и культуры, здесь расположены Шведская королевская академия наук (1739), Королевская академия словесности, истории и древностей (1753), Стокгольмский университет (1878), Королевский университет изо­бразительных искусств (1735), Национальная библиотека, Национальный архив (1618); Национальный музей (1792), музей «Васа» (1990), Королевский драматический театр («Драматеатен», 1788), Королевская опера (1773) и т. д.

С. — ведущая промышленная зона Швеции, штаб-квартира многих банков, национальных и страховых компаний, второй (после Гётеборга) порт, центр международного туризма. Ведущими экономическими кластерами города являются ИТ, медико-биологический и экологический.

Лит .: Andersson H. Stockholm: Architecture and Townscape. Stockholm, 1988; Бурлак В. Н. Стокгольм: история, легенды, предания. М., 2008; Hall T. Stockholm: The Making of Metropolis. London–New York, 2009; Антонова Ю. В. Стокгольм: скандинавская Венеция. М., 2014. Л. А. Садова.