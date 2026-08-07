СТЕПАШИН Сергей Вадимович

Российский государственный деятель, председатель правительства РФ в 1999 г.

С 1973 г. служил во внутренних войсках, с 1981 г. преподавал в Высшем политическом училище МВД. Защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук по теме «Партийное руководство противопожарными формированиями Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». Полковник МВД. Бывал в «горячих точках», связанных с национальными движениями в СССР периода Перестройки . В 1990 г. избран народным депутатом РСФСР. Глава подкомитета Комитета Верховного Совета по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их семей. С 1991 г. председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Верховного совета. После разгрома ГКЧП возглавил комиссию по расследованию деятельности КГБ , стал заместителем генерального директора Агентства федеральной безопасности, в январе-октябре 1992 г. – заместитель Министра безопасности, с сентября 1993 г. – первый заместитель министра безопасности, с декабря – Федеральной службы контрразведки. 30 марта 1994 г. возглавил Федеральную службу контрразведки, с апреля 1995 г. – Федеральную службу безопасности. После Буденовской трагедии 1995 г. вынужден был подать в отставку. Защитил диссертацию «Теоретико-правовые аспекты обеспечения безопасности Российской Федерации», доктор юридических наук. 2 июля 1997 г. назначен Министром юстиции. 28 апреля 1998 г. назначен министром внутренних дел. Генерал-полковник. 27 апреля 1999 г. по инициативе Б. Ельцина назначен первым заместителем председателя правительства. Ельцин демонстрировал свое благоволение Степашину еще до отставки Е. Примакова. 12 мая Степашин возглавил правительство РФ. В этот короткий период Ельцин успел разочароваться в управленческих качествах Степашина. Летом возник дефицит бензина. В августе 1999 г. началось вторжение в Дагестан исламских экстремистов. Президент решил, что на роль его преемника больше подходит В. Путин , который 9 августа возглавил правительство после Степашина. В декабре 1999 г. Степашин был избран депутатом Государственной думы от партии «Яблоко», председатель комиссии по борьбе с коррупцией. 19 апреля 2000 г. – 19 сентября 2013 г. – председатель Счетной палаты РФ.

Автор статьи: Шубин А.В.