СТОГЛАВЫЙ СОБОР

Государство и церковь

Взаимоотношениям церкви и государства посвящены многие статье Судебника 1550. Стоглавый собор проходил в январе-феврале 1551 г. в царских палатах в Москве при участии царя Ивана IV Васильевича , представителей светской власти (бояре, военные), главы церкви митрополита всея Руси Макария, архиереев и священнослужителей. По мнению некоторых исследователей в феврале-июле наступил период редактирования и сведения постановлений Стоглавого собора в единый свод. Существует альтернативная точка зрения о том, что свод был составлен уже к 23 февраля. Сохранилось около 180 списков свода. Правовыми основами свода послужил Устав св. Владимира, Устав Ярослава Мудрого, Кормчие книги, решения Собора 1503 г. Большую роль в подготовке собора сыграл митрополит Макарий и протопоп Сильвестр, входившие в Избранную раду . В заседаниях собора важную роль играли царские вопросы, которые были отражены в двух главах свода (5 и 41), их условно можно разделить на три части: 1) имущественные вопросы (государственная казна), 2) упорядочение монашеской жизни, 3) вопросы унификации богослужения и грехи прихожан. Можно констатировать, что большинство решений собора носило компромиссный характер, в тоже время предпринималась попытка унифицировать разные стороны церковной жизни. При этом были закреплены некоторые особенности русских обрядов, что затем пересматривалось и осуждалось в ходе церковной реформы Никона. На Московском соборе 1666-1667 г. категорические осуждалось двоение аллилуйи и двоеперстие и др. Старообрядцы использовали решения Стоглава для отстаивания своей точки зрения в религиозной полемике с представителями официальной церкви, поэтому среди духовенство появилась точка зрения об ошибочности ряда постановлений и даже ставился вопрос о подлинности документа. Окончательно документ утратил свою правовую силу после введения Духовного регламента 1721 г.