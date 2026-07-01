СТЕПАНЯН НЕЛЬСОН ГЕОРГИЕВИЧ

Подполковник ВВС ВМФ СССР, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1941, 1945).

Биография

Родился 15 (по новому стилю — 28) марта 1913 года в городе Шуша. После окончания школы поступил в Бакинское пехотное училище, которое окончил в 1932 году. Работал в системе ГВФ. В 1935 году окончил Батайскую лётную школу ГВФ.

Великая Отечественная война

В первые дни войны был направлен в действующую армию. Прошёл переобучение на штурмовик Ил-2. Воевал лётчиком в 47-й авиаэскадрилье ВВС Черноморского флота . Первые вылеты совершил на подступах к Николаеву и Одессе на уничтожение живой силы и военных объектов противника. В августе 1941 года был переброшен под Ленинград , был командиром звена 57-го авиаполка 8-й авиабригады ВВС Балтийского флота . Много раз водил группы штурмовиков, нанося удары по скоплениям вражеских войск и важных объектов.

Неоднократно совершал вылеты на нанесение бомбовых ударов по вражеским кораблям. Только 28 мая 1942 года метким бомбовым ударом Степанян потопил вражеский транспорт. К тому времени на счету его звена числилось 3 потопленных транспорта водоизмещением по 5 тысяч тонн каждый, 2 сторожевых катера и 1 тральщик.

Неизменно демонстрировал высокую эффективность боевой работы. Уже в первые месяцы Степанян представлялся к званию Героя Советского Союза, но документы до высших инстанций не дошли. 28 декабря 1941 года Военным Советом Балтийского флота он вновь был представлен к званию Героя Советского Союза, и на сей раз представление оказалось успешным. К тому времени он совершил 38 вылетов, нанеся врагу огромные потери.

Впоследствии командовал эскадрильей. В мае 1943 года Степанян был отозван с фронта и направлен на преподавательскую работу. Однако он пожелал вернуться в действующую армию и в апреле 1944 года был назначен командиром 47-го штурмового авиаполка ВВС Черноморского флота. Участвовал в освобождении Крыма. 16 апреля 1944 года при налёте на немецко-румынский конвой его самолёт был подбит, но лётчику удалось потопить вражеский транспорт и дотянуть до своего аэродрома. В июне 1944 года вместе со своим полком Степанян был переброшен на Балтийское море, где принял активное участие в освобождении Прибалтики.

В общей сложности за время своего участия в войне совершил 239 вылетов, потопив 13 вражеских кораблей, уничтожив огромное количество техники, а также около 5 тысяч солдат и офицеров противника. Несколько раз представлялся к званию Героя, но успешным оказалось лишь оформленное 20 августа 1944 года. Однако получить второе высшее звание Степанян не успел, так как 14 декабря 1944 года погиб в воздушном бою над Балтийским морем в районе порта Лиепая. По этой причине второй раз звание Героя Советского Союза было присвоено ему посмертно. После войны самолёт был поднят со дна моря, лётчики захоронены в Лиепае.