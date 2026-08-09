СТЕПАНИЩЕВ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ

Гвардии майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 2 (по новому стилю — 15) ноября 1917 года в деревне Колесова (ныне — Первое Колесово Задонского района Липецкой области). Трудовую деятельность начал в тринадцатилетнем возрасте, был скотником, пахарем. После окончания семи классов школы работал электрослесарем. Без отрыва от производства окончил аэроклуб. В декабре 1937 года призван в РККА . В 1938 году окончил Ворошиловградскую ВАШЛ.

Великая Отечественная война

С начала войны — в действующей армии. Сражался лётчиком в 211-м бомбардировочном и 211-м штурмовом авиаполках. В июне 1942 года в воздушном бою под Барвенковом получил тяжёлую контузию, длительное время лечился в госпитале. После излечения прошёл переобучение и направлен в 76-й гвардейский штурмовой авиаполк. Прошёл путь от командира звена до полкового штурмана.

Проявил себя как способный лётчик и талантливый командир. Много раз водил группы штурмовиков, невзирая на сильное противодействие истребительной авиации и противовоздушной обороны врага, всегда точно и с большой эффективностью нанося удары по заданной цели. Как командир, большое внимание уделял подготовке личного состава в боевом и техническом отношении, а также обучению лётчиков, особенно ведущих групп, ориентированию даже при самой плохой видимости. Перед вылетами тщательно прорабатывал все вопросы с лётчиками, благодаря чему потери были минимальными. За время боевых действий Степанищев воспитал многих молодых лётчиков, ставших признанными советскими асами.

Не раз выполнял задачи по нанесению ударов по вражеским судам в прибрежной полосе. Так, 17 апреля 1944 года в результате произведённого им налёта на стоявшие в Севастопольской бухте корабли противника загорелся один из транспортов. В период операции «Багратион» по освобождению Белорусской ССР наносил удары по узлам сопротивления, железнодорожным эшелонам, скоплениям отступающих частей группы армий «Центр».

По состоянию на 24 апреля 1944 года Степанищев совершил 127 вылетов, нанеся врагу огромные потери. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. К 9 апреля 1945 года на его счету уже было 222 вылета, за что лётчик во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу штурманом того же полка. Покончил жизнь самоубийством 8 сентября 1946 года. Похоронен в Барановичах.