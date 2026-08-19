СТИЛИХОН ФЛАВИЙ
Стилихóн Флáвий (лат. Stilicho Flavius) (ок. 360, ? — 22.08.408, Равенна) — римский полководец и государственный деятель. Романизированный вандал, сын вандала, римского офицера кавалерийского подразделения, и знатной римлянки. Военную карьеру начал в элитном подразделении телохранителей, рано проявил себя на дипломатической службе. В 383 отправлен с посольством в Персию для заключения мира с Сасанидами. В 384 император Феодосий I произвел С. Ф. в комиты, женил на своей племяннице Серене. В 392 С. Ф. назначен магистром конницы, в 394 командующим всеми войсками Западной Римской империи, опекуном малолетнего сына Феодосия Гонория. После смерти Феодосия (395) С. Ф. фактически правил Западной Римской империей, выдал замуж за Гонория своих дочерей Марию (398) и Терманцию (408). Стремился воссоединить империю под эгидой Рима. Пытался утвердить свое влияние в Восточной Римской империи, боролся за власть с Руфином, организовал его убийство. В 398 подавил восстание Гильдона в Африке, изгнал вандалов и аланов из Норика (401), в битве под Полленцией (402) и Вероной (403) разбил готов Алариха, в 405/406 нанес поражение варварским отрядам Радагайса. Вторжение в Галлию (406) вандалов, аланов и свевов С. Ф. остановить не удалось. В результате заговора казнен в Равенне, согласно закону damnatio memoriae имя С. Ф. было стерто со всех надписей.
Лит.: Mazzarino S. Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio. Milan, 1990; Hughes I. Stilicho. The vandal who saved Rome. Barnsley, 2010; Lançon B. Théodose. Paris, 2014. В. П. Буданова.