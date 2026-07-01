СТОГОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

воен. деятель; генерал-лейтенант (1917). Из семьи купца. Окончил Николаевский кадетский корпус (1891), 2-е Константиновское воен. уч-ще по 1-му разряду (1893), Николаевскую академию Ген. штаба по 1-му разряду (1900).

31.8.1891 поступил на воен. службу юнкером рядового звания из кадет. В л.-гв. Волынском полку. Унтер-офицер (с 13.09.1892). Младший портупей-юнкер (с 13.09.1892). Старший портупей-юнкер (с 06.11.1892). Фельдфебель (с 05.01.1893). Подпоручик с зачислением по армейской пехоте и с прикомандированием к Лейб-гвардии Волынскому полку (с 07.08.1893 со старшинством с 04.08.1892). Поручик (с 06.12.1897 со старшинством с 07.08.1897). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 24.05.1900 со старшинством с 06.05.1900). Капитан (с 26.11.1900 со старшинством с 06.05.1900). Подполковник (с 6.12.1904). Полковник (за отличие по службе, с 6.12.1908).

Разрешено носить очки (02.10.1891). В Лейб-гвардии Волынском полку (с 25.09.1893, мл. офицер 11-й роты, переведен в полк с 20.09.1894 со старшинством с 07.08.1893). Вр.и.д. заведующего оружием полка (с 21.04.1895), и.д. заведующего оружием полка (с 26.08.1895), утвержден (31.10.1895). Помощник заведующего полковой учебной командой (1894-1897). Командирован с полком в Москву в составе сводного гвардейского корпуса по случаю коронации их императорских величеств (26.04-05.06.1896). Причислен к Генеральному штабу в Варшавский военный округ (с 27.05.1900). И.д. старшего адъютанта штаба 17-й пехотной дивизии (23.10.1900–11.05.1901). Переведен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны (Высочайший приказ 26.11.1900). Участвовал в военной игре офицеров штаба Варшавского военного округа (24.02-08.03.1901). Обер-офицер для особых поручений при штабе VI армейского корпуса (11.05.1901–18.09.1904). Прикомандирован к 65-му пехотному Московскому полку для командования ротой (10.10.1901–29.10.1902). Участвовал в военной игре офицеров Генерального штаба Варшавского военного округа (23.02-06.03.1903). Участвовал в первой полевой поездке офицеров Генерального штаба Варшавского военного округа в Люблинской, Седлецкой и Волынско губерниях (15-29.04.1903). И.д. штаб-офицера для особых поручений при штабе корпуса (01.08-01.12.1903, 01.02-30.08.1904). Прикомандирован к штабу Варшавского военного округа (с 30.08.1904). И.д. старшего адъютанта штаба Варшавского военного округа (18.09.1904–07.03.1909, утв. в должн. 06.12.1904). Участвовал в полевой поездке офицеров Генерального штаба Варшавского военного округа (15-24.05.1906). Участвовал в командировке для рекогносцировки позиций на верхнем Нареве (16-20.05.1908). Участвовал в полевой поездке офицеров Генерального штаба Варшавского военного округа (26.05-05.06.1908; 12-20.07.1908). В служебной командировке в Москву (15-20.05.1909). Участвовал в полевой поездке офицеров Генерального штаба Варшавского военного округа (13-26.07.1909). В служебной командировке в Вильно, Киев, Одессу, Варшаву (с 30.11.1909). В служебной командировке по приказанию военного министра в Варшаву, Вильно, Киев (03-15.01.1910). В служебной командировке (13-26.07.1910). Начальник отделения ГУГШ (07.03.1909–14.07.1910), начальник военно-исторического отделения (с 16.04.1909). Делопроизводитель ГУГШ (14.07.1910–08.02.1913). Назначен в часть 2-го обер-квартирмейстера (17.07.1910). Командирован для 4-месячного командования батальоном во 2-й Финляндский стрелковый полк (02.05–09.09.1911). В служебной командировке в Москву (15-23.02.1912). В служебной командировке (13-17.05.1912). В полевой поездке ГУГШ (26.05-09.06.1912). В командировке в Киев (с 03.12.1912). Вр.и.д. 1-го обер-квартирмейстера ГУГШ (02.08-15.09.1912). С 8.2.1913 нач. штаба 1-й Финл. стрелк. бригады (затем – дивизии).

