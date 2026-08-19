СТЕПЕННАЯ КНИГА

Время создания и описание рукописи

Книга создавалась по благословению митрополита Московского и всея Руси Макария, духовником Иван IV Грозного , протопопом Андреем (в монашестве Афанасий) вместе с другими книжниками, имена которых до нас не дошли. Произведение создавалась в период между 1556 и 1563 г. Это была обширная работа, поскольку в тексте содержатся отсылки на 68 литературных памятников (оригинальных русских произведений и переводов). Но также в книге присутствуют уникальные сведения, не имеющие подтверждения в иных источниках. Сохранилось более 140 списков книги, самыми древними является Волковский, Томский и Чудовский списки. По всей видимости Волковский список был своего рода черновиком, в который вносились различные правки и дополнения. Степенная книга посвящена династии Рюриковичей и состоит из 18 биографий правителей Руси, выделяется киевский, владимирский и московский периоды в истории России. Сам текст разбит на 17 граней или степеней и повествует о первых русских князьях (опираясь на житие княгини Ольги), но более подробно рассказ начинается с киевского князя Владимира Святославовича и доводится до февраля 1560 г. Большую роль на авторов книги оказала символика «Лествицы» преподобного Иоанна Синайского, создается образ идеального правителя, который обладая моральными качествами, сохраняет верность православию. При этом подчеркивается не только богоизбранность представителей правящей династии, но и всего русского государства. Высказываются предположения, что адресатом произведения был царь Иван IV Грозный.