СТЕПОВИЧ АНДРОНИК ИОАННИКИЕВИЧ

Биография и научная деятельность

Родился в бедной семье и воспитывался в доме богатого помещика Григория Павловича Галагана вместе с его сыном. После домашнего обучения поступил в Киевскую мужскую гимназию, но так и не окончил ее перейдя в 1871 г. в Коллегию Павла Галагана, основанную Григорием Павловичем в память о скончавшемся сыне. Программа закрытого среднего учебного заведения соответствовала четырем старшим классам гимназии. Степович окончил ее с золотой медалью и поступил на историко-филологический факультет Киевского университета св. Владимира, где первое время сильно интересовался новыми политическими веяниями, которые были популярны среди студенчества. Но под влиянием профессора А. А. Котляревского, начавшего читать свой курс лекций с 1876 г., увлекся славянской филологией. Но после его смерти в 1881 г. не смог остаться в университете и стал преподавать русский язык и словесность в различных средних учебных заведениях Киева. В 1884 г. впервые выехал за границу и посетил Чехию, где устанавливал контакты и занимался научными изысканиями. Результатом его поездки стала монография «Очерк истории чешской литературы» (1886 г.), удостоенная премии графа Д.А. Толстого третьей степени. Входил в общество истории Нестора-летописца . 24 января 1892 г. А. И. Степович прочитал пробную лекцию по чешской литературе в университете для приобретения звания приват-доцента. Звание он получил, но регулярное чтение лекций он начал лишь спустя три года. Предметом его лекционного курса была славянская литературы. В 1899 г. вышла его монография: «Очерки истории сербо-хорватской литературы». Параллельно с 1893 по 1906 г. А. И Степович преподавал и занимал пост директора коллегии Павла Галагана. Также занимался выпусками «Ежегодника Коллегии Павла Галагана». В 1907 г. открыл собственную частную гимназию, директором которой сам стал (она была закрыта в 1917 г.). В Киевском университете Андроник Иоанникиевич преподавал до 1920 г., когда он был преобразован в Высший институт народного образования, а кафедра славянской филологии упразднена. Из-за нехватки кадров Степовича привлекли к преподаванию в институт, и в нем славист проработал до 1924 г., уйдя на пенсию, но не оставив занятия литературоведением. В 1928 г. вышла его монография, посвященная связям с Россией чешского поэта и драматурга Ярослава Вхлицкого. При этом до 1930 г. читал курс по славянской филологии для аспирантов Высшего института народного хозяйства. Нашел упокоение на Лукьяновском городском кладбище. Через год после него ушла из жизни супруга Полина Владиславовна.