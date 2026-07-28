СТЕРЛИГОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Живописец, график, книжный иллюстратор, теоретик искусства.

Родился в Варшаве в дворянской семье. Его отец Василий Николаевич Стерлигов был университетским преподавателем. Вскоре семья переехала в Москву. Там Владимир Васильевич начал обучение в гимназии, а затем, с 1923-го по 1925 год учился на Литературных курсах при Всероссийском союзе поэтов. В эти же годы он обучался живописи и рисунку в частных московских студиях.

После знакомства с художницей-авангардисткой В.М. Ермолаевой переехал в Ленинград, там поступил на учебу в ГИНХУК, где в то время преподавал К.С. Малевич. После закрытия института Стерлигов продолжил сотрудничество с Малевичем и его последователями, и в 1929 году, наряду с Ермолаевой, Н.М. Суетиным, К.И. Рождественским, А.А. Лепорской, стал членом организованной Л.А.Юдиным "группы живописно-пластического реализма". В Ленинграде Стерлигов познакомился и подружился с поэтами из группы ОБЭРИУ (1927-1930): А.И. Введенским и Д.И. Хармсом, сотрудничал с ними в ГИЗе, в редакции детских журналов "Чиж" и "Ёж" в качестве иллюстратора и автора текстов. В 1930-е годы вышел целый ряд книг с оформлением Стерлигова: его собственные книга стихов "Огород" и повесть "На самолете в Америку", "За белухой" С. Емелина, "Поход двенадцати" И. Гринберг.

В 1932 году работы художника экспонировались на ленинградской выставке "Художники РСФСР за 15 лет". Работы этого периода: "Равновесие. Супрематическая доска" (1927), "Полуобраз" (1933). Позднее он как бы переосмысливал этот этап в серии рисунков "Мужики", "Воспоминание о супрематизме" (1944).

25 декабря 1934 года Стерлигов вместе с В.Ермолаевой и П.Соколовым, а также другими художниками этого круга был репрессирован и приговорен к 5 годам заключения по обвинению в антисоветской деятельности. До конца 1938 года отбывал срок в Казахстане.

После заключения он принял участие в оформлении павильона "Ленинград и Северо-Запад" на сельскохозяйственной выставке 1940 года в Москве. С началом Великой Отечественной войны был мобилизован, воевал на Ленинградском фронте и был ранен (в этот период был создан цикл рисунков "В госпитале"). В 1942 году художник был уволен из армии с инвалидностью и был эвакуирован в Алма-Ату. Там он вернулся к активной творческой деятельности: организовал студию в Союзе художников, преподавал в художественном училище, много выставлялся. Там же в 1943 году прошла первая персональная выставка В. Стерлигова, также он принял участие в выставке художников-фронтовиков в 1944 году, в республиканской выставке "Великая Отечественная война". Среди работ того времени: "Окно", "Старая Ладога" (1946-1947), серия гуашей "Облака перед несуществующим" (1950-1951), "Евангельский цикл" (1951-1954). В Казахстане Стерлигов познакомился с художницей Т.Н.Глебовой, ученицей П. Филонова и женился на ней в 1943 году. В 1944-1945 годах он входил в бюро графической секции Союза художников КазССР и был ее секретарем. В ноябре 1945 года вернулся в Ленинград.

В 1960-е годы Владимир Стерлигов много работал над разработкой собственной художественной системы. В своем творчестве он был близок к философской концепции обэриутов, идеям Малевича. Впоследствии Стерлигов серьезно переосмыслил его представления о прибавочном элементе в искусстве и развитии пластической формы. В 1960-е, основываясь на эстетике кривых линий и сфер, заложенной в кубизме, он создал собственную оригинальную пластическую систему. Если Малевич и его последователи в основу своей живописи ставили прямую линию и развивали линейные моменты кубизма, то Стерлигов раскрыл иное его измерение - круговой, сферический момент, скрытый в кубизме.

Два первоэлемента в языке пластики - прямая и кривая - каждый по-своему формировали построение пространства картины и выступали с собственной моделью мира. Прямая линия, особенно диагональ, ограничивает и направляет композицию, стремится вырваться за пределы плоскости картины. Ритм прямых более энергичен и напорист, они придают динамику композиции, из чего следуют и импульсы к освоению внешнего мира, вне поля станковой живописи: дизайн, архитектура и проч. В художественной концепции Стерлигова кривые линии открывают нам новые внутренние, духовные пространства.

Один из кардинальных принципов художника: "Прямая - разделяет, кривая - связывает". Его концепция строилась на "чашно-купольной структуре Вселенной": все формы в природе по кривой стремятся к чаше и куполу. Две сферы, касаясь друг друга, образуют кривую, ставшую в системе Стерлигова новым прибавочным элементом. Он считал, что "при встрече внутренней геометрии с внешней геометрией создается форма". "Манифестом" художественной системы Стерлигова стал квадрат, вписанный в купол ("Купол", 1960). Это и некое противопоставление "квадрат Малевича" - "купол Стерлигова", и в то же время символ преемственности идеям учителя. Признавая силу материальных и техногенных сил, он стремится ограничить их пределами купола, облекая их в криволинейные и органические формы. Купол одновременно служит символом и природного и архитектурного начал, причем архитектуры в первую очередь духовной. Антитеза квадрат-купол - это еще и противопоставление "темных" и "светлых" сил. В контексте русской философской мысли квадрат служит символом цивилизации, купол - символом освящающей ее культуры. В своих поздних работах Стерлигов стремился передать криволинейность и многомерность пространства, в котором сосуществуют земной и надрациональный мир.

В 1960-е годы и вплоть до смерти художника в 1973 году вокруг него начал формироваться круг учеников, молодых ленинградских художников так называемой "группы Стерлигова" (С.Н.Спицын, Т.Н. Глебова, П.М. Кондратьев, В.П. Волков и др.). Сам Стерлигов считал деятельность этой группы неким продолжением работы ГИНХУКа, так как обучение начиналось с ознакомления с импрессионизмом, сезаннизмом, кубизмом и супрематизмом. В1966 году работы художника впервые появились на официальной выставке Ленинградской организации союза художников РСФСР (ЛОСХ), затем - в НИИ архитектуры и ГМИИ в Москве. Умер Владимир Васильевич Стерлигов 1 ноября 1973 года в Петергофе.