СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ Сергей Михайлович (фамилия ‒ Кравчинский, псевдоним ‒ Степняк)

Революционер-народник, писатель.

Окончил Михайловское артиллерийское училище, подпоручик в отставке. В 1871-1873 гг. учился в Лесном институте. С 1872 г. — член кружка чайковцев. Участвовал в “хождении в народ” в Тверской и Тульской губерниях. Автор пропагандистских произведений - сказок: “Сказка о копейке”, “Мудрица Наумовна” и др. Был арестован, бежал, эмигрировал . В 1875 г. принял участие в восстании против турок в Герцеговине, в 1877 г. в восстании анархистов в Италии в Беневенто. В 1878 г. вернулся на родину, член “ Земли и воли ”, организатор ее типографии. Редактировал газету «Земля и воля. Социально-революционное обозрение». 04.08.1878 г. в качестве мести за политические репрессии заколол кинжалом шефа жандармов Н. Мезенцова. Скрылся за границу, стал одним из лидеров российской революционной эмиграции. Участвовал в международном рабочем движении. В 1890 г. создал “Общество друзей русской свободы”, редактировал его журнал. В 1891 г. учредил “Фонд Вольной Русской Прессы”, выпускавший запрещенные в России произведения В. Короленко, В. Берви-Флеровского и др. Степняк-Кравчинский автор политических книг: “Подпольная Россия”, “Россия под властью царей”, “Царь-чурбан и царь-цапля”, романов (в т.ч. “Андрей Кожухов”), повестей “Домик на Волге” и др.

Исторические источники:

Революционеры 1870-х гг. М., 1986.

Сочинения:

Россия под властью царей. М., 1964;

Избранное. М., 1972;

Сочинения в двух томах. М., 1987.

Автор статьи: Шубин А.В.