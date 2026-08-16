СТЕПАНОВА ВАРВАРА ФЁДОРОВНА

Художница-авангардистка, дизайнер, сценограф, представительница русского конструктивизма.

Родилась в семье чиновника. Художественное образование начала получать в 1910 году в Казанской художественной школе. Там она познакомилась со своим будущем мужем А.М. Родченко (они поженились в 1913 году), единомышленником и соратником по конструктивизму. Не окончив школы, она вместе с Родченко переехала в Москву, продолжив обучение живописи в частных студиях художников И. Машкова, К. Юона и М. Леблана. Там она познакомилась с будущими авангардистами Л. Поповой, Н. Удальцовой, О. Розановой, А. Весниным. Помимо этого, в 1913–1914 годах Варвара Степанова посещала занятия в Строгановском художественно-промышленном училище. В дореволюционные годы она также работала библиотекарем, бухгалтером, машинисткой на фабрике.

В 1916 году у них с Родченко появилась собственная мастерская, где они осуществляли свои художественные эксперименты. Творческий союз с мужем во многом повлиял на ее переход от символистской графики и визуальных заумных стихов, которые она тогда писала, к новейшим авангардным течениям, впоследствии оформившимся в конструктивизм. На раннем этапе творчества Степанова графически оформляла книги собственных беспредметных стихов "Ртны хомле", "Зигра ар", "Гауст Чаба" и "Глоболкым" (1918-1919), пытаясь изобразить в них синтез звука и цвета. В 1915 году ее работы впервые экспонировались на выставке "Художники-декораторы в пользу раненых". В 1919 году вышла книга А.Е. Крученых "Глы-Глы", проиллюстрированная коллажами Степановой, объединявших звучание беспредметных стихов с экспрессивностью абстрактных форм. Эти работы экспонировались на Первой выставке картин профсоюза художников-живописцев (1918), Пятой Государственной выставке картин в Музее Изобразительного искусства (1919).

В 1917-1918 годах Степанова, вместе с Родченко, Кандинским, Малевичем, Татлиным, Лисицким и Ганом входила в московскую группу супрематистов и беспредметников, отказываясь от какой-либо конкретности художественной формы. Но уже с конца 1910-х годов в творчестве этих художников наметился поворот от отвлеченного искусства в сторону прямого производства вещей. Причиной этому было их недовольство оторванностью от жизни, присущей беспредметникам, и желание активно участвовать в бурной и революционной художественной жизни, менять окружающую реальность. По их мнению, искусству необходимо было организованно влиться в жизнь.

В 1919-1920 годах Степанова создала большой цикл "Фигуры". Исследуя фигуру человека в движении, она показала универсальный и несколько механистичный тип человеческой фигуры, что было отражением конструктивистских открытий, сделанных совместно с Родченко.

С 1920 по 1923 год художница сотрудничала с ИНХУКом (Московским институтом художественной культуры), в котором в марте 1921 года Степанова, Родченко и Ган создали "Рабочую группу конструктивистов", официально оформив это направление в русском авангарде. В этом же году она экспонировала свои работы на выставке конструктивистов «5 х 5 = 25», знаменующую, по их словам, "смерть искусства". С 1921 года Степанова, равно как и Родченко, отказалась от станковой живописи, полностью обратившись к искусству "производственному".

В 1920-х годах Степанова являлась активным членом "Левого фронта искусств" ("ЛЕФ"), оформляла одноименный журнал. В нем в 1923 году вышла ее программная статья (под псевдонимом Варст) "Костюм сегодняшнего дня – прозодежда", где она взамен декоративности в производстве одежды предлагала ставить во главу угла удобство и функциональность. Именно производство костюмов и тканей стало своеобразной "визитной карточкой" Степановой. В этой отрасли были сосредоточены ее эксперименты и теоретические разработки на протяжении всей последующей творческой жизни.

В 1924 году она вместе с другой авангардисткой Л. Поповой пришла на Первую ситценабивную фабрику Москвы, откликнувшись на приглашение, опубликованное в газете "Правда". Осуществляя идею единения творчества и производства, они создали несколько сотен эскизов тканей, "прозодежды" и "спортодежды". Исходя из принципов целесообразности и функциональности, цветовая гамма сводилась к минимуму, орнаменты были строго геометричны и графичны, форма рабочих костюмов определялась удобством носки и производственными задачами. Эскизы тканей, выполненные художницей, в 1925 году выставлялись на парижской Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности. В 1928 году в газете "Вечерняя Москва" вышла теоретическая статья Степановой "Задачи художника в текстильной промышленности. От костюма к рисунку и ткани". В ней художница акцентировала задачи новой концепции одежды: стереть социальные различия в костюме, при этом сделав массовую одежду разнообразной. В 1929 году работы Степановой были удостоены премии на выставке "Бытовой советский текстиль".

Эксперименты Степановой проходили и в области сценографии. В 1922 году она создала декорации и костюмы к спектаклю "Смерть Тарелкина" по пьесе А. В. Сухово-Кобылина для театра В. Э. Мейерхольда. Костюмы представляли собой сочетания простых геометрических элементов на ткани, превращая актеров в живые геометрические композиции. Вместо обычных декораций Степанова создала трюковые аппараты и конструкции, включенные в театральное действие. Во многом благодаря оформлению художницы, пьеса имела большой резонанс. В 1926 году В. Степанова оформляла эскизы декораций для кинокартины "Отрыв".

В 1924–1925 годах Степанова являлась профессором текстильного отделения ВХУТЕМАСа, создавала модели спортивной и повседневной одежды, в которой также стремилась к предельной утилитарности и выразительности, соединяя экономное использование материала с яркими цветовыми контрастами. В те же годы вместе с Л. С. Поповой и Родченко она работала художником на Первой ситценабивной фабрике в Москве.

С середины 1920-х Степанова, как и А. Родченко, работала в основном в области фотомонтажа, типографского дизайна, оформления плакатов. Она оформляла обложки многих журналов ("ЛЕФ", "Новый ЛЕФ", "Советское кино, "За рубежом", "Современная архитектура", и др). В 1930-х годах служила художественным редактором в Партиздате ЦК ВКП(б), вместе с Родченко работала в издательстве "ИЗОГИЗ", оформляя книги и фотоальбомы ("Первая конная", "СССР на стройке", "Красная армия", "Советская авиация" и др.)

В 1932 году Степанова и Родченко именно как художники-графики стали членами Московского Союза художников. В 1925 году у них родилась дочь Варвара, сын которой А.Н. Лаврентьев (1954 г.р.) стал искусствоведом и изучал наследие Родченко и Степановой. Во время Великой Отечественной войны Степанова жила в эвакуации в Перми. В послевоенные годы продолжала работать художником-оформителем. Она скончалась 20 мая 1958 года в Москве.