Участник 1-й мировой войны. С 6.11.1914 ком. 3-го Финл. стрелк. полка. Ген.-майор (со старшинством с 7.2.1915). С 15.4.1915 ген.-квартирмейстер штаба 8-й армии. С 25.9.1916 и. д. начальника штаба 8-й армии. С 2.4.1917 ком. 16-го арм. корпуса. С 29.4.1917 ген.-лейтенант. С 10.9.1917 нач. штаба армий Юго-Зап. фронта. С окт. 1917 врем. и. д. главнокомандующего армиями Юго-Зап. фронта. В распоряжении начальника Ген. штаба.

Участник Гражд. войны. В 1918–19 в РККА. 8.5–7.8.1918 нач. Всерос. Гл. штаба; постоянный чл. Воен.-законодат. совета; на воен. службе до 31.10.1918. 8.11.1918 арестован, вскоре освобожден (не позднее 15.11.1918). С 25.11.1918 секретарь канцелярии 1-го моск. отделения 3-й секции Единого гос. архивного фонда; с 1.2.1919 пом. заведующего отделением. С янв. 1919 внештатный сотрудник Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–18. Руководил подпольной воен. организацией «Нац. центр» – «Штаб Добровольч. армии Моск. р-на» (1918–19). 13.4.1919 вновь арестован по подозрению в участии в антибольшевистском подполье. Запрещена переписка и передачи (с 11.5.1919). Содержался в Бутырской тюрьме, затем в Андронниковом монастыре и в Ивановском лагере, откуда в августе 1919 ушел домой и скрывался, осенью 1919 сумел бежать через линию фронта к белым. С 29.12.1919 (11.1.1920) на службе в Вооруж. силах Юга России (ВСЮР). В распоряжении начальника воен. управления (на 29.12.1919 (11.1.1920)). Нач. укрепл. позиции у Ростова-на-Дону. С 18 (31).1.1920 нач. штаба Кубанской армии. С мая 1920 комендант крепости Севастополь и команд. войсками арм. тылового р-на (на сент. 1920). В нояб. 1920 один из организаторов эвакуации Рус. армии ген. П. Н. Врангеля из Крыма.

В эмиграции – в г. Земуне (Сербия) и Париже (с 1924, Франция). Работал на заводе. С 1928 пом. начальника, с 6.7.1930 по 1934 нач. воен. канцелярии Рус. общевоинского союза (РОВС). Ездил в Парагвай для встречи с рус. ветеранами войны с Боливией. С 1934 пред. районного правления Об-ва рус. офицеров Ген. штаба в Париже. С февр. 1941 зам. начальника 1-го отдела РОВС. Сотрудничал с журналом «Часовой». Вице-пред. (с 16.12.1934), пред. Союза георгиевских кавалеров. С 1948 зам. председателя Распорядит. к-та гв. объединения; представитель от 3-й гв. пех. дивизии. Поч. пред. Союза рос. кадетских корпусов. На 1949 пред. объединения 3-й гв. пех. дивизии. Зам. председателя объединения л.-гв. Волынского полка (на 11.1951). Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа.

Женат первым браком на дочери умершего потомственного почетного гражданина Санина, Екатерине Тихоновне (09.05.1877 г.р.), 5 детей (Татьяна (27.04.1902), Надежда (03.09.1903), Николай (23.05.1905), Екатерина (21.10.1906), Ольга (14.11.1908)).

Награды: Св. Станислава 3-й (17.05.1904), и 2-й (01.01.1906) степеней; Св. Владимира 4-й ст. (19.6.1910), Св. Георгия 4-й ст. (14.6.1915); а также георгиевским оружием (10.6.1915), бухарский орден Золотой Звезды 2-й ст. (Высочайше разрешено принять и носить 05.05.1910), серебряная медаль в память царствования императора Александра III (27.03.1896), серебряная медаль в память Св. Коронования их императорских величеств (13.03.1896), темно-бронзовая медаль за труды по первой всеобщей переписи населения (21.04.1897), светло-бронзовая медаль на андреевской ленте в память 200-летия Полтавской победы (31.10.1909), светло-бронзовая медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 года (12.1912).