СТЕПАНОВА Вероника Владимировна

Родилась 21.03.1947. Окончила Чечено-Ингушский государственный педагогический институт в 1969 г.

Кандидатская диссертация : Конституционный конфликт в Пруссии (1862-1866 гг.) (Тбилисский государственный университет, 1987).

Докторская диссертация : Прусский политический кризис 60-х годов 19 века и объединение Германии (Московский государственный открытый университет, 2000).

Доктор исторических наук, профессор . С 1998 г. по октябрь 2013 г. возглавляла кафедру документоведения и всеобщей истории Гуманитарного факультета Нижневартовского государственного университета.

Область интересов : История Германии в новое и новейшее время,мировоззренческие проблемы европейского общества.

Сочинения: Конституционный конфликт в Пруссии в 1862-1866.Нижневартовск, 1993;

«Прусский путь» объединения Германии. М., 1999;

Новая история Европы и Америки. Часть 1: Учебное пособие. Нижневартовск,1998;

Политический кризис 60-х годов 19 века в Пруссии и его последствия для Германии. Нижневартовск, 2000;

Эволюция быта и нравов у привилегированных слоев европейского общества в новое время // Частная жизнь привилегированных слоев Запада и Востока: Сб. науч. тр. Нижневартовск, 2003.