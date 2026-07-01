СТИПУЛЯЦИЯ

Что такое стипуляция?

В переводе с латинского означает выспрашивание. Термин римского права.

Стипуляцией является формальный, абстрактный, устный контракт, который устанавливает обязательство между сторонами. Чтобы заключить с., нужно пройти соответствующую словесную формулу. Согласно ей человек, которому задали вопрос, должен ответить, что передаст, отдаст или сделает то, о чем его просила вторая сторона.

Эволюция понятия

Исследователи считают, что первоначально под с. понималась индивидуализированная сделка. Она была доступна только гражданам Рима, но не перегринам. Фактически древнейшая форма договора представляла собой мировую сделку при наличии деликтов. При заключении с. на землю бросали соломину.

Иск подавался на определенную сумму деньгами или пшеницей. В дальнейшем с. применялась при совершении различных сделок. В с. было введено правило внесения оговорок. Со временем с. превратилась в общий иск, который подавался на совершение определенных или неопределенных действий.

Письменная форма

Для римского права с. имела большое значение, поскольку письменная форма договора преимущественно отсутствовала, а стороны путем вопроса – ответа могли решить все свои дела, в памяти же присутствовавших сторон и свидетелей это откладывалось достаточно легко. Слова, произнесенные стороной, обязывали самым фактом их произнесения. В случае взыскания долга по с. отсутствовала необходимость доказывать основания долга. Претор заставлял стороны произносить стипуляционные обещания, когда нужно было обеспечить четкий образ действий одной из сторон по отношению ко второй.

С. стало и пари; его держали, чтобы придать силу соглашению, которое не устанавливалось законом.

Когда получила развитие письменность с. стала составляться в качестве письменного протокола. К V в. (от основания Рима) с. окончательно заключалась в письменной форме, устный церемониал больше не применялся, а обязательство устанавливалось в свободной форме. Тем не менее, торжественная форма с. и присутствие свидетелей были гарантией того, что обещание должника имело определенное основание. Простое письменное изложение договора с участием только сторон порождало злоупотребления. Поэтому юристы стремились ограничить формальную силу письменной с.

Обязательство уплаты без указания оснований не обладало безусловной силой. Должник имел право защищаться против уплаты безденежного или порочного по своему происхождению долга.

Коллективная стипуляция

Исследователи считают, что ранняя форма с. предусматривала участие в сделке нескольких должников или кредиторов, которые были связаны круговой порукой. Отвечали должники, взявшись за руки, но по отдельности каждый. Тем самым устанавливалось корреальное обязательство уплаты суммы с. В дальнейшем эта форма распространилась на обыкновенные корреальные обязательства и другие отношения, получив законодательное оформление.