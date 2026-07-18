СТЕПАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Биография и военная карьера

Из семьи кадрового военного, православного вероисповедания. Образование получил в Полоцком кадетском корпусе. В 1906 г. по первому разряду окончил Михайловское артиллерийское училище. Начал военную службу в звании подпоручика в 28-ой артиллерийской бригаде. В 1909 г. получил звание поручика. С 08 сентября 1911 г. прикомандирован к Отделу воздушного флота. Прошел теоретические курсы авиации имени В.В. Захарова, при Санкт-Петербургском политехническом институте, а затем учился в Севастопольской офицерской авиационной школе. 10 октября 1913 г. получил звание военного летчика. Зачислен в 7-ой корпусный авиаотряд, с 12 января 1914 г. и.д. начальника 7-го корпусного авиаотряда, а с 7 июля стал занимать эту должность. 5 июня 1914 г. совершил авиаперелет Одесса – Очаков. За совершение самоотверженного разведывательного полета у Городковских позиций 28 августа 1914 г. получил орден Святого Георгия 4-й степени. 5 февраля 1915 г. получил звание капитана. Затем начальник 3-го авиационного отряда, командир 11-го авиационного дивизиона. В январе 1917 г. получил звание подполковника, а 16 июля стал полковником. С октября 1917 г. стал инспектором авиации армий Юго-Западного фронта. В августе 1918 г. состоял в армии гетмана П.П. Скоропадского , но вместе с эшелоном авиационного оборудования прибыл в Новочеркасск, который контролировали донские казаки П.Н. Краснова . С 09 ноября 1918 г. помощник инспектора авиации Добровольческой армии по строевой части, в это время находился в Одессе и занимался вопросами снабжения и формирования новых частей. Затем в Новороссийске принимал английское снаряжение для снабжения авиации ВСЮР . С этого время занимал разные должности в авиации ВСЮР. Отличился при оборонительных действиях белых войск, отразивших наступление 10-ой армии РККА Южного фронта в ходе Манычской операции. В начале 1920 г. из Новороссийска на судне «Панама» прибыл в Крым. 21 апреля 1920 г. получил звание генерал-майора. В июне в 1920 г. отправился в Королевство СХС для получения самолетов и авиационных бомб. Эвакуировался вместе с армией П.Н. Врангеля, находился в лагере в Галлиполи на о. Лемнос в составе 1-й роты Авиационного батальона Технического полка, входивший в состав 1-го армейского корпуса. В середине декабря 1921 г. корпус был перевезен в Болгарию, штаб соединения располагался в г. Тырново. Затем переехал во Францию. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.